Khai mạc chuỗi triển lãm công nghiệp lớn nhất năm 2025 tại TP HCM

Ngày 5-11, Tuần lễ Năng lượng Việt Nam 2025 – Vietnam Energy Week, do Bộ Công thương phối hợp cùng UBND TPHCM và Informa Markets tổ chức đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM.

Đây là chuỗi triển lãm công nghiệp quốc tế thường niên lớn nhất năm 2025, thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự kiện kéo dài tới hết 7-11.

Sự kiện năm nay quy tụ 3 triển lãm chuyên ngành lớn gồm: Triển lãm quốc tế về công nghệ điện, năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng tại Việt Nam; Triển lãm quốc tế về công nghệ HVAC, hệ thống làm lạnh và tòa nhà thông minh tại Việt Nam; cùng với Sự kiện quốc tế về công nghệ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, "Triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và thiết bị điện năm 2025" do Sở Công Thương TP HCM tổ chức cũng nằm trong khuôn khổ tuần lễ sự kiện.

Máy phát điện công suất lớn do doanh nghiệp trong nước chế tạo

Các triển lãm năm nay giới thiệu hàng trăm sản phẩm và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải và lưu trữ điện, thiết bị điện, năng lượng xanh, công nghiệp hỗ trợ và hệ thống tòa nhà thông minh.

Gian hàng của các doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Trung Quốc… đã mang đến nhiều giải pháp ứng dụng thực tiễn phục vụ chuyển đổi năng lượng, tiết kiệm điện và tự động hóa công nghiệp.

Trong khu vực trưng bày thiết bị năng lượng, máy phát điện công suất lớn của Công ty TNHH Hữu Toàn Group (Việt Nam) thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan.

Sản phẩm có công suất định mức lên tới 500 kVA, sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, tổng dung tích 16,35 lít, tốc độ quay 1.500 vòng/phút, điều tốc điện tử và thiết kế đồng bộ ghép đồng trục, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao cho các khu công nghiệp và tòa nhà quy mô lớn.

Đa dạng dụng cụ cầm tay do công ty trong nước sản xuất

Ở lĩnh vực năng lượng tái tạo, hãng Huawei (Trung Quốc) giới thiệu bộ biến tần thông minh và hệ thống lưu trữ năng lượng chuỗi, có khả năng tạo lưới điện thông minh với cấp độ bảo vệ IP55 và chống sương muối, đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống từ pin đến lưới điện. Sản phẩm có tổng trọng lượng 43 tấn, hỗ trợ vận chuyển linh hoạt và đạt hiệu suất tối đa theo tiêu chuẩn châu Âu.

Trong khi đó, Triển lãm công nghệ HVAC và tòa nhà thông minh, do Hội Khoa học Kỹ thuật lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam chủ trì, quy tụ nhiều thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực điện lạnh, điều hòa không khí và tự động hóa tòa nhà.

Các sản phẩm trưng bày tập trung vào công nghệ tiết kiệm năng lượng, vật liệu thân thiện môi trường và hệ thống điều khiển thông minh được bảo hành lên đến 20 năm.

Thiết bị trữ điện nhỏ gọn

Trong khi đó, Triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và thiết bị điện 2025 được xem là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tạo cơ hội xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ và tìm kiếm đối tác.

Nhiều doanh nghiệp trong nước trưng bày các thiết bị cơ khí chính xác, linh kiện điện – điện tử và vật liệu công nghiệp do Việt Nam sản xuất, hướng tới mục tiêu nâng tỉ lệ nội địa hóa sản phẩm công nghiệp đạt 45% – 50% vào năm 2030, theo định hướng của Bộ Công Thương.

Máy lạnh được bảo hành 20 năm

Quạt công nghiệp công suất cao

Bộ biến tần thông minh, hệ thống lưu trữ năng lượng chuỗi và tạo lưới thông minh

Theo Bộ Công Thương, Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển bền vững, với mục tiêu đến năm 2035 bổ sung khoảng 150.000 MW công suất năng lượng tái tạo, hướng tới 80% – 100% năng lượng sạch vào năm 2050.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, sản lượng điện toàn quốc đạt hơn 240 tỉ kWh, trong đó năng lượng tái tạo chiếm gần 14% tổng cơ cấu phát điện.

Xe máy điện được ngành điện lực trang bị "đồ nghề" phục vụ sửa chữa điện

Định hướng chính sách ngành công nghiệp hỗ trợ, với mục tiêu đưa tỉ lệ nội địa hóa sản phẩm công nghiệp đạt 45% – 50% vào năm 2030. Các chương trình hỗ trợ mới của Bộ Công Thương được mở rộng, tập trung vào các lĩnh vực linh kiện điện – điện tử, thiết bị cơ khí chính xác, vật liệu công nghiệp, phụ tùng ô tô – xe máy và thiết bị năng lượng.

