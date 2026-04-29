Cơ hội "vàng" sở hữu đồ hiệu giá rẻ tại Cần Thơ Mega Sale

Ngày 29-4, Sở Công Thương TP Cần Thơ phối hợp với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bigbang Hàng Hiệu tổ chức khai mạc sự kiện "Cần Thơ Mega Sale lần 2 năm 2026".

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, phát biểu khai mạc sự kiện

Sự kiện diễn ra từ ngày 29-4 đến ngày 3-5 tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ, quy tụ hơn 500 thương hiệu trong và ngoài nước, với 125 gian hàng thuộc nhiều lĩnh vực như: thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, đồng hồ, trang sức, đồ gia dụng, thiết bị nhà bếp và thực phẩm chức năng. Mức giảm giá có thể lên đến 80%.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết trong quý I/2026, hoạt động thương mại - dịch vụ của thành phố đã đạt những kết quả rất khả quan với tổng giá trị trên 62.000 tỉ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, để đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và Thành ủy, ngành đặt mục tiêu cho cả năm là đạt 360.000 tỉ đồng giá trị thương mại.

Đông đảo người tiêu dùng đến mua sắm hàng hiệu giảm giá

"Sự kiện "Cần Thơ Mega Sale lần 2 năm 2026" là cơ hội để người dân Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL tiếp cận sản phẩm chất lượng cao với giá cả ưu đãi. Chúng tôi cam kết tổ chức một không gian mua sắm chặt chẽ, trang trọng và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tiêu dùng. Lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp sát sao để giám sát mọi hoạt động trong suốt thời gian diễn ra sự kiện" – ông Hà Vũ Sơn nhấn mạnh.