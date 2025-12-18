Có ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm 6 tháng lên 7,5%/năm

Ngày 18-12, một số ngân hàng vừa tiếp tục biểu lãi suất huy động mới theo hướng tăng tiếp. Đặc biệt, BIDV đã có 2 lần điều chỉnh tăng lãi suất chỉ trong 1 tuần. Cụ thể, trong biểu lãi suất tiền gửi mới nhất, BIDV tăng 0,3 điểm % tại nhiều kỳ hạn, trong đó cao nhất là 5,3%/năm khi khách gửi kỳ hạn dài từ 36 tháng.

Thị trường cũng xuất hiện nhiều ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm lên trên 7%/năm. Chị Khánh Minh (ngụ TP HCM) cho biết khá bất ngờ khi gửi tiết kiệm tại Cake by VPBank với lãi suất niêm yết là 6,9%/năm kỳ hạn 6 tháng, cộng thêm 0,6 điểm % chương trình khuyến mại.

"Tổng cộng, lãi suất lên tới 7,5%/năm kỳ hạn 6 tháng, cao hơn nhiều so với trước đó" – chị Minh nói.

Thống kê của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa công bố cho thấy chỉ riêng trong tháng 11-2025, có tới 22 ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động, mức tăng phổ biến 0,1-0,3 điểm %. Một số ngân hàng lớn nâng kỳ hạn 6-12 tháng lên mức 4,8-5,2%/năm để thu hút nguồn vốn cho mùa cao điểm tín dụng cuối năm.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho hay thống kê tới giữa tháng 12-2025, có thêm 15 ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Hiện lãi suất huy động kỳ hạn 6-12 tháng đã lên vùng 5,5 – 6,5%/năm và xu hướng này có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong vài tuần tới.

Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 11, tín dụng tăng 16,56% so với cuối năm ngoái, trong khi tăng trưởng huy động vốn mới đạt khoảng 9,6 – 10,2%. Ông Minh nhận định diễn biến này dẫn đến tình trạng mất cân đối tạm thời về nguồn trong ngắn hạn buộc các ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động.

Chưa kể, trên thị trường liên ngân hàng, áp lực thanh khoản vẫn còn đáng kể khi lãi suất tiếp tục neo cao. Hiện lãi suất VND qua đêm đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn ở mức cao, với kỳ hạn 5,26%; lãi suất các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần dao động trong vùng 5,84 – 6,4%; lãi suất kỳ hạn 1 tháng ở mức cao 7,42%...

Diễn biến này phản ánh nhu cầu vốn ngắn hạn trong hệ thống ngân hàng vẫn đang ở mức cao, đặc biệt khi chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động ngày càng cao.

Theo các chuyên gia, dự báo trong những tuần tới, Ngân hàng Nhà nước khả năng sẽ duy trì hoạt động bơm ròng để hỗ trợ thanh khoản trong bối cảnh nhu cầu vốn cuối năm tăng cao và mặt bằng lãi suất liên ngân hàng có thể duy trì trong vùng hiện tại đến hết tháng 12, trước khi hạ nhiệt dần từ đầu năm 2026.



