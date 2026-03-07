Cô giáo trẻ là người dân tộc Ơ Đu đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội

Lo Thị Bảo Vy (SN 2002), giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, Nghệ An), là 1 trong 7 nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội trẻ nhất cả nước. Là người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu ứng cử vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Việt Nam.

Sinh ra trong một gia đình nghèo người dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga My, tỉnh Nghệ An, Gia đình hoàn cảnh khó khăn nên từ nhỏ bản thân Lo Thị Bảo Vy luôn nỗ lực cố gắng để vươn lên trong học tập. Từ cấp Tiểu học, đến THPT, Bảo Vy phải đi học nội trú.

Bằng quyết tâm, nỗ lực hết mình sau khi tốt nghiệp THPT, cô gái trẻ người Ơ Đu đã thi đậu vào trường Đại học Vinh (ngành Tiểu học). Tốt nghiệp Đại học, Lo Thị Bảo Vy nhận công tác tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, Nghệ An).

Việc cô giáo trẻ Lo Thị Bảo Vy được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội trở thành một sự kiện quan trọng và là niềm tự hào của đồng bào Ơ Đu. Điều đó không chỉ khẳng định vai trò của dân tộc Ơ Đu trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, mà còn góp phần khẳng định rằng một dân tộc thiểu số ít người, dưới ánh sáng của Đảng, đã được học hành, phát triển và đủ sức gánh vác trọng trách ở cơ quan Nhà nước cao nhất - Quốc hội.

Từ bản Văng Môn xa xôi đến danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội là một hành trình dài, nhưng với Lo Thị Bảo Vy, đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho chặng đường cô gái trẻ này đưa tri thức, niềm tin và khát vọng của bản làng vươn xa.

Trong chương trình hành động của mình, cô giáo trẻ Lo Thi Bảo Vy dành nhiều sự quan tâm tới chính sách giáo dục, đặc biệt đối với học sinh vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cô mong muốn các chủ trương, chính sách được triển khai sát với thực tiễn, để mọi trẻ em, dù ở những nơi xa xôi nhất vẫn có cơ hội học tập đầy đủ và an toàn.

"Dù kết quả thế nào, tôi vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với nghề giáo và đồng hành cùng học sinh vùng khó" - cô Lo Thị Bảo Vy chia sẻ.

Dân tộc Ơ Đu là một trong những cộng đồng thiểu số đặc biệt ít người nhất Việt Nam, còn có tên gọi khác là Tày Hạt (người đói rách), thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ me. Dân tộc Ơ Đu hiện có khoảng 700 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống tại xã Nga My, một số ít lấy vợ, lấy chồng, sinh sống ở ngoài địa phương.

Năm 2017, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội dân tộc Ơ Đu giai đoạn 2016-2025 với kinh phí 120 tỉ đồng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần một cách bền vững, tăng cường chăm sóc sức khỏe, cải thiện giống nòi và bảo tồn các nét văn hóa truyền thống bao gồm tiếng nói, nhà ở, phong tục tập quán.