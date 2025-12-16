Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai bị bán tháo sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị đề nghị truy tố

Sau chuỗi 4 phiên liên tiếp tăng kịch trần, cổ phiếu QCG của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai bất ngờ quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 16-12. Mở cửa phiên, mã này nhanh chóng bị bán tháo và giảm kịch sàn 7%, xuống còn 17.500 đồng/cổ phiếu, chấm dứt đà tăng nóng kéo dài gần một tuần trước đó.

Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, áp lực bán QCG vẫn ở mức rất lớn khi lượng dư bán giá sàn lên tới gần 2,8 triệu cổ phiếu, trong khi bên mua hoàn toàn trống trơn. Khối lượng khớp lệnh chỉ hơn 300.000 cổ phiếu, tất cả đều được giao dịch tại mức giá sàn 17.500 đồng, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã đảo chiều khá đột ngột.

Cổ phiếu QCG bị bán giá sàn

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu QCG xảy ra ngay sau thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo kết luận điều tra, bà Loan bị xác định đã hưởng lợi hơn 300 tỉ đồng từ việc chuyển nhượng dự án tại số 39 Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội, TPHCM. Trong cùng vụ án, C03 đã chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố tổng cộng 22 bị can với 5 nhóm tội danh khác nhau.

Bà Nguyễn Thị Như Loan từng bị tạm giam, sau đó được cho tại ngoại. Bà cũng đã rút khỏi toàn bộ các vị trí điều hành tại Quốc Cường Gia Lai và chỉ xin ý kiến cổ đông để đảm nhiệm vai trò cố vấn, hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp.

Trước khi xảy ra phiên giảm sàn ngày 16-12, cổ phiếu QCG đã có giai đoạn tăng rất mạnh. Từ ngày 10 đến 15-12, mã này ghi nhận 4 phiên tăng trần liên tiếp, đưa thị giá từ 14.400 đồng lên 18.800 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng hơn 30% chỉ trong chưa đầy một tuần. Đây cũng là vùng giá cao nhất của QCG trong khoảng 20 tháng trở lại đây, tiến sát mốc đỉnh lịch sử quanh 19.000 đồng/cổ phiếu.

Đà tăng này xuất phát từ kỳ vọng Quốc Cường Gia Lai sẽ tháo gỡ được các "nút thắt" về tài chính và pháp lý. Trước đó, doanh nghiệp này đã công bố kế hoạch thoái vốn tại một số công ty con, trong đó có các đơn vị thủy điện, nhằm thu xếp nguồn tiền thực hiện nghĩa vụ thi hành án liên quan dự án Bắc Phước Kiển. Theo báo cáo, dư nợ của công ty đã giảm từ 2.882 tỉ đồng đầu năm xuống còn khoảng 1.982 tỉ đồng tại thời điểm 30-9.

Việc giảm áp lực nợ được kỳ vọng sẽ giúp Quốc Cường Gia Lai từng bước lấy lại quyền sử dụng đất tại Sunny Island - dự án liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát. Dự án này có quy mô khoảng 91,6 ha tại khu vực Nhà Bè, TPHCM, với chi phí xây dựng dở dang lên tới 5.402 tỉ đồng. Nếu các vướng mắc pháp lý được tháo gỡ trong 1-2 năm tới, dự án này có thể mang lại dòng tiền lớn cho doanh nghiệp.