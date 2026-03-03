Nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ở đâu?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ở đâu?

Tuấn Minh

(NLĐO)- Bà Lê Ngọc Ánh, nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX tại đơn vị bầu cử số 10, với 5 ứng viên

Theo danh sách được công bố, đơn vị bầu cử số 10 gồm các xã: Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh (thuộc huyện Thạch Thành cũ).

Nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ở đâu? - Ảnh 1.

Bà Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa trình bày chương trình hành động trước cử tri đơn vị bầu cử số 10 ngày 2-3

Tại đơn vị bầu cử này có các ứng viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: bà Lê Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa; ông Cầm Bá Chái, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hóa; ông Đinh Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Tân; bà Đặng Thị Hồng, Phó Ban Công tác thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; bà Nguyễn Thị Xuân, Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã Kim Tân.

Được biết ngày 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Kim Tân, Thạch Quảng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Tại hội nghị, trình bày chương trình hành động của mình, ứng viên Lê Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho biết rất vinh dự được phân công về ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 10. Đồng thời, qua theo dõi, nắm bắt tình hình tại địa phương, bà Ánh nhận thấy việc sắp xếp các đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra với các xã Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh nhiều thách thức; tình hình thiên tai, dịch bệnh (dịch tả lợn châu phi) diễn biến khó lường và gây ra nhiều thiệt hại...

Nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ở đâu? - Ảnh 2.

5 ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử tại đơn vị bầu cử số 10

Xuất phát từ thực tiễn đó, bà Ánh đã đưa ra các chương trình hành động trọng tâm như: thường xuyên gắn bó mật thiết với nhân dân và cử tri tỉnh nhà, đặc biệt là cử tri tại đơn vị bầu cử số 10 - nơi bà ứng cử; nắm bắt, phản ánh kịp thời những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến với HĐND tỉnh và các ngành chức năng... góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề cử tri quan tâm.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực tiễn, những vấn đề phát sinh từ cơ sở, từ đó nghiên cứu, thể hiện quan điểm, chính kiến, đại diện tiếng nói cử tri khi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; không biểu quyết hình thức, không né tránh vấn đề...

Đặc biệt, với trách nhiệm là người đại diện cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, bà Ánh hứa sẽ chủ động đề xuất và tích cực tham gia hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số như: chính sách liên quan đến đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số, phát triển kỹ năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; xây dựng và phát huy các thiết chế văn hóa, sân chơi cộng đồng cho thanh thiếu nhi và nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh; an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình… xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh ngay từ địa bàn dân cư.

Nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ở đâu? - Ảnh 3.

Các cử tri tại đơn vị bầu cử số 10 tham gia hội nghị ngày 2-3

Ứng viên Lê Ngọc Ánh cũng cam kết không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ gìn bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, chịu sự giám sát của nhân dân và định kỳ báo cáo kết quả hoạt động trước cử tri và nhân dân theo quy định.

"Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình, tham gia đầy đủ, trách nhiệm vào các hoạt động của HĐND tỉnh; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; phản ánh trung thực tiếng nói của nhân dân; góp phần xây dựng chính sách sát thực tiễn vì sự phát triển của địa phương và tỉnh nhà"- bà Ánh chia sẻ trước cử tri.

Bà Lê Ngọc Ánh, sinh năm 1994, quê xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa. Có trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, thạc sĩ kinh tế. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Bà Ánh hiện là Tỉnh ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030; Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa. Tại thời điểm trúng cử Tỉnh ủy viên, bà Ánh mới 31 tuổi, là người trẻ nhất nhiệm kỳ.

Tin liên quan

Hơn 200 cử tri phường Vũng Tàu tiếp xúc ứng cử viên ĐBQH và HĐND TPHCM

Hơn 200 cử tri phường Vũng Tàu tiếp xúc ứng cử viên ĐBQH và HĐND TPHCM

(NLĐO)- Phường Vũng Tàu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, giới thiệu và lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH, HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 6 - TPHCM

(NLĐO) - Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM - ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM

Công bố danh sách 142 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031

(NLĐO)-Danh sách 142 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức được công bố theo từng đơn vị bầu cử.

tỉnh Thanh Hóa vận động tranh cử tiếp xúc cử tri Lê Ngọc Ánh nữ tỉnh ủy viên Bí thư tỉnh đoàn Thanh Hóa nữ tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo