Cơ hội lịch sử của chứng khoán Việt Nam

Ngày 5-1, tại tọa đàm "Nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK): Lộ trình 2026 và những bước đi tiếp theo" do Báo Tuổi Trẻ và Công ty Chứng khoán KAFI tổ chức, các chuyên gia khẳng định Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để "đổi đời" dòng vốn.

Cột mốc tháng 9-2026

Theo ông Hà Duy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), sau 25 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã nhận được "tấm vé" công nhận quốc tế. Đó là việc tổ chức xếp hạng FTSE Russell sẽ chính thức nâng hạng Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ tháng 9-2026. Việc nâng hạng không chỉ là thay đổi cái tên mà là thay đổi về "chất".

Theo Ngân hàng Thế giới, sự kiện này có thể giúp Việt Nam thu hút khoảng 25 tỉ USD vốn quốc tế đến năm 2030. Để đón dòng vốn này, UBCKNN đang tập trung hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) vào đầu năm 2027 nhằm giảm thiểu rủi ro thanh toán.

Các diễn giả tại tọa đàm "Lộ trình 2026 và những bước đi tiếp theo"

Vì sao khối ngoại bán ròng liên tục?

Giải đáp thắc mắc của nhiều nhà đầu tư về việc khối ngoại liên tục bán ròng thời gian qua dù tin tốt dồn dập, bà Phạm Thị Thùy Linh, Trưởng ban Phát triển Thị trường chứng khoán thuộc UBCKNN, cho rằng đây là diễn biến bình thường trong giai đoạn chuyển giao.

Theo bà Linh, đây là cuộc "thay máu" dòng tiền, tức các quỹ chuyên đầu tư vào thị trường cận biên sẽ rút vốn khi Việt Nam "tốt nghiệp", nhường chỗ cho các quỹ đầu tư vào thị trường mới nổi chuẩn bị rót vốn vào.

Bên cạnh đó, khi VN-Index tiệm cận mốc 1.800 điểm, việc nhà đầu tư chốt lời để cơ cấu lại danh mục là điều dễ hiểu. Tín hiệu mừng là qua tiếp xúc, nhiều tổ chức tài chính lớn nước ngoài xác nhận đang chuẩn bị nguồn vốn lớn để tham gia thị trường Việt Nam sắp tới.

Nhận định về tương lai gần, ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán TPHCM (HSC), dự báo thanh khoản năm 2026 sẽ tích cực hơn hẳn năm 2025.

Lý do đến từ các cơ chế mới sắp được áp dụng như: Giao dịch trong ngày (mua sáng bán chiều), cơ chế vay và cho vay chứng khoán, thậm chí có thể xem xét cho giao dịch xuyên trưa. Những thay đổi này sẽ giúp dòng tiền quay vòng nhanh hơn, thị trường sôi động hơn.

Trước bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn mới với lượng thông tin khổng lồ và phức tạp, ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, cho biết nhà đầu tư cần sự tỉnh táo và một kênh kiểm chứng tin cậy. Dịp này, Tuổi Trẻ Online chính thức ra mắt chuyên trang "Chứng khoán", cung cấp thông tin chính thống, minh bạch, giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở vững chắc để đưa ra các quyết định tài chính trong giai đoạn thị trường chuyển mình mạnh mẽ sắp tới.



