HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cổ phiếu F88 tăng tới 40% trong ngày đầu lên sàn, chạm mức 888.800 đồng

Thái Phương

(NLĐO) – Biên độ giao dịch trong ngày đầu tiên lên sàn Upcom của cổ phiếu F88 là 40% giúp cổ phiếu này vừa mở cửa đã có sắc tím, tăng trần lên tới 888.800 đồng.

Ngày 8-8, Công ty CP Đầu tư F88, chủ hệ thống cầm đồ lớn nhất Việt Nam, đã chính thức đưa hơn 8,26 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM, theo quyết định vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố. 

TIN LIÊN QUAN

Với tổng giá trị đăng ký hơn 82,6 tỉ đồng, sự kiện này đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình phát triển của doanh nghiệp cho vay cầm cố lớn nhất Việt Nam.

Điều gây chú ý hơn cả là mức giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên của F88 được xác định ở mức 634.900 đồng/cổ phiếu, cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Cổ phiếu F88 tăng tới 40% trong ngày đầu lên sàn, chạm mức 888.800 đồng- Ảnh 2.

Cổ phiếu F88 vừa lên sàn đã tăng trần trong ngày đầu tiên

Đến 9 giờ 15 phút, cổ phiếu của công ty này đã được giao dịch ở mức giá trần, tăng tới 253.900 đồng/cổ phiếu (39,99%), lên mức 888.800 đồng/cổ phiếu, nằm trong danh sách những cổ phiếu có thị giá cao nhất trên sàn chứng khoán ở hiện tại.

Với mức giá này, tài sản bằng cổ phiếu của ông Phùng Tuấn Anh, chủ tịch công ty F88 tăng vọt lên gần 880 tỉ đồng.

Thị giá của cổ phiếu F88 vào tốp cao nhất sàn chứng khoán

Mức giá này cũng bỏ xa các mã đang giữ "ngôi vương" về thị giá như WCS (Bến xe Miền Tây) ở mức 411.000 đồng, hay cổ phiếu VNZ của "kỳ lân" công nghệ VNG đang dừng ở ngưỡng 396.300 đồng.

Theo thông tin từ F88, mức giá tham chiếu được đưa ra dựa trên tính toán kỹ lưỡng từ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, trong đó giá trị sổ sách (book value) hiện đạt khoảng 209.000 đồng/cổ phiếu, một con số rất cao so với mặt bằng chung trên thị trường hiện tại.

F88 là công ty cho vay cầm cố tài sản lớn nhất Việt Nam, với mạng lưới hiện tại gần 900 cửa hàng trên toàn quốc, cung cấp đa dạng các dịch vụ như cho vay cầm cố tài sản, thanh toán hóa đơn, phân phối bảo hiểm, và chuyển nhận tiền...

Nửa đầu năm 2025, công ty ghi nhận tổng doanh thu lên tới 1.744 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động cốt lõi là cho vay cầm cố đóng góp tới 1.521 tỉ đồng, tăng trưởng 28%. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế đạt 321 tỉ đồng, tăng trưởng ấn tượng 213%.

Cổ phiếu F88 tăng tới 40% trong ngày đầu lên sàn, chạm mức 888.800 đồng- Ảnh 3.

Biên độ giao dịch trong ngày đầu tiên của cổ phiếu trên sàn Upcom lên tới 40%, giúp cổ phiếu F88 nhảy vọt về thị giá


Tin liên quan

Vì sao cổ phiếu công ty cầm đồ F88 lên sàn có giá cao nhất thị trường chứng khoán?

Vì sao cổ phiếu công ty cầm đồ F88 lên sàn có giá cao nhất thị trường chứng khoán?

(NLĐO) - F88 là cái tên nổi bật trên thị trường tài chính nhưng câu hỏi đặt ra mức giá lên sàn của cổ phiếu F88 có hợp lý hay không?

F88 ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội trước thềm UpCOM

F88 công bố kết quả kinh doanh "bứt phá" trong quý II-2025 với tỉ lệ tăng trưởng đối với doanh thu là 38%, lợi nhuận trước thuế là 220% so với cùng kỳ năm trước

F88 lập "cú hat-trick" giải thưởng tại Asian Banking & Finance 2025

Năm 2025 đánh dấu lần thứ 2 liên tiếp F88 được vinh danh tại Asian Banking & Finance, nối tiếp năm 2024 với giải "Sáng kiến nâng cao trải nghiệm khách hàng"

chuỗi cầm đồ f88 cổ phiếu f88 cho vay cầm đồ cửa hàng f88 sàn chứng khoán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo