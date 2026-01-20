Cổ phiếu bất động sản xuống đáy nhiều tháng, một quỹ đầu tư lớn ồ ạt mua vào

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) vừa công bố thông tin liên quan việc Quỹ Đầu tư Cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital (VinaCapital Modern Economy Equity Fund – VMEEF) chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này, sau khi mua thêm cổ phiếu và nâng tỉ lệ sở hữu vượt mốc 5%.

Theo đó, ngày 16-1, VMEEF đã mua thêm 340.670 cổ phiếu NLG, qua đó làm thay đổi tỉ lệ nắm giữ của nhóm nhà đầu tư liên quan VinaCapital.

Trong báo cáo gửi cơ quan quản lý, ông Brook Colin Taylor, Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital, cho biết trước giao dịch, nhóm nhà đầu tư liên quan nắm giữ hơn 1,855 triệu cổ phiếu NLG (0,3824%). Sau giao dịch, riêng VMEEF nâng số cổ phiếu sở hữu lên hơn 2,195 triệu đơn vị, tương ứng 0,4527% vốn điều lệ Nam Long.

Ngoài VMEEF, 6 pháp nhân khác thuộc hệ thống quản lý của VinaCapital đang nắm giữ cổ phiếu NLG. Trong đó, Asia Value Investment Limited là cổ đông lớn nhất với gần 9,934 triệu cổ phiếu (2,048%). Tiếp đến là VOF Investment Limited sở hữu hơn 5,689 triệu cổ phiếu (1,1728%), Preston Pacific Limited nắm giữ hơn 3,528 triệu cổ phiếu (0,7273%). Các đơn vị còn lại gồm Vietnam Investment Property Holdings Limited, Vietnam Ventures Ltd và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital (VEOF), với tỉ lệ sở hữu dao động từ 0,19% đến 0,26%.

Tổng số cổ phiếu NLG mà nhóm này sở hữu hiện khoảng 24,558 triệu đơn vị, tương ứng 5,06% vốn điều lệ của Nam Long, chính thức đưa VinaCapital trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp bất động sản này.

Waterpoint (355 ha) một trong những dự án lớn mà Nam Long đang triển khai

Ngoài Nam Long, các quỹ liên quan VinaCapital cũng gia tăng tỉ trọng tại Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH). Cụ thể, giữa tháng 1-2026, VOF Investment Limited đã đăng ký mua vào tối đa 10 triệu cổ phiếu KDH, ước tính giá trị khoảng 300 tỉ đồng. VMEEF cũng từng mua mạnh cổ phiếu KDH trong năm 2025 nhằm tái cơ cấu danh mục.

Theo nhận định của giới phân tích, việc các quỹ thuộc VinaCapital đẩy mạnh đầu tư vào NLG và KDH phản ánh kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường bất động sản trong năm 2026. Những doanh nghiệp có pháp lý minh bạch, quỹ đất sạch, tài chính lành mạnh và dự án sẵn sàng mở bán được đánh giá sẽ hưởng lợi sớm khi thị trường ấm lên.

Trên thị trường chứng khoán, NLG và KDH hiện giao dịch quanh mức 30.000 đồng/cổ phiếu, vùng giá thấp nhất trong 6 tháng qua, trong bối cảnh nhiều nhóm ngành khác đã tăng mạnh. Đây được xem là yếu tố khiến các nhà đầu tư dài hạn quan tâm tích lũy cổ phiếu bất động sản có nền tảng tốt.

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng số VikkiBankS, cho rằng cổ phiếu bất động sản thường có xu hướng biến động ngược chiều với lãi suất ngân hàng. Khi lãi suất tăng, thanh khoản bất động sản suy giảm, kéo theo giá cổ phiếu đi xuống. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp đầu ngành, sở hữu dự án tốt và nền tảng tài chính vững, đây lại là giai đoạn hấp dẫn để nhà đầu tư dài hạn tích lũy.