HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Có ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm 6 tháng lên 7,5%/năm

Thái Phương

(NLĐO) – Xu hướng tăng lãi suất gửi tiết kiệm tiếp tục nhích lên ở nhiều ngân hàng, gửi 6 tháng có lãi suất trên 7%/năm.

Ngày 18-12, một số ngân hàng vừa tiếp tục biểu lãi suất huy động mới theo hướng tăng tiếp. Đặc biệt, BIDV đã có 2 lần điều chỉnh tăng lãi suất chỉ trong 1 tuần. Cụ thể, trong biểu lãi suất tiền gửi mới nhất, BIDV tăng 0,3 điểm % tại nhiều kỳ hạn, trong đó cao nhất là 5,3%/năm khi khách gửi kỳ hạn dài từ 36 tháng. 

TIN LIÊN QUAN

Thị trường cũng xuất hiện nhiều ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm lên trên 7%/năm. Chị Khánh Minh (ngụ TP HCM) cho biết khá bất ngờ khi gửi tiết kiệm tại Cake by VPBank với lãi suất niêm yết là 6,9%/năm kỳ hạn 6 tháng, cộng thêm 0,6 điểm % chương trình khuyến mại.

"Tổng cộng, lãi suất lên tới 7,5%/năm kỳ hạn 6 tháng, cao hơn nhiều so với trước đó" – chị Minh nói.

Thêm nhiều ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm lên trên 7% - Ảnh 1.

Thống kê của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa công bố cho thấy chỉ riêng trong tháng 11-2025, có tới 22 ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động, mức tăng phổ biến 0,1-0,3 điểm %. Một số ngân hàng lớn nâng kỳ hạn 6-12 tháng lên mức 4,8-5,2%/năm để thu hút nguồn vốn cho mùa cao điểm tín dụng cuối năm.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho hay thống kê tới giữa tháng 12-2025, có thêm 15 ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Hiện lãi suất huy động kỳ hạn 6-12 tháng đã lên vùng 5,5 – 6,5%/năm và xu hướng này có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong vài tuần tới.

Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 11, tín dụng tăng 16,56% so với cuối năm ngoái, trong khi tăng trưởng huy động vốn mới đạt khoảng 9,6 – 10,2%. Ông Minh nhận định diễn biến này dẫn đến tình trạng mất cân đối tạm thời về nguồn trong ngắn hạn buộc các ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động.

Chưa kể, trên thị trường liên ngân hàng, áp lực thanh khoản vẫn còn đáng kể khi lãi suất tiếp tục neo cao. Hiện lãi suất VND qua đêm đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn ở mức cao, với kỳ hạn 5,26%; lãi suất các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần dao động trong vùng 5,84 – 6,4%; lãi suất kỳ hạn 1 tháng ở mức cao 7,42%... 

Diễn biến này phản ánh nhu cầu vốn ngắn hạn trong hệ thống ngân hàng vẫn đang ở mức cao, đặc biệt khi chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động ngày càng cao.

Theo các chuyên gia, dự báo trong những tuần tới, Ngân hàng Nhà nước khả năng sẽ duy trì hoạt động bơm ròng để hỗ trợ thanh khoản trong bối cảnh nhu cầu vốn cuối năm tăng cao và mặt bằng lãi suất liên ngân hàng có thể duy trì trong vùng hiện tại đến hết tháng 12, trước khi hạ nhiệt dần từ đầu năm 2026.

Thêm nhiều ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm lên trên 7% - Ảnh 3.


Tin liên quan

Lãi suất tăng nhanh, tiền nhàn rỗi sẽ chảy đi đâu?

Lãi suất tăng nhanh, tiền nhàn rỗi sẽ chảy đi đâu?

(NLĐO) – Xu hướng tăng lãi suất gửi tiết kiệm chưa ngừng khi một số ngân hàng quy mô lớn cũng nhập cuộc

Giá vàng hôm nay 11-12: Tăng tốc khi Mỹ giảm lãi suất

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng tốc ngay khi Mỹ giảm lãi suất, đồng USD giảm giá so với nhiều ngoại tệ khác.

Nỗ lực giữ ổn định lãi suất

Phó thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà khẳng định mặt bằng lãi suất cho vay đến nay vẫn ổn định

ngân hàng ngân hàng nhà nước lãi suất huy động Lãi suất VND BIDV lãi suất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo