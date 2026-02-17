Phim trường "Gái già lắm chiêu 3" cuốn hút du khách ngày Tết

Những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hoàng cung Huế khoác lên mình vẻ đẹp tinh khôi, yên bình. Làn sương mai còn bảng lảng trên những mái điện rêu phong, tiếng chim hót vang lên giữa không gian tĩnh lặng, hòa cùng bầu trời trong xanh và tiết trời mát mẻ, tạo nên một buổi sáng đặc trưng rất riêng của chốn hoàng cung xưa.

Không gian ở Nhật Thành lâu.

Dạo bước trong khu Đại nội, du khách dễ dàng cảm nhận được không khí xuân đang lan tỏa từ những tiểu cảnh hoa được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sắp đặt công phu. Các cụm hoa, chậu cảnh được bố trí hài hòa với kiến trúc cung đình, vừa giữ nét trang nghiêm cổ kính, vừa mang sắc xuân tươi mới, rộn ràng. Nhiều khu vực trở thành điểm dừng chân lý tưởng để người dân và du khách ghi lại những khoảnh khắc đầu xuân.

Rừng hoa ở Đại nội Huế.

Đáng chú ý, khu vực trước Nhật Thành lâu những ngày này thu hút sự quan tâm đặc biệt. Một cửa cung vốn bị bít kín trong thời gian dài vừa được khai thông, mở ra không gian thoáng đãng, cho phép du khách có góc nhìn rộng và trọn vẹn hơn về công trình kiến trúc đặc sắc này. Sự thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu ứng lớn, góp phần làm mới trải nghiệm tham quan Hoàng cung Huế dịp Tết.

Nhật Thành Lâu được xây dựng năm 1841 dưới thời vua Thiệu Trị, từng là Phật điện của nhà vua trong Tử Cấm thành. Vào những năm cuối triều Nguyễn, nơi đây gắn với đức Từ Cung cùng các bà trong nội cung thường lui tới tụng kinh, cầu an. Trải qua biến cố, công trình bị tàn phá, chỉ còn lại nền móng và được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phục dựng năm 2018.

Ngôi điện 2 tầng này cũng là địa điểm quen thuộc với công chúng yêu điện ảnh, từng được chọn làm bối cảnh quay cho bộ phim "Gái già lắm chiêu 3". Trong quá trình ghi hình, ê-kíp đã tận dụng tối đa vẻ đẹp cổ kính, sang trọng của hoàng cung để tái hiện không gian cung đình đầy tính biểu tượng, góp phần tạo nên dấu ấn thị giác cho tác phẩm.

Giữa không khí Tết Bính Ngọ, Hoàng cung Huế không chỉ là điểm tham quan di sản, mà còn là nơi giao hòa giữa lịch sử, thiên nhiên và đời sống đương đại, mang đến cho người dân và du khách những cảm xúc đặc biệt trong những ngày Xuân về.

Hình ảnh sắc Xuân trong Nhật Thành lâu nói riêng, Đại nội Huế nói chung: