Có gì đặc biệt trong live concert kỷ niệm 30 năm ca hát của Đan Trường?

Đan Trường: 30 năm dấu ấn thanh xuân - sân khấu bùng nổ, tri ân khán giả!

Đan Trường quyết "làm những điều chưa ai làm" trong live concert kỷ niệm 30 năm ca hát.

Live concert "Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân" của ca sĩ Đan Trường, được tổ chức ngày 1-11 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (đường Trường Sa, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội), là lời tri ân của anh gởi đến khán giả đã yêu thương, đồng hành cùng mình trong chặng đường làm nghề.

Đan Trường cho biết đêm nhạc không chỉ là chương trình biểu diễn nghệ thuật mà còn là cơ hội để anh cùng khán giả ôn lại những kỷ niệm trong suốt quãng thời gian làm nghề.

Với anh, chính những người hâm mộ là nguồn động lực, cũng là yếu tố giúp định hình cái tên Đan Trường trong thị trường giải trí suốt nhiều năm qua.

Ngay từ khi công bố mở bán vé concert, một lượng lớn vé đã được "chốt đơn". Chỉ sau 10 phút, có hơn 2.000 vé đã được mua, trong đó, nhiều khu vực như Svip và Vip… đã sold out (tạm dịch: đã hết vé), cho thấy sức hút của chương trình đối với khán giả. Đan Trường cho biết anh không khỏi xúc động và tự hào khi nhận tin về sức hút của đêm nhạc kỷ niệm.

Nam ca sĩ tâm sự: "Đó là niềm hạnh phúc không thể diễn tả được. Tôi không nghĩ rằng sau 30 năm hoạt động ca hát, tôi vẫn được mọi người yêu thương và ủng hộ nồng nhiệt đến vậy. Với tôi, đó không chỉ là niềm vui mà còn là nguồn động lực rất lớn để bản thân và ê kíp cố gắng hơn trong công tác chuẩn bị, nhằm mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho khán giả bên cạnh những cung bậc của hoài niệm".

Đan Trường: 5 năm “thai nghén” live concert - điều gì đã thay đổi?

Tiết lộ thêm về live concert của mình, Đan Trường cho biết anh, quản lý Hoàng Tuấn (đơn vị sản xuất HT Production) và các cộng sự đã ấp ủ thực hiện chương trình trong suốt 5 năm qua. Từ thời điểm 2020, phía giọng ca "Mưa trên cuộc tình" từng có ý định thực hiện đêm nhạc kỷ niệm 25 năm ca hát, song vì nhiều lý do, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch COVID - 19 đã khiến chương trình không thể thành hiện thực. Thời điểm đó, dù tiếc nuối song Đan Trường tự nhắc nhở mình phải cố gắng nhiều hơn để khi trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật sẽ là những tiết mục hay nhất, ấn tượng nhất dành cho khán giả.

Theo bật mí của "ông bầu" Hoàng Tuấn, đây là cột mốc mở ra nhiều điều mới mẻ cho sự nghiệp của Đan Trường. "Đó sẽ là một sự kiện đặc biệt, nơi quy tụ những tiết mục mà chưa ai làm" - đại diện nam ca sĩ nhấn mạnh.

Trong khi đó, Đan Trường khẳng định ở thời điểm hiện tại, anh đang toàn tâm toàn ý cho đêm nhạc đặc biệt này. Ngoài việc rèn luyện về sức khỏe, giọng hát… Đan Trường còn cùng ê-kíp bàn bạc về ý tưởng, để mỗi lần xuất hiện trên sân khấu đều mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho người xem.