Khai mạc chuỗi triển lãm công nghiệp lớn nhất năm 2025 tại TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Net Zero

Khai mạc chuỗi triển lãm công nghiệp lớn nhất năm 2025 tại TP HCM

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Tuần lễ năng lượng Việt Nam 2025 - Vietnam Energy Week diễn ra từ ngày 5 đến 7-11 tại TP HCM.

Ngày 5-11, Tuần lễ Năng lượng Việt Nam 2025 – Vietnam Energy Week, do Bộ Công thương phối hợp cùng UBND TPHCM và Informa Markets tổ chức đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM.

Đây là chuỗi triển lãm công nghiệp quốc tế thường niên lớn nhất năm 2025, thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự kiện kéo dài tới hết 7-11. 

Sự kiện năm nay quy tụ 3 triển lãm chuyên ngành lớn gồm: Triển lãm quốc tế về công nghệ điện, năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng tại Việt Nam; Triển lãm quốc tế về công nghệ HVAC, hệ thống làm lạnh và tòa nhà thông minh tại Việt Nam; cùng với Sự kiện quốc tế về công nghệ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, "Triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và thiết bị điện năm 2025" do Sở Công Thương TP HCM tổ chức cũng nằm trong khuôn khổ tuần lễ sự kiện.

Chuỗi triển lãm công nghiệp tại TP HCM - Ảnh 1.

Máy phát điện công suất lớn do doanh nghiệp trong nước chế tạo

Các triển lãm năm nay giới thiệu hàng trăm sản phẩm và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải và lưu trữ điện, thiết bị điện, năng lượng xanh, công nghiệp hỗ trợ và hệ thống tòa nhà thông minh. 

Gian hàng của các doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Trung Quốc… đã mang đến nhiều giải pháp ứng dụng thực tiễn phục vụ chuyển đổi năng lượng, tiết kiệm điện và tự động hóa công nghiệp.

Trong khu vực trưng bày thiết bị năng lượng, máy phát điện công suất lớn của Công ty TNHH Hữu Toàn Group (Việt Nam) thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan. 

Sản phẩm có công suất định mức lên tới 500 kVA, sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, tổng dung tích 16,35 lít, tốc độ quay 1.500 vòng/phút, điều tốc điện tử và thiết kế đồng bộ ghép đồng trục, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao cho các khu công nghiệp và tòa nhà quy mô lớn.

Chuỗi triển lãm công nghiệp tại TP HCM - Ảnh 2.

Đa dạng dụng cụ cầm tay do công ty trong nước sản xuất

Ở lĩnh vực năng lượng tái tạo, hãng Huawei (Trung Quốc) giới thiệu bộ biến tần thông minh và hệ thống lưu trữ năng lượng chuỗi, có khả năng tạo lưới điện thông minh với cấp độ bảo vệ IP55 và chống sương muối, đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống từ pin đến lưới điện. Sản phẩm có tổng trọng lượng 43 tấn, hỗ trợ vận chuyển linh hoạt và đạt hiệu suất tối đa theo tiêu chuẩn châu Âu.

Trong khi đó, Triển lãm công nghệ HVAC và tòa nhà thông minh, do Hội Khoa học Kỹ thuật lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam chủ trì, quy tụ nhiều thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực điện lạnh, điều hòa không khí và tự động hóa tòa nhà. 

Các sản phẩm trưng bày tập trung vào công nghệ tiết kiệm năng lượng, vật liệu thân thiện môi trường và hệ thống điều khiển thông minh được bảo hành lên đến 20 năm.

Chuỗi triển lãm công nghiệp tại TP HCM - Ảnh 3.

Thiết bị trữ điện nhỏ gọn

Trong khi đó, Triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và thiết bị điện 2025 được xem là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tạo cơ hội xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ và tìm kiếm đối tác.

Nhiều doanh nghiệp trong nước trưng bày các thiết bị cơ khí chính xác, linh kiện điện – điện tử và vật liệu công nghiệp do Việt Nam sản xuất, hướng tới mục tiêu nâng tỉ lệ nội địa hóa sản phẩm công nghiệp đạt 45% – 50% vào năm 2030, theo định hướng của Bộ Công Thương.

Chuỗi triển lãm công nghiệp tại TP HCM - Ảnh 4.

Máy lạnh được bảo hành 20 năm

Chuỗi triển lãm công nghiệp tại TP HCM - Ảnh 5.

Quạt công nghiệp công suất cao

Chuỗi triển lãm công nghiệp tại TP HCM - Ảnh 6.

Bộ biến tần thông minh, hệ thống lưu trữ năng lượng chuỗi và tạo lưới thông minh

Theo Bộ Công Thương, Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển bền vững, với mục tiêu đến năm 2035 bổ sung khoảng 150.000 MW công suất năng lượng tái tạo, hướng tới 80% – 100% năng lượng sạch vào năm 2050. 

Trong 9 tháng đầu năm 2025, sản lượng điện toàn quốc đạt hơn 240 tỉ kWh, trong đó năng lượng tái tạo chiếm gần 14% tổng cơ cấu phát điện.

Chuỗi triển lãm công nghiệp tại TP HCM - Ảnh 7.

Xe máy điện được ngành điện lực trang bị "đồ nghề" phục vụ sửa chữa điện

Định hướng chính sách ngành công nghiệp hỗ trợ, với mục tiêu đưa tỉ lệ nội địa hóa sản phẩm công nghiệp đạt 45% – 50% vào năm 2030. Các chương trình hỗ trợ mới của Bộ Công Thương được mở rộng, tập trung vào các lĩnh vực linh kiện điện – điện tử, thiết bị cơ khí chính xác, vật liệu công nghiệp, phụ tùng ô tô – xe máy và thiết bị năng lượng.

Chuỗi triển lãm công nghiệp tại TP HCM - Ảnh 8.

Chụp hình theo kiểu AI

Máy phát điện công suất lớn

Tin liên quan

Triển lãm "Hi.69": Khi hai dòng phù sa gặp nhau trên toan vẽ

Triển lãm "Hi.69": Khi hai dòng phù sa gặp nhau trên toan vẽ

(NLĐO) - Triển lãm “Hi.69 - Hội ngộ hai dòng phù sa” là cuộc đối thoại sắc màu trong tinh thần sáng tạo tự do và đối thoại giữa hai miền cảm xúc.

Trần Thế Phong và dấu ấn tại triển lãm ảnh "25 năm một chặng đường"

(NLĐO) - Triển lãm ảnh "25 năm một chặng đường" vừa khai mạc tại Hội Mỹ thuật TP HCM là dịp để nhìn lại hành trình lao động nghệ thuật của Trần Thế Phong

Hào hứng với triển lãm mỹ thuật "Báo cáo thành quả Trại Sáng Tác" và "Sáng tác mới" năm 2025

(NLĐO) - Những gam màu rực rỡ, những khối hình tinh tế và đặc biệt là sắc trầm sâu của tranh sơn mài đã thu hút đông người xem

triển lãm hỗ trợ sự kiện điện công nghiệp lạnh lưu trữ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo