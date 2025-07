Vẽ lại bản đồ du lịch Việt Nam

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết trong 6 tháng đầu năm, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt gần 10,7 triệu lượt, tăng 20,7% so cùng kỳ năm 2024, đạt 48,6% so kế hoạch năm 2025 (22-23 triệu lượt khách). Lượng khách nội địa đạt 77,5 triệu lượt, tăng 8,5% so cùng kỳ, đạt 64,5% so kế hoạch năm; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 518.000 tỉ đồng, đạt 52,8% so kế hoạch năm.

Để tạo đà bứt phá cho ngành du lịch bước vào kỷ nguyên mới, ông Khánh cho biết toàn ngành sẽ tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung tham mưu hoàn thiện thể chế theo hướng "kiến tạo phát triển", tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) hoạt động và thuận lợi cho công tác quản lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cấp phép hoạt động cho DN du lịch.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, tham mưu ban hành "chính sách, cơ chế đột phá", phối hợp với các ngành Ngoại giao, Công an để tham mưu, đề xuất mở rộng chính sách miễn thị thực, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh để tạo thuận lợi thu hút khách quốc tế. Tiếp tục định hướng phát triển du lịch đi vào chiều sâu, chất lượng, chuyên nghiệp, bền vững, thương hiệu.

Xây dựng các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp và sản phẩm đặc thù theo vùng, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch chữa bệnh, du lịch ẩm thực… mang tầm của điểm đến thế giới trên cơ sở tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh quốc gia gắn với phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc. Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch đẳng cấp, mang lại những giá trị trải nghiệm thực sự đặc sắc, ấn tượng cho du khách…

Theo Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng, năm 2025, ngành du lịch phấn đấu đón 22-23 triệu lượt khách du lịch quốc tế; phục vụ 120-130 triệu lượt khách du lịch nội địa, doanh thu du lịch phải được đóng góp tích cực vào bức tranh tăng trưởng, khi mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ đặt ra là phải đạt 8% trong năm nay và hai con số trong những năm tới. Sau khi triển khai chính quyền hai cấp, ngành Du lịch cần có những thích nghi với tình hình mới, bộ máy mới để du lịch không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn, mà là một ngành kinh tế "truyền cảm hứng".

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đưa ra một số định hướng trong thời gian tới. Trong đó, sau sáp nhập, phải định vị lại tài nguyên du lịch của các địa phương, quy hoạch lại hệ thống du lịch Việt Nam. Chậm nhất, hết quý III phải làm xong, từ đó "vẽ lại bản đồ du lịch Việt Nam" như chỉ đạo của Thủ tướng.

Ngành du lịch đã xác định thị trường trọng điểm từ tầm quốc gia tới địa phương với quan điểm "Thị trường là trung tâm, thương hiệu là nền tảng". Trong đó, 10 thị trường trọng điểm, chiến lược: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Úc, châu Âu, Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Đông, Nga. Bộ VH-TT-DL sẽ hỗ trợ các địa phương để xây dựng sản phẩm xứng tầm. Hoạt động xúc tiến cũng yêu cầu có sự đổi mới, hiệu quả cụ thể, có sự liên kết chặt chẽ. "Hiện nay, mỗi du khách quốc tế tới Việt Nam tiêu 1.500 USD, chúng tôi mong muốn tăng lên 2.000 USD/khách" - Bộ trưởng cho hay.

Y.Anh