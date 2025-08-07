Có hay không chuyện "400 TNXP Thanh Hóa hy sinh tại Nhà thờ Tam Tòa"?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Có hay không chuyện "400 TNXP Thanh Hóa hy sinh tại Nhà thờ Tam Tòa"?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Đến nay, chưa có bất kỳ bằng chứng, tư liệu lịch sử chính thống nào xác nhận sự kiện: "400 TNXP Thanh Hóa hy sinh tại Nhà thờ Tam Tòa" ở Quảng Trị.

Có hay không chuyện "400 TNXP Thanh Hóa hy sinh tại Nhà thờ Tam Tòa"?- Ảnh 1.

Di tích lịch sử Nhà thờ Tam Tòa - Ảnh Hoàng Phúc

Thông tin "400 Thanh niên xung phong (TNXP) Thanh Hóa hy sinh tại Nhà thờ Tam Tòa" (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ) - nay là phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bắt đầu lan truyền mạnh mẽ sau khi một bài báo viết về câu chuyện: "Năm 1968, có 400 TNXP ở Thanh Hóa chở hàng vào chiến trường. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đoàn thuyền nan qua Đồng Hới và trú ở khu vực nhà thờ Tam Tòa, bị máy bay Mỹ phát hiện và ném bom vào nhà thờ Tam Tòa. Chỉ biết rằng, sau đó, không còn ai trở về đơn vị cũ ở Thanh Hóa".

Tuy nhiên, ngay sau đó, giới chuyên môn đã lên tiếng phản bác.

Chưa có bằng chứng lịch sử nào ghi nhận sự kiện này

"Toàn bộ hồ sơ di tích không hề nhắc đến sự kiện này" - ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Quảng Trị, khẳng định với Báo Người Lao Động vào trưa ngày 7-8.

Ông Thành cho biết, hồ sơ khoa học xếp hạng di tích Nhà thờ Tam Tòa được thiết lập một cách bài bản, có sự tham gia của nhiều cán bộ, nhân chứng lịch sử và đã được Hội đồng di tích thẩm định kỹ lưỡng trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

"Theo nguyên tắc, việc xếp hạng di tích phải dựa trên hồ sơ khoa học cụ thể, trong đó lý lịch di tích là căn cứ pháp lý quan trọng. Với di tích Nhà thờ Tam Tòa, toàn bộ hồ sơ được lập và thẩm định rất kỹ lưỡng, nhưng không có bất kỳ dòng nào ghi nhận sự kiện 400 TNXP hy sinh tại đây" - ông Thành khẳng định.

Có hay không chuyện "400 TNXP Thanh Hóa hy sinh tại Nhà thờ Tam Tòa"?- Ảnh 2.

Câu chuyện 400 TNXP ở Thanh Hóa "đi không trở về" sau khi trú ẩn tại Nhà thờ Tam Tòa chưa được một tài liệu lịch sử nào ghi nhận - Ảnh Hoàng Phúc

Sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, để thận trọng, Sở VH-TT-DL Quảng Trị đã yêu cầu bộ phận chuyên môn rà soát lại toàn bộ hồ sơ, đồng thời tham vấn thêm ý kiến các cán bộ lãnh đạo từng trực tiếp lập hồ sơ xếp hạng di tích. Đồng thời sẽ báo cáo UBND tỉnh về sự việc này.

"Nếu có một sự kiện quy mô lớn, chấn động như thế, chắc chắn đã được đưa vào lý lịch di tích, hoặc ít nhất có dấu tích trong sử sách. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Sở chưa ghi nhận bất kỳ một tư liệu lịch sử chính thống nào xác nhận sự kiện này, cả sử sách và nhân chứng lập hồ sơ di tích đều không hề đề cập. Điều đó đặt ra nghi vấn rất lớn về tính xác thực của câu chuyện" - ông Thành nghi vấn.

"Không thể vượt biển bằng 400 thuyền nan"

Ông Tạ Đình Hà - Nguyên Trưởng Ban Quản lý Di tích tỉnh Quảng Bình, cũng bác bỏ thông tin này tại một bình luận trên mạng xã hội. Ông Hà khẳng định khi còn công tác, chính ông là người chỉ đạo trực tiếp việc sưu tầm tư liệu và tiếp cận nhân chứng để lập hồ sơ di tích Nhà thờ Tam Tòa.

"Chúng tôi đối chiếu với cả hồ sơ từ Ban Tôn giáo, tiếp xúc nhiều nhân chứng sống. Chưa ai từng nhắc tới chuyện 400 thanh niên xung phong từ Thanh Hóa hy sinh tại đây cả" - ông Tạ Đình Hà, khẳng định với Báo Người Lao Động.

Có hay không chuyện "400 TNXP Thanh Hóa hy sinh tại Nhà thờ Tam Tòa"?- Ảnh 3.

Bên trong di tích Nhà thờ Tam Tòa, hiện còn lại tháp chuông - Ảnh Hoàng Phúc

Có hay không chuyện "400 TNXP Thanh Hóa hy sinh tại Nhà thờ Tam Tòa"?- Ảnh 4.

Phần tháp chuông đổ nát của nhà thờ cũ được giữ lại như một chứng tích chiến tranh, là di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh - Ảnh Hoàng Phúc

Một nhân chứng khác - từng là cán bộ trong đơn vị D45 (Tỉnh đội Quảng Bình cũ) - kể lại rằng cuối năm 1966, ông cùng đồng đội từng dừng chân tại khu vực Nhà thờ Tam Tòa trước khi vượt sông Nhật Lệ. Thời điểm đó, nhà thờ Tam Tòa vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị bom Mỹ phá.

"Đến năm 1968, tôi rời đơn vị, không rõ sau đó có chuyện gì. Nhưng thông tin 400 thuyền nan chở vũ khí từ Thanh Hóa vào Đồng Hới bằng đường biển là điều rất khó tin" - nhân chứng này nói.

Người này phân tích thêm, thuyền nan thời đó chủ yếu là loại nhỏ, bằng tre, chèo tay, không có động cơ, chỉ phù hợp đi trên sông hoặc vùng nước lặng. Từ Thanh Hóa vào đến cửa Nhật Lệ là hành trình dài hàng trăm cây số trên biển, sóng to gió lớn, việc 400 chiếc thuyền nan đi cùng lúc vượt biển là điều gần như không thể xảy ra.

"400 thuyền thì phải có ít nhất 1.200 người. Nếu một sự kiện như vậy từng xảy ra, không lý nào lại hoàn toàn vắng bóng trong cả sử sách lẫn ký ức người dân địa phương" – người này nhấn mạnh.

"Trường ca... không thể thay thế sử liệu"

Nguồn gốc của câu chuyện "400 TNXP Thanh Hóa hy sinh tại Tam Tòa" được cho là xuất phát từ một bài báo của tờ báo địa phương mới xuất bản, với tựa đề viết về câu chuyện: "Di tích Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa và chuyện về những thanh niên xung phong Thanh Hóa" và dẫn lại trường ca "Người đi đã trở về" của nhà thơ Lê Tuấn Lộc (cũng chính tác giả bài báo đó) - cho rằng đây là một "sự kiện lịch sử bi hùng".

Trong trường ca có đoạn mô tả một đoàn thuyền nan của lực lượng TNXP ở Thanh Hóa, mang mật danh VT5, xuất phát từ Cửa Hội, xuôi về cảng Nhật Lệ, bị bom Mỹ đánh trúng khi trú tại khu vực nhà thờ Tam Tòa.

"400 Thuyền nan xứ Thanh / Trên đất Quảng Bình / Giao hàng xong không còn ai trở lại / Hồn thiêng trong nhà thờ Tam Tòa…"

Đặc biệt, tác giả Lê Tuấn Lộc khẳng định: "Trong chiến tranh chống Mỹ, đọc lịch sử Thanh niên xung phong Thanh Hóa có sự kiện, năm 1968, một đoàn thuyền nan của lực lượng thanh niên xung phong Thanh Hóa, có 400 người chở hàng vào chiến trường. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đoàn thuyền nan qua Đồng Hới và trú ở khu vực nhà thờ Tam Tòa, bị máy bay Mỹ phát hiện và ném bom vào nhà thờ Tam Tòa. Chỉ biết rằng, sau đó, không còn ai trở về đơn vị cũ ở Thanh Hóa".

Tuy nhiên, theo các chuyên gia lịch sử, thơ ca, trường ca không thể thay thế được hồ sơ khoa học hoặc sử liệu chính thống. "Lịch sử chiến tranh là điều thiêng liêng. Đã là lịch sử thì phải chính xác, dựa trên chứng cứ cụ thể, không thể dựa vào cảm xúc hoặc suy diễn thi ca để kết luận một sự kiện chưa từng được xác minh" - ông Tạ Đình Hà nhấn mạnh.

Trước những thông tin còn gây tranh cãi, ông Mai Xuân Thành nêu ý kiến các chuyên gia đề nghị cần tiếp cận sự kiện bằng cái nhìn khoa học, tôn trọng sự thật lịch sử, tránh sa vào cảm xúc hoặc ngộ nhận tập thể.

"Không ai phủ nhận những hy sinh thầm lặng của lực lượng TNXP trong chiến tranh. Nhưng nếu cứ dễ dàng tin vào những "câu chuyện chưa được kiểm chứng", thì chính chúng ta lại vô tình làm tổn thương sự thật lịch sử" - ông Thành nêu ý kiến.

Sở VH-TT-DL Quảng Trị cho biết sẵn sàng tiếp nhận thông tin, tư liệu, nhân chứng mới (nếu có) để kiểm chứng lại. Tuy nhiên, cho đến nay, mọi hồ sơ, chứng cứ chính thống vẫn khẳng định không có sự kiện 400 TNXP Thanh Hóa hy sinh tại Nhà thờ Tam Tòa.

Chứng tích tội ác chiến tranh

Nhà thờ Tam Tòa nằm ở trung tâm TP Đồng Hới (Quảng Bình cũ) - được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, từng là một nhà thờ Công giáo lớn và nổi tiếng với kiến trúc đẹp. Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, nhà thờ bị bom đánh sập, chỉ còn lại phần tháp chuông.

Ngày 26-2-1997, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định số 143/QĐ-UB, xếp hạng tháp chuông Nhà thờ Tam Tòa là di tích lịch sử cấp tỉnh, thuộc khu Chứng tích tội ác chiến tranh và là di tích văn hóa - lịch sử cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hiện nay, phế tích tháp chuông được giữ nguyên trạng như một chứng tích chiến tranh và là địa chỉ đỏ trong giáo dục lịch sử.


Tin liên quan

Biệt phái 40 cán bộ trẻ xuống xã để hỗ trợ việc quản lý đất đai ở Quảng Trị

Biệt phái 40 cán bộ trẻ xuống xã để hỗ trợ việc quản lý đất đai ở Quảng Trị

(NLĐO) - Khoảng 40 cán bộ chuyên môn sẽ được Quảng Trị biệt phái về các xã để hỗ trợ quản lý đất đai, trong bối cảnh nhiều địa phương cấp xã còn lúng túng.

Chưa dập xong dịch tả heo, lại bùng phát dịch trâu bò ở Quảng Trị

(NLĐO) - Chưa hết dịch tả heo châu Phi, Quảng Trị lại công bố dịch viêm da nổi cục trên trâu bò. Chính quyền địa phương đang khẩn trương khoanh vùng, khống chế

Giải mã sự thật đằng sau những chiếc xe tải "xịt hơi cay, bắt cóc người" ở Quảng Trị

(NLĐO) - Công an xác định không có chuyện những người đi xe tải thực hiện "bắt cóc hay tấn công bằng hơi cay" như tin lan truyền trên mạng xã hội.

Nhà thờ Tam Tòa Di tích chiến tranh TNXP Thanh Hóa trường ca người400 thanh niên xung phong Thanh Hóa hy sinh sự thật về Nhà thờ Tam Tòa tỉnh Quảng trị tỉnh Quảng Bình tin đồn 400 TNXP Tam Tòa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo