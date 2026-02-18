HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Có một ngọn đồi ở Huế khiến du khách muốn đứng thật lâu, nói ít lại và "cảm" nhiều hơn

Tin - ảnh: Quang Nhật

(NLĐO) - Ngọn đồi ấy có rừng thông bao phủ với những lối mòn, độ dốc thoai thoải, không khí trong lành để du khách ngắm dòng Hương giang trong xanh, phẳng lặng

Sáng mùng 2 Tết Bính Ngọ (18-2), đồi Vọng Cảnh như thức dậy sớm hơn thường ngày. Từ tinh mơ, con đường dẫn lên đồi đã rộn ràng bước chân du khách. Có gia đình đưa con nhỏ đi du xuân, có nhóm bạn trẻ tìm một góc check-in đầu năm, cũng có những người lớn tuổi lặng lẽ trở lại nơi quen thuộc để hít hà hương thông và ngắm nhìn Huế trong khoảnh khắc tinh khôi nhất. Không ồn ào, không xô bồ, Vọng Cảnh đón du khách bằng vẻ hiền hòa, khoáng đạt – đúng chất Huế.

Có một ngọn đồi ở Huế khiến du khách muốn đứng thật lâu, nói ít lại và "cảm" nhiều hơn - Ảnh 1.

Từ đồi Vọng Cảnh ngắm nhìn thượng nguồn sông Hương với màu nước xanh lững lờ, xa xa là những rặng núi cao

Điều níu chân du khách trước hết là không gian thiên nhiên trong lành hiếm có. Con đường đất nhỏ len giữa rừng thông xanh mướt, mỗi bước đi như đưa con người rời xa nhịp sống gấp gáp. Từ sườn đồi nhìn xuống, sông Hương hiện ra mềm mại, uốn lượn giữa đôi bờ cây cối.

Ở thượng nguồn, dòng nước trong xanh, phẳng lặng, phản chiếu mây trời, khiến tâm trí bỗng chùng lại, nhẹ nhõm và thư thái. Chỉ cần đứng yên ít phút, người ta đã cảm nhận được cảm giác "chậm" rất riêng của Huế.

Có một ngọn đồi ở Huế khiến du khách muốn đứng thật lâu, nói ít lại và "cảm" nhiều hơn - Ảnh 2.

Ngồi ngắm dòng Hương ở đỉnh đồi.

Vọng Cảnh cao khoảng 43 m, nằm về phía Tây TP Huế, không quá xa trung tâm nhưng đủ tách biệt để giữ trọn sự yên tĩnh. Từ lâu, nơi đây được xem là điểm ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất xứ Huế. Khi nắng chiều buông, cả không gian nhuốm màu vàng nhạt, sông Hương lấp lánh ánh sáng, rừng thông trầm mặc trong gió nhẹ. Khoảnh khắc ấy, Vọng Cảnh không chỉ là nơi ngắm cảnh, mà trở thành một trải nghiệm cảm xúc – nơi người ta muốn đứng thật lâu, nói ít lại và "cảm" nhiều hơn.

Có một ngọn đồi ở Huế khiến du khách muốn đứng thật lâu, nói ít lại và "cảm" nhiều hơn - Ảnh 3.

Những người lớn tuổi như muốn ngồi lâu hơn, nói ít hơn để "cảm" được nhiều hơn

Không chỉ đẹp bởi thiên nhiên, đồi Vọng Cảnh còn mang chiều sâu lịch sử. Tên gọi này do các hoàng đế triều Nguyễn đặt, gắn với những lần ngự giá thưởng ngoạn cảnh sông núi. Cách đồi Vọng Cảnh không xa là cả một không gian lăng tẩm cổ kính của các vua, hoàng hậu và hoàng thân nhà Nguyễn.

Sự hiện diện dày đặc của các di tích cách ngọn đồi không xa như một lời khẳng định đây từng là vùng đất được lựa chọn kỹ lưỡng, nơi hội tụ vẻ đẹp phong thủy, cảnh sắc và sự tĩnh tại.

Ngày nay, Vọng Cảnh không chỉ là điểm đến của ký ức hoàng cung, mà còn là chốn dừng chân lý tưởng cho du khách muốn tìm Huế theo cách nhẹ nhàng nhất. Một buổi sáng đầu năm, một buổi chiều ngắm hoàng hôn, hay đơn giản chỉ là vài bước đi giữa rừng thông – chừng đó thôi cũng đủ để Vọng Cảnh ghi dấu trong lòng người, như một góc Huế trầm lắng, mộng mơ và rất khó quên.

Có một ngọn đồi ở Huế khiến du khách muốn đứng thật lâu, nói ít lại và "cảm" nhiều hơn - Ảnh 4.

Những con đường đất len lỏi giữa rừng thông.

Có một ngọn đồi ở Huế khiến du khách muốn đứng thật lâu, nói ít lại và "cảm" nhiều hơn - Ảnh 5.

Có một ngọn đồi ở Huế khiến du khách muốn đứng thật lâu, nói ít lại và "cảm" nhiều hơn - Ảnh 6.

Hãy mang theo ghế, đồ uống khi đến đồi Vọng Cảnh để được thư thái, tự tại

Có một ngọn đồi ở Huế khiến du khách muốn đứng thật lâu, nói ít lại và "cảm" nhiều hơn - Ảnh 7.

Quán cà phê dưới chân đồi - nơi giữ xe cho du khách đến Vọng Cảnh.

Có một ngọn đồi ở Huế khiến du khách muốn đứng thật lâu, nói ít lại và "cảm" nhiều hơn - Ảnh 8.

Cách Vọng Cảnh không xa là làng hương thu hút du khách

Tin liên quan

Tức Dụp – ngọn đồi đặc biệt ở miền Tây

Tức Dụp – ngọn đồi đặc biệt ở miền Tây

(NLĐO) - Đồi Tức Dụp ở An Giang là nơi mà mỗi tấm bia, mỗi tên hầm, mỗi lối đi nhỏ đều được giữ nguyên – không để thời gian xóa mờ

Ngọn đồi ở Đà Lạt thu hút người check-in nhờ màu hồng của cỏ

(NLĐO) - Cỏ lau hồng đang nở rộ ở vài sườn đồi ở xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút đông đảo du khách đến check-in.

VIDEO: Sinh vật cảnh “đẹp, độc, lạ” đang trưng bày tại TP HCM

(NLĐO) - Từ những giống cá rực rỡ sắc màu đến thú cưng, bò sát, chim với những đặc điểm riêng biệt,… tất cả đều có tại ngày hội sinh vật cảnh

