Hình ảnh đẹp về cô giáo ở Yên Bái lấm lem bùn đất đang ăn mì tôm sống những ngày qua viral khắp mạng xã hội.

Cô giáo mầm non Hoàng Minh Diệp ở Yên Bái được cộng đồng mạng tôn vinh thực sự là hoa hậu trong lòng nhiều người Việt. Ảnh: Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn

Trong bức ảnh, nữ giáo viên lấm lem trong bùn đất, tay cầm gói mì tôm sống giữa khung cảnh tan hoang sau bão, nhưng đôi mắt đang cười vẫn ánh lên niềm hi vọng. Thần thái lạc quan của nữ giáo viên giữa sự tàn phá của cơn siêu bão lay động trái tim biết bao người. Cộng đồng mạng tôn vinh cô thực là hoa hậu trong lòng nhiều người Việt.

Bức ảnh được một giáo viên Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn, tỉnh Yên Bái chụp vào chiều 12-9, khi các thầy cô đang nghỉ ngơi phút chốc lao sau ngày dài dọn dẹp lại trường vì cơn lũ lịch sử.

Những bức ảnh này được đưa lên fanpage của trường và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bùn ngập sâu tại Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn. Ảnh: Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn

Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn thuộc thôn Khau Nàng, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, có 3 cấp học từ mầm non tới THCS. Trường cũng là một trong những trường ngập nặng nhất huyện Lục Yên.

Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn thuộc thôn Khau Nàng, xã Minh Chuẩn, là một trong những trường ngập nặng nhất huyện Lục Yên, Yên Bái. Ảnh: Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn

Cô giáo trong ảnh là Hoàng Minh Diệp, giáo viên mầm non. Cô công tác tại trường Minh Chuẩn từ năm 2019, là giáo viên dạy giỏi được học sinh yêu mến.

Nhà cô Diệp ngay đối diện trường nên cùng một số nam đồng nghiệp cố bám trụ lại trường. Cô Diệp là một trong những người đầu tiên cập nhật hình ảnh nhà trường.

Các giáo viên của Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn tham gia dọn dẹp trường. Ảnh: Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Vũ Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn, cho hay thời điểm trường ngập sâu, nhà cô Diệp cũng bị ngập gần tới nóc, cô vẫn lên mái nhà ghi lại hình ảnh nhà trường để cập nhật tình hình nhà trường với Ban Giám hiệu.

Ngay khi nước rút, cô Hoàng Minh Diệp cùng các đồng nghiệp quay trở lại trường dọn dẹp sau trận lũ lịch sử. Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn có hai tầng, dù các thầy cô đã di chuyển đồ đạc lên tầng hai thì toàn bộ đồ điện, điện tử vẫn bị hư hỏng do nước ngập đến tận cửa sổ tầng hai. Nước rút, để lại một lớp bùn sâu lên đến tận đùi.

Các giáo viên của Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn tham gia dọn dẹp trường. Ảnh: Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn

"Ngay khi nước vừa rút, chúng tôi đã bắt tay vào việc dọn dẹp lại trường học. Bàn ghế bị trôi rất nhiều. Nặng như tủ đá chứa đồ ăn phục vụ học sinh bán trú, nhiều người khiêng vẫn trĩu tay, mà cũng bị trôi khá xa qua đường… mái nhà vì mái tôn bếp bị gió cuốn mất. Téc nước của trường không biết bằng cách nào cũng bị cuốn ra cánh đồng. Thiệt hại về vật chất của trường là nặng nề. Theo thống kê, 10 giáo viên và 170 học sinh có nhà cửa bị đất đá sạt lở vùi lấp, nước lũ cuốn trôi, trong đó có 36 em chịu ảnh hưởng rất nặng…" - bà Vũ Thu Hương kể lại.

Lớp bùn dày đặc trong các lớp học của Trường Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn. Ảnh: Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn

May mắn, toàn bộ giáo viên, học sinh của trường đều bình an. May mắn nữa là nhà trường đã nhận được sự quan tâm lớn của chính quyền huyện, các cơ quan, người dân, đặc biệt đơn vị quân đội.

Nói thêm về những bức ảnh được viral khắp mạng xã hội, bà Vũ Thu Hương cho hay đã nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi về tính xác thực của những bức ảnh này.

Các giáo viên của Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn tham gia dọn dẹp trường. Ảnh: Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn

"Có người hỏi tôi đó có phải là giáo viên của trường không, bức ảnh có dàn dựng để câu like không? Sao giáo viên lại ăm mì tôm sống không vệ sinh như thế?". Xin trả lời là chúng tôi không dàn dựng hay câu like, đó là những bức ảnh được chụp tự nhiên, trong những ngày dọn dẹp hối hả nhất để kịp đón học sinh trở lại trường.

Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn dự kiến đón học sinh trở lại học tập vào thứ tư 18-9. Ảnh: Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn

Dự kiến, Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn sẽ đón học sinh trở lại học tập vào thứ tư 18-9. "Công việc dọn dẹp đã cơ bản, chúng tôi đã nhìn thấy nền gạch của trường. Bàn ghế bị nước cuốn trôi nhưng chúng tôi sẽ khắc phục bằng việc đi mượn" - bà Vũ Thu Hương cho biết.