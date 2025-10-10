Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần 10-10 trong không khí đầy hứng khởi. VN-Index tăng mạnh 31,08 điểm (+1,81%) lên 1.747,55 điểm, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 33.900 tỉ đồng, phản ánh dòng tiền đang quay trở lại mạnh mẽ ở nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm blue-chip.

Cổ phiếu họ nhà Vingroup tăng trần

Tâm điểm của phiên giao dịch cuối tuần thuộc về nhóm cổ phiếu Vingroup, khi ba mã trụ cột là VIC, VHM và VRE đồng loạt tăng mạnh, đóng góp hơn 24 điểm vào đà đi lên của chỉ số.

Trong đó, VIC tăng kịch trần 7% lên 192.000 đồng, VHM cũng tăng 7% lên 123.000 đồng, còn VRE tăng 6,1% lên 25.400 đồng.

Diễn biến này giúp nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup trở thành "đầu tàu" kéo thị trường bứt phá, củng cố niềm tin của nhà đầu tư về khả năng bước vào một chu kỳ hồi phục mới.

Chỉ trong vòng 6 tháng, nhóm cổ phiếu "họ Vingroup" đã thực sự dậy sóng toàn thị trường: VIC tăng 322%, VHM tăng 240% và VRE tăng 210%. Theo các chuyên gia, sự tăng giá mạnh mẽ này xuất phát từ kỳ vọng về triển vọng lợi nhuận cải thiện, cùng với những tín hiệu tích cực về dòng vốn ngoại quay trở lại thị trường.

Tín hiệu tích cực

Một giám đốc môi giới chứng khoán nhận định: Đà tăng hiện nay đến chủ yếu từ nhóm cổ phiếu Vingroup, trong khi các nhóm khác như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ hay thép chỉ tăng 8-10% trong tuần qua. Nếu nhóm này tạm dừng, dòng tiền có thể lan tỏa sang các ngành khác, mở ra cơ hội xuất hiện nhiều "siêu cổ phiếu" mới.

Không chỉ nhóm Vingroup, hàng loạt mã lớn khác như HPG, FPT, MSN, TCB, VCB cũng ghi nhận sắc xanh tích cực, góp phần lan tỏa đà tăng sang toàn bộ nhóm VN30. Dòng tiền trong phiên tập trung mạnh vào các cổ phiếu blue-chip, cho thấy nhà đầu tư đang ưu tiên nhóm doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và khả năng dẫn dắt chỉ số trong giai đoạn thị trường tái thiết lập xu hướng tăng.

VN-Index kết thúc tuần bằng một "cây nến" tăng mạnh, khép lại giai đoạn tích lũy kéo dài hơn một tháng rưỡi. Chỉ số vượt xa mốc 1.700 điểm, cho thấy tín hiệu tích cực và bền vững về mặt kỹ thuật. Trong khi VN-Index tăng mạnh thì HNX-Index lại giảm nhẹ 1,32 điểm, còn 273,62 điểm, phản ánh sự phân hóa nhất định giữa các nhóm ngành.

Chính thức ra mắt Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 Cùng ngày, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) chính thức khai trương giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN100, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng quy mô của thị trường chứng khoán phái sinh. Ông Lê Xuân Hải, Tổng giám đốc VNX, cho biết Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 là sản phẩm tiếp nối thành công của hợp đồng VN30, được thiết kế nhằm mở rộng phạm vi đại diện của các cổ phiếu niêm yết. "Sản phẩm mới này sẽ giúp nhà đầu tư có thêm công cụ đầu tư, quản trị rủi ro tốt hơn, đồng thời tăng tính thanh khoản và minh bạch cho thị trường phái sinh Việt Nam" - ông Hải nhấn mạnh. Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cho hay việc đưa Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 vào giao dịch nằm trong lộ trình Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, phù hợp với xu hướng quốc tế. UBCKNN sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm các sản phẩm mới như hợp đồng quyền chọn và sản phẩm cấu trúc, qua đó hoàn thiện hệ sinh thái thị trường phái sinh, đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng và hỗ trợ mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.



