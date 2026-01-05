HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Khuyến khích nhà đầu tư chứng khoán đầu tư dài hạn

Minh Chiến

(NLĐO)- Tại lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho ngành chứng khoán.

Ngày 5-1, tại lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết buổi lễ không chỉ là nghi thức khởi động cho một năm giao dịch mới, mà còn là thông điệp thể hiện sự quyết tâm của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong việc đồng hành cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Thị trường chứng khoán - Ảnh 1.

Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, TTCK Việt Nam năm 2025 vẫn duy trì hoạt động ổn định, an toàn, minh bạch và có thanh khoản cao. Thanh khoản tăng trưởng, duy trì ở mức cao, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt trên 29.000 tỉ đồng/phiên, tăng hơn 40% so với năm trước.

Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng 35% so với năm trước, số lượng tài khoản nhà đầu tư đạt hơn 11,6 triệu tài khoản, vượt mục tiêu của Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Bên cạnh đó, nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc đưa vào vận hành hệ thống đồng bộ công nghệ thông tin mới (hệ thống KRX) và việc tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell chính thức công bố thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp đã góp phần thúc đẩy sự phát triển tích cực cho TTCK Việt Nam trong năm 2025.

Bước sang năm 2026, trước những thách thức với nhiều biến động khó lường, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu ngành chứng khoán tiếp tục phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa theo hướng chủ động, linh hoạt.

Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý nhằm phát triển TTCK ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, hội nhập; đảm bảo tận dụng được các lợi thế khi thị trường được nâng hạng.

Để chính thức được nâng hạng thị trường vào tháng 9-2026, Bộ trưởng chỉ đạo cần tiếp tục tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, tồn tại, hoàn thiện các thủ tục, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nâng hạng trên cơ sở đề xuất của các tổ chức xếp hạng, các tổ chức đầu tư toàn cầu nhằm tăng độ mở của thị trường, phù hợp với các thông lệ quốc tế và tình hình TTCK Việt Nam.

Thị trường chứng khoán - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026

Lãnh đạo ngành tài chính yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch và thanh toán, ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động giám sát TTCK, phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu.

Phát triển đa dạng các sản phẩm trái phiếu, sản phẩm phái sinh, các loại chứng chỉ lưu ký niêm yết tại nước ngoài, các loại chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán mới, các công cụ tài chính xanh. "Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi thao túng, gian lận nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trên thị trường"- ông Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo.

Người đứng đầu Bộ Tài chính cũng lưu ý, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về đầu tư minh bạch, tuân thủ pháp luật, khuyến khích các nhà đầu tư hướng đến đầu tư dài hạn, nâng cao nhận thức về đầu tư an toàn, góp phần phát triển thị trường ổn định, bền vững.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương nêu rõ bước sang năm 2026, Ủy ban cam kết quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng, chiều sâu và tính bền vững của TTCK Việt Nam.

Cùng với việc phân loại và tổ chức lại thị trường cổ phiếu niêm yết, cơ quan quản lý sẽ tập trung xây dựng, tổ chức vận hành và giám sát hiệu quả các thị trường mới như thị trường giao dịch các-bon, thị trường giao dịch tài sản mã hóa và thị trường giao dịch chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, UBCKNN sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát giữ vững kỷ cương kỷ luật thị trường; đồng thời tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian, cải thiện quản trị công ty niêm yết, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm tiếp thu thông lệ tốt và hoàn thiện chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Bên cạnh đa dạng hóa các sản phẩm, hàng hóa, cơ quan quản lý sẽ đẩy mạnh IPO gắn với niêm yết, thúc đẩy doanh nghiệp FDI lên sàn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xây dựng cơ chế chào bán trái phiếu ra công chúng cho các doanh nghiệp dự án theo mô hình đối tác công - tư (PPP), trái phiếu hạ tầng… qua đó huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng, năng lượng, giao thông và các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.

