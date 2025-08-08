Ngày 8-8, Công ty CP Đầu tư F88, chủ hệ thống cầm đồ lớn nhất Việt Nam, đã chính thức đưa hơn 8,26 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM, theo quyết định vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố.

Với tổng giá trị đăng ký hơn 82,6 tỉ đồng, sự kiện này đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình phát triển của doanh nghiệp cho vay cầm cố lớn nhất Việt Nam.

Điều gây chú ý hơn cả là mức giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên của F88 được xác định ở mức 634.900 đồng/cổ phiếu, cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Cổ phiếu F88 vừa lên sàn đã tăng trần trong ngày đầu tiên

Đến 9 giờ 15 phút, cổ phiếu của công ty này đã được giao dịch ở mức giá trần, tăng tới 253.900 đồng/cổ phiếu (39,99%), lên mức 888.800 đồng/cổ phiếu, nằm trong danh sách những cổ phiếu có thị giá cao nhất trên sàn chứng khoán ở hiện tại.

Với mức giá này, tài sản bằng cổ phiếu của ông Phùng Tuấn Anh, chủ tịch công ty F88 tăng vọt lên gần 880 tỉ đồng.

Thị giá của cổ phiếu F88 vào tốp cao nhất sàn chứng khoán

Mức giá này cũng bỏ xa các mã đang giữ "ngôi vương" về thị giá như WCS (Bến xe Miền Tây) ở mức 411.000 đồng, hay cổ phiếu VNZ của "kỳ lân" công nghệ VNG đang dừng ở ngưỡng 396.300 đồng.

Theo thông tin từ F88, mức giá tham chiếu được đưa ra dựa trên tính toán kỹ lưỡng từ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, trong đó giá trị sổ sách (book value) hiện đạt khoảng 209.000 đồng/cổ phiếu, một con số rất cao so với mặt bằng chung trên thị trường hiện tại.

F88 là công ty cho vay cầm cố tài sản lớn nhất Việt Nam, với mạng lưới hiện tại gần 900 cửa hàng trên toàn quốc, cung cấp đa dạng các dịch vụ như cho vay cầm cố tài sản, thanh toán hóa đơn, phân phối bảo hiểm, và chuyển nhận tiền...

Nửa đầu năm 2025, công ty ghi nhận tổng doanh thu lên tới 1.744 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động cốt lõi là cho vay cầm cố đóng góp tới 1.521 tỉ đồng, tăng trưởng 28%. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế đạt 321 tỉ đồng, tăng trưởng ấn tượng 213%.

Biên độ giao dịch trong ngày đầu tiên của cổ phiếu trên sàn Upcom lên tới 40%, giúp cổ phiếu F88 nhảy vọt về thị giá



