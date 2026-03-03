Nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ở đâu?

Theo danh sách được công bố, đơn vị bầu cử số 10 gồm các xã: Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh (thuộc huyện Thạch Thành cũ).

Bà Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa trình bày chương trình hành động trước cử tri đơn vị bầu cử số 10 ngày 2-3

Tại đơn vị bầu cử này có các ứng viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: bà Lê Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa; ông Cầm Bá Chái, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hóa; ông Đinh Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Tân; bà Đặng Thị Hồng, Phó Ban Công tác thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; bà Nguyễn Thị Xuân, Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã Kim Tân.

Được biết ngày 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Kim Tân, Thạch Quảng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Tại hội nghị, trình bày chương trình hành động của mình, ứng viên Lê Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho biết rất vinh dự được phân công về ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 10. Đồng thời, qua theo dõi, nắm bắt tình hình tại địa phương, bà Ánh nhận thấy việc sắp xếp các đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra với các xã Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh nhiều thách thức; tình hình thiên tai, dịch bệnh (dịch tả lợn châu phi) diễn biến khó lường và gây ra nhiều thiệt hại...

5 ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử tại đơn vị bầu cử số 10

Xuất phát từ thực tiễn đó, bà Ánh đã đưa ra các chương trình hành động trọng tâm như: thường xuyên gắn bó mật thiết với nhân dân và cử tri tỉnh nhà, đặc biệt là cử tri tại đơn vị bầu cử số 10 - nơi bà ứng cử; nắm bắt, phản ánh kịp thời những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến với HĐND tỉnh và các ngành chức năng... góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề cử tri quan tâm.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực tiễn, những vấn đề phát sinh từ cơ sở, từ đó nghiên cứu, thể hiện quan điểm, chính kiến, đại diện tiếng nói cử tri khi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; không biểu quyết hình thức, không né tránh vấn đề...

Đặc biệt, với trách nhiệm là người đại diện cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, bà Ánh hứa sẽ chủ động đề xuất và tích cực tham gia hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số như: chính sách liên quan đến đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số, phát triển kỹ năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; xây dựng và phát huy các thiết chế văn hóa, sân chơi cộng đồng cho thanh thiếu nhi và nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh; an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình… xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh ngay từ địa bàn dân cư.

Các cử tri tại đơn vị bầu cử số 10 tham gia hội nghị ngày 2-3

Ứng viên Lê Ngọc Ánh cũng cam kết không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ gìn bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, chịu sự giám sát của nhân dân và định kỳ báo cáo kết quả hoạt động trước cử tri và nhân dân theo quy định.

"Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình, tham gia đầy đủ, trách nhiệm vào các hoạt động của HĐND tỉnh; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; phản ánh trung thực tiếng nói của nhân dân; góp phần xây dựng chính sách sát thực tiễn vì sự phát triển của địa phương và tỉnh nhà"- bà Ánh chia sẻ trước cử tri.