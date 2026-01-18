Có nên bán chứng khoán mua vàng, bạc?

Tuần giao dịch từ 12 đến 16-1, VN-Index mức tăng kỷ lục từ 1.867 lên 1.918 điểm trước khi hạ nhiệt và chốt tuần ở mức 1.879,13 điểm. So với cuối tuần trước, chỉ số vẫn tăng hơn 11 điểm, giá trị giao dịch trên dưới 40.000 tỉ đồng/phiên. Tuy vậy, phần lớn các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường gần như không được hưởng lợi gì diễn biến này. Nguyên nhân do đâu?

Chứng khoán lập đỉnh, nhà đầu tư vẫn lỗ

Anh Nam Thịnh (ngụ TPHCM), một nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu dòng bất động sản và chứng khoán, cho biết danh mục của anh duy nhất cổ phiếu ngân hàng là "về bờ", còn lại vẫn lỗ nặng vì đà tăng chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu có vốn nhà nước, nhóm VinGroup và những nhóm ngành nhà đầu tư gần như bỏ quên như dầu khí, Viettel, khu công nghiệp, dệt may, bán lẻ...

"Tôi cầm cổ phiếu VIX ở vùng giá 40.000 đồng từ tháng 10-2025 tới giờ với khoản lỗ gần 40% trong khi nhiều cổ phiếu khác liên tục tăng mạnh. Tương tự, nhiều nhà đầu tư khác trong nhóm tôi được khuyến nghị mua và nắm giữ cổ phiếu bất động sản như CEO, DIG, PDR, HDC… đến giờ đều đang lỗ nặng, cắt thì tiếc mà cầm thì sốt ruột" – anh Thịnh than.

Không ít cổ phiếu chứng khoán vẫn dò đáy nhiều tháng dù VN-Index lập đỉnh liên tiếp

Trong khi đó, nhìn sang kênh đầu tư vàng, bạc, các nhà đầu tư chứng khoán còn chóng mặt hơn khi giá vàng tăng khoảng 65%, giá bạc tăng 170%. Từ đầu năm 2026 tới nay, giá vàng tăng tiếp gần 7% trong khi giá bạc tăng khoảng 25%.

Chị Hoàng Oanh (ngụ TPHCM) cho biết cuối năm 2025, chị có khoản tiền nhàn rỗi định mua bạc miếng giá 3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, lúc đó thấy giá bạc đã tăng rất mạnh nên chị không mua mà chọn nộp thêm tiền vào tài khoản chứng khoán, để trung bình giá cổ phiếu bất động sản. "Kết quả là đến giờ, giá bạc tăng còn giá cổ phiếu bất động sản vẫn dò đáy. Nhiều người khuyên tôi cắt lỗ chứng khoán để mua vàng hoặc bạc" – chị Oanh băn khoăn.

Chọn vàng, chứng khoán hay bạc?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đức Khang, Trưởng phòng phân tích, Công ty chứng khoán Pintree, cho rằng năm 2026, giá vàng và bạc sẽ khó có một năm diễn biến tốt như 2025. Đặc biệt đối với bạc, bạc đã tăng 2,7 lần trong năm 2025, và diễn biến của giá bạc trong 50 năm vừa qua thì thường sau khi tăng nhanh thì biên độ giảm cũng rất lớn. Nhà đầu tư nên cẩn trọng trong việc tiếp cận với bạc.

"Đối với vàng, cá nhân tôi cho rằng tích cực hơn, xu thế dài hạn của vàng vẫn là tăng dù biên độ tăng sẽ không mạnh như 2 năm trước. Có điều, ở thị trường Việt Nam, việc mua vàng không phải dễ và phải tính đến mức chênh giữa vàng trong nước và vàng thế giới.

Nếu cơ quan quản lý thực hiện một số biện pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa giá trong nước và giá thế giới, có thể có ảnh hưởng đến các nhà đầu tư đang sở hữu vàng vật chất trong nước ở hiện tại" – ông Khang nói.

Nhà đầu tư băn khoăn giữa các kênh

Về phân bổ dòng tiền đầu tư, ông Khang cho rằng sự khác biệt cơ bản nhất giữa đầu tư chứng khoán và vàng là đầu tư chứng khoán sẽ cần sự chủ động cao hơn. Vì vậy, năm 2026, cả 2 kênh vàng và chứng khoán sẽ tiếp tục là hai kênh đầu tư tốt, tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro và phong cách đầu tư của mỗi cá nhân.

Ở góc độ sức hút giữa các kênh đầu tư, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho hay mặt bằng lãi suất tiền gửi tăng từ tháng 12-2025 tới nay đang là yếu tố khiến nhu cầu mua vàng hạ nhiệt. Một phần dòng tiền nhàn rỗi có xu hướng dịch chuyển từ vàng sang kênh gửi tiết kiệm. Một bộ phận nhà đầu tư khác chuyển từ vàng sang bạc.

"Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng đang ở mức khá cao nên rủi ro điều chỉnh là có thể. Tâm lý mua vàng ở thời điểm hiện tại không nhiều. Người có nhu cầu mua vàng đang chờ giá điều chỉnh hoặc tạm thời gửi tiết kiệm hay mua bạc để có mức sinh lời tốt hơn" – ông Phương nói.