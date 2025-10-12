Có gì đặc biệt trong du thuyền ẩm thực 5 sao vừa xuất hiện ở bờ sông Sài Gòn?

Ngành du lịch đang vào mùa đón khách quốc tế (từ cuối tháng 9 hàng năm tới tháng 4 năm sau), nên việc TP HCM đẩy mạnh khai thác sản phẩm du lịch mới góp phần thu hút, giữ chân du khách. Trong nỗ lực này, các doanh nghiệp cũng không ngừng xây dựng và đưa vào khai thác sản phẩm mới.



Du thuyền 5 sao ở TP HCM vừa được đưa vào đón khách

Vài ngày qua, khu vực Cảng Sài Gòn xuất hiện một du thuyền ẩm thực 5 sao mới, thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế. Elite of Saigon là du thuyền nhà hàng sang trọng bậc nhất trên sông Sài Gòn, với thiết kế ba tầng hiện đại, sức chứa lên tới 500 khách. Tại đây, thực khách sẽ tận hưởng không gian ẩm thực fine-dining cao cấp, từ buffet đa dạng đến set menu sáng tạo từ đội ngũ đầu bếp 5 sao.

Đại diện chủ đầu tư du thuyền cho biết du thuyền được đầu tư và khai thác nhằm mang tới điểm đến mới sang trọng, đẳng cấp, cùng trải nghiệm du ngoạn sông nước về đêm ở khu vực trung tâm thành phố.

Sự xuất hiện của Elite of Saigon góp phần bổ sung thêm sản phẩm du lịch - ẩm thực cao cấp cho TP HCM, góp phần khẳng định hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo, hướng ra sông nước.

Elite of Saigon là du thuyền nhà hàng 5 sao với thiết kế 3 tầng hiện đại, sức chứa lên đến 500 khách. Hành trình của du thuyền là Bến Nhà Rồng - Bến Bạch Đằng - Công viên Thủ Đức - cầu Ba Son - cầu Thủ Thiêm - Landmark 81 và Cảng Sài Gòn

Du thuyền nhìn từ trên cao, trong đó sân thượng - Sun Deck là không gian lý tưởng cho các tiệc ngoài trời đầy phong cách, với tầm nhìn 360 độ bao quát sông Sài Gòn, kèm theo hồ bơi, sân khấu và quầy bar ngoài trời

Tầng 1 là nhà hàng buffet với không gian rộng mở, kèm theo sân khấu trong nhà hiện đại

Du thuyền gồm có 3 tầng

Những ngày qua, du thuyền thu hút nhiều bạn trẻ tới trải nghiệm, check in, thưởng thức ẩm thực và ngắm cảnh trên sông Sài Gòn ngay trung tâm TP HCM

Nhiều gia đình có con nhỏ cũng chọn du thuyền làm nơi tổ chức sinh nhật, hòa vào không khí lung linh về đêm trên sông Sài Gòn

Giá vé đang áp dụng là buffet trưa: 980.000 đồng/khách; giá buffet tối: 1.990.000 đồng/khách, trẻ em từ 11 tuổi trở lên giá vé là 1.590.000/khách

Du khách có thể vừa thưởng thức ẩm thực đỉnh cao vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của TP HCM về đêm. Sản phẩm du lịch mới này được kỳ vọng sẽ đón thêm nhiều khách trong nước và quốc tế tới TP HCM.







