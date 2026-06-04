Cơ hội tìm con từ chương trình hỗ trợ IVF miễn phí

Sau gần 10 năm hiếm muộn và 5 lần chuyển phôi thất bại, vợ chồng chị Trần Thị V. (37 tuổi) và anh Nguyễn Văn H. (39 tuổi, Hưng Yên) đã đón hai con khỏe mạnh nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Con đầu lòng của vợ chồng chị V. chào đời sau nhiều năm điều trị hiếm muộn. Ảnh: BVCC

Kết hôn năm 2013, nhưng nhiều năm không có con, anh chị đi khám và được xác định nguyên nhân hiếm muộn xuất phát từ tình trạng tinh trùng yếu của người chồng, khiến khả năng thụ thai tự nhiên rất thấp.

Năm 2016, hai vợ chồng đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thăm khám, được tư vấn thực hiện IVF nhưng chưa thể điều trị ngay do điều kiện kinh tế khó khăn.

Đến năm 2018, sau nhiều năm tích góp, anh chị bắt đầu điều trị IVF. Thế nhưng, 5 lần chuyển phôi liên tiếp không thành công, trong đó có lần mang thai nhưng không giữ được.

Hành trình tìm con kéo dài khiến áp lực tâm lý và tài chính ngày càng lớn. Có lúc, vợ chồng anh chị gần như muốn từ bỏ ước mơ làm cha mẹ.

Năm 2021, vợ chồng anh Huyên quyết định quay lại điều trị sau nhiều lần dang dở. Lần này, hành trình tìm con cuối cùng cũng mỉm cười với họ khi lần chuyển phôi tiếp theo thành công sau nhiều năm chờ đợi.

Năm 2023, bé Nguyên An chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình. Hai năm sau, anh chị tiếp tục đón bé Nguyên Anh, hoàn thiện tổ ấm mà họ đã mong đợi suốt gần 10 năm.

Không chỉ gia đình chị V., nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn khác cũng tìm thấy cơ hội làm cha mẹ nhờ các chương trình hỗ trợ điều trị. Trong đó có anh Dương Văn T. (Thái Nguyên), người từng nhiều lần phải tạm dừng hành trình tìm con vì khó khăn kinh tế.

Nhờ được hỗ trợ 100% chi phí IVF từ chương trình "Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc", vợ chồng anh hiện đã có hai con khỏe mạnh.

Bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết nhiều cặp vợ chồng phải tạm dừng điều trị hiếm muộn vì áp lực kinh tế hoặc tinh thần. Vì vậy, chương trình được duy trì nhiều năm qua nhằm hỗ trợ chi phí, tiếp thêm động lực cho các gia đình trên hành trình tìm con.

Bác sĩ thăm khám, tư vấn cho người bệnh điều trị hiếm muộn

Năm nay, chương trình "Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2026" với chủ đề "Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ" diễn ra từ ngày 15 đến 28-6, tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khám và điều trị hiếm muộn.

Trong thời gian này, người dân được miễn phí khám, tư vấn sức khỏe sinh sản và một số dịch vụ cận lâm sàng; đồng thời được giảm 20% chi phí xét nghiệm và nhận voucher hỗ trợ IVF trị giá 5 triệu đồng.

Bệnh viện cũng xét duyệt hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gồm 10 ca IVF miễn phí 100%, 10 ca vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng (Micro TESE) và 20 ca xét nghiệm sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền.

Được triển khai từ năm 2015, chương trình đã hỗ trợ miễn phí 100% chi phí IVF cho 79 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chào đón 85 em bé khỏe mạnh ra đời.