Cô giáo trẻ là người dân tộc Ơ Đu đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cô giáo trẻ là người dân tộc Ơ Đu đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội

Bài: Đức Ngọc

(NLĐO) - Cô giáo Lo Thị Bảo Vy, là 1 trong 7 nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội trẻ nhất cả nước. Người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Lo Thị Bảo Vy (SN 2002), giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, Nghệ An), là 1 trong 7 nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội trẻ nhất cả nước. Là người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu ứng cử vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Việt Nam.

Chân dung cô giáo trẻ, người dân tộc Ơ Đu đầu tiên ứng cử vào Quốc hội - Ảnh 1.

Lo Thị Bảo Vy là 1 trong 7 nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội trẻ nhất cả nước. Ảnh: B. Vy

Sinh ra trong một gia đình nghèo người dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga My, tỉnh Nghệ An, Gia đình hoàn cảnh khó khăn nên từ nhỏ bản thân Lo Thị Bảo Vy luôn nỗ lực cố gắng để vươn lên trong học tập. Từ cấp Tiểu học, đến THPT, Bảo Vy phải đi học nội trú. 

Bằng quyết tâm, nỗ lực hết mình sau khi tốt nghiệp THPT, cô gái trẻ người Ơ Đu đã thi đậu vào trường Đại học Vinh (ngành Tiểu học). Tốt nghiệp Đại học, Lo Thị Bảo Vy nhận công tác tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, Nghệ An).

Chân dung cô giáo trẻ, người dân tộc Ơ Đu đầu tiên ứng cử vào Quốc hội - Ảnh 2.

Cô giáo trẻ Lo Thị Bảo Vy được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội trở thành một sự kiện quan trọng và là niềm tự hào của đồng bào Ơ Đu. Ảnh: B. Vy

Việc cô giáo trẻ Lo Thị Bảo Vy được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội trở thành một sự kiện quan trọng và là niềm tự hào của đồng bào Ơ Đu. Điều đó không chỉ khẳng định vai trò của dân tộc Ơ Đu trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, mà còn góp phần khẳng định rằng một dân tộc thiểu số ít người, dưới ánh sáng của Đảng, đã được học hành, phát triển và đủ sức gánh vác trọng trách ở cơ quan Nhà nước cao nhất - Quốc hội.

Từ bản Văng Môn xa xôi đến danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội là một hành trình dài, nhưng với Lo Thị Bảo Vy, đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho chặng đường cô gái trẻ này đưa tri thức, niềm tin và khát vọng của bản làng vươn xa.

Trong chương trình hành động của mình, cô giáo trẻ Lo Thi Bảo Vy dành nhiều sự quan tâm tới chính sách giáo dục, đặc biệt đối với học sinh vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cô mong muốn các chủ trương, chính sách được triển khai sát với thực tiễn, để mọi trẻ em, dù ở những nơi xa xôi nhất vẫn có cơ hội học tập đầy đủ và an toàn.

"Dù kết quả thế nào, tôi vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với nghề giáo và đồng hành cùng học sinh vùng khó" - cô Lo Thị Bảo Vy chia sẻ.

Chân dung cô giáo trẻ, người dân tộc Ơ Đu đầu tiên ứng cử vào Quốc hội - Ảnh 3.

Trong chương trình hành động cô giáo Lo Thị Bảo Vy mong muốn trẻ em dân tộc ít người có nhiều điều kiện hơn trong học tập. Ảnh: B. Vy

Dân tộc Ơ Đu là một trong những cộng đồng thiểu số đặc biệt ít người nhất Việt Nam, còn có tên gọi khác là Tày Hạt (người đói rách), thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ me. Dân tộc Ơ Đu hiện có khoảng 700 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống tại xã Nga My, một số ít lấy vợ, lấy chồng, sinh sống ở ngoài địa phương.

Năm 2017, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội dân tộc Ơ Đu giai đoạn 2016-2025 với kinh phí 120 tỉ đồng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần một cách bền vững, tăng cường chăm sóc sức khỏe, cải thiện giống nòi và bảo tồn các nét văn hóa truyền thống bao gồm tiếng nói, nhà ở, phong tục tập quán.

Tin liên quan

Con trai bầu Hiển nói gì khi ra ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội?

Con trai bầu Hiển nói gì khi ra ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội?

(NLĐO)- Phó tổng giám đốc T&T Group Đỗ Vinh Quang, con trai bầu Hiển, mong muốn đào tạo bóng đá học đường theo hướng bài bản.

Bố Hoa hậu Đỗ Thị Hà ứng cử đại biểu HĐND xã

(NLĐO)- Ông Đỗ Văn Tào - bố của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngân Hà 36 - có tên trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã ở Thanh Hóa

Con trai ông chủ Tập đoàn Sơn Hải ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương - chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà - có tên trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị.

dân tộc thiểu số trường tiểu học đại biểu quốc hội ứng cử đại biểu quốc hội bầu cử quốc hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo