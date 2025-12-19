Vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ sinh sản miễn phí

Ngày 19-12, Bệnh viện Mỹ Đức (TPHCM) công bố chương trình "Ươm mầm hạnh phúc 2026" với chủ đề "Hai vạch - Giấc mơ có thật", hỗ trợ 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm cho các cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn.

Bác sĩ đang thực hiện chọc hút trứng cho bệnh nhân thực hiện IVF

Chương trình sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), giúp các gia đình hiện thực hóa ước mơ mà lâu nay còn xa vời vì rào cản tài chính.

Chương trình chính thức nhận hồ sơ từ ngày 6 đến 15-1-2026 với quy mô 80 cặp vợ chồng thỏa tiêu chuẩn sẽ tham gia điều trị tại một trong số các trung tâm thuộc hệ thống IVF Mỹ Đức tại TPHCM và các tỉnh, thành.

Các cặp vợ chồng được hỗ trợ toàn bộ chi phí liên quan một chu kỳ IVF, bao gồm: Thuốc kích thích buồng trứng, chuẩn bị niêm mạc tử cung, hỗ trợ hoàng thể, chọc hút trứng, tạo phôi, trữ lạnh phôi và chuyển phôi, từ 6-2-2026 đến 31-10-2026.

Các cặp vợ chồng đủ điều kiện tham gia có thể tải nội dung chương trình, tiêu chuẩn tham gia và mẫu đăng ký tại địa chỉ:

https://ivfmd.myduchospital.vn/

https://www.facebook.com/IVFMD.Vietnam/

Hành trình mang hy vọng cho hàng trăm gia đình Chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" đã được triển khai qua 11 mùa liên tiếp, mở ra cơ hội làm cha mẹ cho gần 700 cặp vợ chồng với hàng trăm em bé sinh ra khỏe mạnh, an toàn. Một trong những cặp vợ chồng may mắn nhận được sự hỗ trợ của chương trình là gia đình chị N.P.T (Long An), hiện đang hạnh phúc bên 2 con. Chị T. kết hôn năm 2018, sau nhiều năm mong con nhưng không thành, chị và chồng được bác sĩ chỉ định IVF. Chi phí vượt quá khả năng khiến giấc mơ trở nên xa vời. Khi biết đến chương trình "Ươm mầm hạnh phúc", anh chị quyết định nộp hồ sơ và may mắn được chọn. Với sự đồng hành của đội ngũ y-bác sĩ và nhân viên IVF Mỹ Đức, ngay lần chuyển phôi đầu tiên, vợ chồng chị nhận kết quả hai vạch. Năm 2021, bé gái chào đời, ba năm sau, gia đình tiếp tục đón bé trai, khép lại hành trình gian nan bằng một mái ấm trọn vẹn. "Với một người nhà quê như mình, IVF từng là điều rất xa vời. Nếu không có chương trình không biết bao giờ mình mới có thể làm mẹ" - chị T. chia sẻ.







