Phó Chủ tịch Nhà Khang Điền tặng mẹ 17,7 triệu cổ phiếu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Phó Chủ tịch Nhà Khang Điền tặng mẹ 17,7 triệu cổ phiếu

P. Đình

(NLĐO)- Số cổ phiếu này do ông Lý Điền Sơn nắm giữ tại Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, trị giá hơn 575 tỉ đồng.

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (Nhà Khang Điền - KDH) vừa công bố thông tin bất thường lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông Lý Điền Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, sẽ tặng mẹ ruột là bà Đoàn Thị Nguyên 17,7 triệu cổ phiếu KHD mà ông đang sở hữu với giá trị tính theo mệnh giá lá 177 tỉ đồng.

Nếu tính theo mức KDH đang giao dịch quanh 32.500 đồng/cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu cho tặng nêu trên tương ứng hơn 575 tỉ đồng.

Như vậy, tỉ lệ cổ phiếu dự kiến mà bà Nguyên nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch chiếm 1,59% vốn điều lệ của Nhà Khang Điền.

- Ảnh 1.

Một trong những dự án của Nhà Khang Điền đã triển khai tại Thủ Đức

Hiện ông Sơn nắm giữ 18,82 triệu cổ phiếu KDH, chiếm 1,68% vốn điều lệ. Sau hoạt động cho tặng này, số lượng cổ phiếu mà ông Sơn nắm giữ chỉ còn 1,125 triệu, tương ứng 0,1% vốn điều lệ.

Hoạt động cho tặng này dự kiến diễn ra từ ngày 12-11 đến 11-12.

Gần đây, KDH là cổ phiếu bất động sản được giá tích cực nhờ doanh thu, lợi nhuận của Nhà Khang Điền ổn định, được các nhà đầu tư khuyến nghị mua vào.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Nhà Khang Điền đạt doanh thu thu thuần 1.098 tỉ đồng, tăng 335% so với cùng kỳ năm 2024. Chi phí giá vốn tăng ít hơn mức tăng doanh thu giúp lợi nhuận gộp cao gấp gần 5 lần so với cùng kỳ, giá trị đạt 776 tỉ đồng.

Quý III, Nhà Khang Điền đạt lợi nhuận sau thuế 526 tỉ đồng, tăng trưởng 692%, gấp 8 lần so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Đây cũng là khoản lãi quý cao nhất mà doanh nghiệp này đạt được.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.857 tỉ đồng, tăng 132% và lợi nhuận sau thuế đạt 841 tỉ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ.

Tin liên quan

Diễn viên Lý Hùng gửi tặng 30 triệu đồng cho chương trình "Mai Vàng nhân ái"

Diễn viên Lý Hùng gửi tặng 30 triệu đồng cho chương trình "Mai Vàng nhân ái"

(NLĐO) - Chương trình Giao lưu nghệ thuật lần 2 "Hướng đến Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025" đã diễn ra vào sáng 7-11.

Thực hư thông tin Minh Thư "Gái nhảy" cưới Lý Hùng: Người trong cuộc lên tiếng

(NLĐO) - Mạng xã hội xôn xao thông tin diễn viên Lý Hùng và Minh Thư "Gái nhảy" kết hôn.

phó chủ tịch Lý Hùng diễn viên Lý Hùng công bố thông tin nhà Khang Điền cho tặng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo