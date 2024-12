Gay cấn, xúc động tại Giải Vô địch Thể hình tỉnh Long An mở rộng

Góp phần quảng bá và phát triển thể thao của tỉnh Long An





Nằm trong chuỗi hoạt động thể thao hưởng ứng Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024, trước đó, Giải Golf hữu nghị Long An – Hàn Quốc 2024 được tổ chức tại sân Royal Long An Golf & Villas (xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ).

Giải quy tụ 140 golfer nam, nữ đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và nước bạn Hàn Quốc. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức tiến hành trao các giải nhất, nhì, ba, giải Best Gross, giải kỹ thuật cho các golfer.

Giải Việt dã tỉnh Long An năm 2024 được tổ chức tại Khu đô thị Waterpoint (huyện Bến Lức). Giải có sự tham gia của hơn 200 vận động viên đến từ 12 đơn vị huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Long An.

Giải thu hút hơn 200 vận động viên đến từ 12 đơn vị huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 3 nhóm tuổi gồm: Nhi đồng nam - nữ (từ 10-11 tuổi) thi đấu ở cự ly 2km; thiếu niên nam - nữ (từ 12-15 tuổi) thi đấu ở cự ly 4km nữ, 5km nam; thanh niên nam - nữ 16 tuổi trở lên thi đấu ở cự ly 5km nữ và 7km nam.

Sau những giây phút tranh tài sôi nổi, quyết liệt, ban tổ chức đã trao 24 giải cho nội dung thi đấu của nữ ở cự ly 5km, gồm: 4 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng và 4 cờ lưu niệm cho giải đồng đội cùng 6 giải khuyến khích.

Những giải thể thao nêu trên được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", hưởng ứng Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 với thông điệp "Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn"; đồng thời mở rộng liên kết, hợp tác giữa các tỉnh, thành trong cả nước, khẳng định vị thế tỉnh nhà, góp phần quảng bá và phát triển loại hình du lịch - thể thao của tỉnh Long An trong thời gian tới.