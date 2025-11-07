Phó Chủ tịch Nhà Khang Điền tặng mẹ 17,7 triệu cổ phiếu

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (Nhà Khang Điền - KDH) vừa công bố thông tin bất thường lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.



Theo đó, ông Lý Điền Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, sẽ tặng mẹ ruột là bà Đoàn Thị Nguyên 17,7 triệu cổ phiếu KHD mà ông đang sở hữu với giá trị tính theo mệnh giá lá 177 tỉ đồng.

Nếu tính theo mức KDH đang giao dịch quanh 32.500 đồng/cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu cho tặng nêu trên tương ứng hơn 575 tỉ đồng.

Như vậy, tỉ lệ cổ phiếu dự kiến mà bà Nguyên nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch chiếm 1,59% vốn điều lệ của Nhà Khang Điền.

Một trong những dự án của Nhà Khang Điền đã triển khai tại Thủ Đức

Hiện ông Sơn nắm giữ 18,82 triệu cổ phiếu KDH, chiếm 1,68% vốn điều lệ. Sau hoạt động cho tặng này, số lượng cổ phiếu mà ông Sơn nắm giữ chỉ còn 1,125 triệu, tương ứng 0,1% vốn điều lệ.

Hoạt động cho tặng này dự kiến diễn ra từ ngày 12-11 đến 11-12.

Gần đây, KDH là cổ phiếu bất động sản được giá tích cực nhờ doanh thu, lợi nhuận của Nhà Khang Điền ổn định, được các nhà đầu tư khuyến nghị mua vào.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Nhà Khang Điền đạt doanh thu thu thuần 1.098 tỉ đồng, tăng 335% so với cùng kỳ năm 2024. Chi phí giá vốn tăng ít hơn mức tăng doanh thu giúp lợi nhuận gộp cao gấp gần 5 lần so với cùng kỳ, giá trị đạt 776 tỉ đồng.

Quý III, Nhà Khang Điền đạt lợi nhuận sau thuế 526 tỉ đồng, tăng trưởng 692%, gấp 8 lần so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Đây cũng là khoản lãi quý cao nhất mà doanh nghiệp này đạt được.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.857 tỉ đồng, tăng 132% và lợi nhuận sau thuế đạt 841 tỉ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ.