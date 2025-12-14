HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lãi suất tăng nhanh, tiền nhàn rỗi sẽ chảy đi đâu?

Thái Phương

(NLĐO) – Xu hướng tăng lãi suất gửi tiết kiệm chưa ngừng khi một số ngân hàng quy mô lớn cũng nhập cuộc

"Ông lớn" cũng tăng lãi suất

Trong biểu lãi suất áp dụng từ tháng 12, Ngân hàng BIDV điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất gửi online kỳ hạn 1–2 tháng ở mức 2,6%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng là 2,9%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng đạt 4%/năm. Mức cao nhất lên tới 5%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 24 tháng trở lên. So với biểu lãi suất trước đó, các mức điều chỉnh này tăng từ 0,1 đến 0,7 điểm phần trăm, tùy kỳ hạn.

Trước BIDV, VietinBank là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên tăng lãi suất theo xu hướng chung của thị trường. Trong khi lãi suất gửi tại quầy được giữ nguyên, khách hàng gửi tiết kiệm online tại VietinBank được hưởng mức sinh lời cao hơn, với biên độ tăng khoảng 0,4–0,6 điểm phần trăm. Hiện lãi suất tiền gửi trực tuyến cao nhất tại VietinBank cũng đạt 5%/năm cho các kỳ hạn dài từ 24 đến 36 tháng.

Lãi suất tiết kiệm tăng mạnh , tiền từ chứng khoán có chảy qua gửi tiết kiệm? - Ảnh 2.

Lãi suất huy động tăng thời gian qua

Từ đầu tháng 12 đến nay, xu hướng tăng lãi suất huy động tiếp tục lan rộng trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng diễn ra nhanh hơn tốc độ huy động vốn. Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi, trong đó có ACB, VPBank, Techcombank, VIB, BVBank, SHB, Saigonbank, NCB, Vikki Bank…

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán MBS, chỉ trong tháng 11 đã có 11 ngân hàng tăng lãi suất huy động. Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước cũng ghi nhận động thái điều chỉnh, chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn. Hiện lãi suất tiền gửi dưới 12 tháng cao nhất trên thị trường đạt khoảng 5,4%/năm, tăng 0,2 điểm phần trăm so với đầu năm.

Mặt bằng lãi suất bắt đầu nhích lên từ đầu quý IV phản ánh nhu cầu huy động vốn gia tăng để đáp ứng nhu cầu tín dụng thường tăng mạnh vào giai đoạn cuối năm. Đến cuối tháng 11, lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt khoảng 5,32%/năm, tăng 0,27 điểm phần trăm so với đầu năm, trong khi nhóm ngân hàng thương mại nhà nước duy trì mức ổn định quanh 4,7%/năm.

Lãi suất tăng nhanh, tiền nhà rỗi sẽ chảy đi đâu? - Ảnh 1.

Tiền nhàn rỗi chạy khỏi chứng khoán?

Lãi suất huy động nhích lên, trong khi thị trường chứng khoán lại trầm lắng với thanh khoản sụt giảm. Thậm chí, VN-Index phiên cuối tuần còn lao dốc mạnh hơn 50 điểm khiến nhiều nhà đầu tư rủ nhau "tắt app". Liệu dòng tiền từ chứng khoán có chảy sang tiền gửi tiết kiệm khi lãi suất nhích lên và chứng khoán làm nản lòng nhà đầu tư?

Ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Công ty chứng khoán KIS Việt Nam, nhận định với kinh nghiệm hơn 20 năm trên thị trường, ông thấy rằng lãi suất gửi tiết kiệm gần như không phải là yếu tố mà nhà đầu tư quan tâm. Chỉ trong những dịp nghỉ lễ dài, đặc biệt là kỳ nghỉ Tết khoảng 8-10 ngày, một số nhà đầu tư mới tạm thời giảm tỉ trọng vay margin (ký quỹ) để hạn chế chi phí lãi vay. Rất ít trường hợp rút tiền chứng khoán chuyển sang tiền gửi.

"Dù lãi suất huy động nhích lên, mức cao nhất trên thị trường xoay quanh 6-7%/năm, tương đương khoảng 0,5-0,6%/tháng. Nếu giao dịch hiệu quả, nhà đầu tư chứng khoán hoàn toàn có thể đạt mức sinh lời khoảng 1% chỉ trong một phiên, hoặc 1-2% trong một tuần khi thị trường thuận lợi.

Việc lãi suất tăng không phải là nguyên nhân chính khiến dòng tiền rút khỏi thị trường chứng khoán để chuyển sang tiền gửi ngân hàng. Nguyên nhân chủ yếu khiến dòng tiền suy yếu nằm ở tâm lý thận trọng, khi nhà đầu tư hạn chế giao dịch và chờ đợi cơ hội rõ ràng hơn" – ông Trương Hiền Phương nói.

Cũng theo nhiều công ty chứng khoán, trong những giai đoạn thị trường biến động tiêu cực, thống kê cho thấy lượng tiền nhà đầu tư để ở các tài khoản chứng khoán có thời điểm lên tới gần 100.000 tỉ đồng. Điều này phản ánh việc nhà đầu tư sẵn sàng giữ tiền trong tài khoản, chờ tín hiệu tích cực để giải ngân ngay, thay vì chuyển sang kênh đầu tư khác.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 11-12: Tăng tốc khi Mỹ giảm lãi suất

Giá vàng hôm nay 11-12: Tăng tốc khi Mỹ giảm lãi suất

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng tốc ngay khi Mỹ giảm lãi suất, đồng USD giảm giá so với nhiều ngoại tệ khác.

Nỗ lực giữ ổn định lãi suất

Phó thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà khẳng định mặt bằng lãi suất cho vay đến nay vẫn ổn định

Khoảng 1 triệu khách hàng ở Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa sẽ được giảm lãi suất vay

(NLĐO)- Ngân hàng Chính sách xã hội đang hoàn thiện thủ tục để trình Thủ tướng quyết định giảm 2% lãi suất cho vay ở Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

ngân hàng ngân hàng nhà nước lãi suất huy động nhà đầu tư VN-Index lãi suất tiền gửi lãi suất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo