Lãi suất tăng nhanh, tiền nhàn rỗi sẽ chảy đi đâu?

"Ông lớn" cũng tăng lãi suất

Trong biểu lãi suất áp dụng từ tháng 12, Ngân hàng BIDV điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất gửi online kỳ hạn 1–2 tháng ở mức 2,6%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng là 2,9%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng đạt 4%/năm. Mức cao nhất lên tới 5%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 24 tháng trở lên. So với biểu lãi suất trước đó, các mức điều chỉnh này tăng từ 0,1 đến 0,7 điểm phần trăm, tùy kỳ hạn.

Trước BIDV, VietinBank là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên tăng lãi suất theo xu hướng chung của thị trường. Trong khi lãi suất gửi tại quầy được giữ nguyên, khách hàng gửi tiết kiệm online tại VietinBank được hưởng mức sinh lời cao hơn, với biên độ tăng khoảng 0,4–0,6 điểm phần trăm. Hiện lãi suất tiền gửi trực tuyến cao nhất tại VietinBank cũng đạt 5%/năm cho các kỳ hạn dài từ 24 đến 36 tháng.

Lãi suất huy động tăng thời gian qua

Từ đầu tháng 12 đến nay, xu hướng tăng lãi suất huy động tiếp tục lan rộng trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng diễn ra nhanh hơn tốc độ huy động vốn. Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi, trong đó có ACB, VPBank, Techcombank, VIB, BVBank, SHB, Saigonbank, NCB, Vikki Bank…

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán MBS, chỉ trong tháng 11 đã có 11 ngân hàng tăng lãi suất huy động. Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước cũng ghi nhận động thái điều chỉnh, chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn. Hiện lãi suất tiền gửi dưới 12 tháng cao nhất trên thị trường đạt khoảng 5,4%/năm, tăng 0,2 điểm phần trăm so với đầu năm.

Mặt bằng lãi suất bắt đầu nhích lên từ đầu quý IV phản ánh nhu cầu huy động vốn gia tăng để đáp ứng nhu cầu tín dụng thường tăng mạnh vào giai đoạn cuối năm. Đến cuối tháng 11, lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt khoảng 5,32%/năm, tăng 0,27 điểm phần trăm so với đầu năm, trong khi nhóm ngân hàng thương mại nhà nước duy trì mức ổn định quanh 4,7%/năm.

Tiền nhàn rỗi chạy khỏi chứng khoán?

Lãi suất huy động nhích lên, trong khi thị trường chứng khoán lại trầm lắng với thanh khoản sụt giảm. Thậm chí, VN-Index phiên cuối tuần còn lao dốc mạnh hơn 50 điểm khiến nhiều nhà đầu tư rủ nhau "tắt app". Liệu dòng tiền từ chứng khoán có chảy sang tiền gửi tiết kiệm khi lãi suất nhích lên và chứng khoán làm nản lòng nhà đầu tư?

Ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Công ty chứng khoán KIS Việt Nam, nhận định với kinh nghiệm hơn 20 năm trên thị trường, ông thấy rằng lãi suất gửi tiết kiệm gần như không phải là yếu tố mà nhà đầu tư quan tâm. Chỉ trong những dịp nghỉ lễ dài, đặc biệt là kỳ nghỉ Tết khoảng 8-10 ngày, một số nhà đầu tư mới tạm thời giảm tỉ trọng vay margin (ký quỹ) để hạn chế chi phí lãi vay. Rất ít trường hợp rút tiền chứng khoán chuyển sang tiền gửi.

"Dù lãi suất huy động nhích lên, mức cao nhất trên thị trường xoay quanh 6-7%/năm, tương đương khoảng 0,5-0,6%/tháng. Nếu giao dịch hiệu quả, nhà đầu tư chứng khoán hoàn toàn có thể đạt mức sinh lời khoảng 1% chỉ trong một phiên, hoặc 1-2% trong một tuần khi thị trường thuận lợi.

Việc lãi suất tăng không phải là nguyên nhân chính khiến dòng tiền rút khỏi thị trường chứng khoán để chuyển sang tiền gửi ngân hàng. Nguyên nhân chủ yếu khiến dòng tiền suy yếu nằm ở tâm lý thận trọng, khi nhà đầu tư hạn chế giao dịch và chờ đợi cơ hội rõ ràng hơn" – ông Trương Hiền Phương nói.

Cũng theo nhiều công ty chứng khoán, trong những giai đoạn thị trường biến động tiêu cực, thống kê cho thấy lượng tiền nhà đầu tư để ở các tài khoản chứng khoán có thời điểm lên tới gần 100.000 tỉ đồng. Điều này phản ánh việc nhà đầu tư sẵn sàng giữ tiền trong tài khoản, chờ tín hiệu tích cực để giải ngân ngay, thay vì chuyển sang kênh đầu tư khác.



