Cơ hội thi đấu quốc tế khi đăng quang giải thể hình Titans of Muscles Championships 2025

Giải thể hình Titans of Muscles Championships 2025 do Công Ty TNHH Thái Hoàng Khôi kết hợp cùng Liên Đoàn WORLD FITNESS FEDERATION VIỆT NAM phối hợp tổ chức, dự kiến diễn ra vào ngày 6-7 tại nhà hát VOH Music One (số 3 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP HCM).

Giải đấu thể hình đỉnh cao không chỉ là sân chơi chuyên nghiệp, có chất lượng chuyên môn cao để các VĐV thể hiện sức mạnh cơ bắp mà còn tỏa sáng với thần thái và phong cách đẳng cấp.

Titans of Muscles Championships 2025 tổ chức theo tiêu chuẩn World Fitness Federation International, quy tụ những VĐV xuất sắc, giúp tạo dựng thương hiệu cá nhân và là nơi gặp gỡ, kết nối những người cùng đam mê.

Thành phần ban giám khảo gồm ông Nguyễn Thái Lộc, Chủ tịch World Fitness Federation International tại Việt Nam đứng vai trò Trưởng BTC và Trưởng ban Giám sát chuyên môn. Ông Huỳnh Ngọc Minh, Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ, Thể hình TP HCM sẽ là Ủy viên, Phó ban Giám sát chuyên môn. Trọng tài WFF Nguyễn Văn Tiến đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Trọng tài, cùng các trọng tài WFF: Phạm Đình Phúc, Ngô Văn Long, Lê Đức Vũ.

Ngoài các giải phân hạng nhất, nhì, ba, những VĐV đạt thành tích xuất sắc còn được trao giải toàn năng với cúp vô địch, huy chương, bằng chứng nhận, tiền mặt và quà từ nhà tài trợ, hợp đồng quảng cáo.

Bên cạnh đó, các VĐV nổi bật tại giải đấu còn được tạo điều kiện, có cơ hội sang Nhật Bản, Malaysia... thi đấu.