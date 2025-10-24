Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM bắt 4 người

Ngày 24-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Văn Trường (SN 1993), Võ Văn Đức (SN 1997), Cao Tấn Tú (SN 2000) và Nguyễn Ngọc Thùy Linh (SN 1993) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại hộ kinh doanh AC International (phường Gia Định, TP HCM).

Trước đó, Công an TP HCM phối hợp với Sở Y tế TP HCM phát hiện hộ kinh doanh AC International có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật, hoạt động ngoài phạm vi được cấp phép. Đây chính là “điểm mở” dẫn đến quá trình điều tra và bóc gỡ đường dây lừa đảo tinh vi.

“Phòng khám” trá hình

Nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Trường đã lập ra hộ kinh doanh AC International (theo giấy phép, chỉ được phép chăm sóc da và kinh doanh mỹ phẩm). Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Trường, nơi đây nhanh chóng bị biến tướng thành một “phòng khám” trá hình.

Công an TP HCM ra lệnh bắt Nguyễn Văn Trường cùng đồng phạm

Các nhân viên được phân vai thành “bác sĩ”, “chuyên gia”, sử dụng áo blouse trắng, cùng hàng loạt thiết bị y tế gắn mác hiện đại để tư vấn và điều trị cho khách hàng. Trên thực tế, họ không có bằng cấp chuyên môn y khoa; thậm chí, có trường hợp nhân viên học trung cấp thú y được giao trực tiếp điều trị cho người bệnh.

Những loại thuốc tiêm, truyền cho khách hàng chỉ là nước cất, vitamin hoặc thuốc giảm đau thông thường. Việc soi chiếu, vận hành máy móc chỉ nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp, qua mắt người bệnh, không có giá trị y tế, chữa bệnh.

Cao Tuấn Tú

Để thu hút khách hàng, nhóm đối tượng lập nhiều trang Facebook giả danh phòng khám, đặt tên trang có các cụm từ “Ths, Bs, Dr, chuẩn y khoa, quốc tế”.

Các đối tượng đăng nội dung đẹp mắt, hình ảnh lấy cắp hình ảnh của bác sĩ nước ngoài, cắt ghép video, hình ảnh có thiết bị máy móc hiện đại, cao cấp, “Tây hóa”, hứa hẹn “chữa khỏi bệnh không cần phẫu thuật, trị dứt điểm đau xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy…”.

Nguyễn Ngọc Thuỳ Linh

Nhóm Trường khẳng định sử dụng công nghệ cao, không đau, không cần uống thuốc… để lừa dối, tạo niềm tin; viết bài, chi tiền chạy quảng cáo rầm rộ để tiếp cận được nhiều khách hàng.

Người dân khi tiếp cận những quảng cáo này được nhân viên dẫn dụ đến cơ sở. Tại đây, theo kịch bản soạn sẵn, khách hàng trải qua nhiều vòng tư vấn, được vẽ ra các gói dịch vụ từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Võ Văn Đức đang khám chữa bệnh trái phép

Đáng chú ý, một số khách hàng không đủ tiền đã bị dụ vay tín chấp qua ứng dụng điện thoại, thậm chí đến tận nhà để thu tiền trực tiếp dẫn đến cảnh “tiền mất, tật mang” và còn gánh thêm khoản nợ lên đến vài chục triệu đồng.

Chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chỉ trong thời gian từ tháng 2-2025 đến tháng 7-2025, cơ sở này đã lừa đảo rất nhiều người bệnh, chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng. Nạn nhân chủ yếu là người lớn tuổi, mắc các bệnh mãn tính, xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy, gout, có vấn đề nhạy cảm về nam khoa; người ở các vùng quê từ các địa phương khác.

Hộ kinh doanh AC International (phường Gia Định, TP HCM)

Theo Công an TP HCM, vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng các cơ sở thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe trá hình hoạt động ngoài phạm vi được cấp phép. Không ít người dân vì nhẹ dạ, cả tin vào những quảng cáo “thần kỳ” trên mạng xã hội mà trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, “tiền mất tật mang”

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, chỉ lựa chọn khám chữa bệnh tại những cơ sở được ngành y tế cấp phép, tuyệt đối không tin theo những lời quảng cáo thổi phồng trên mạng. Đồng thời, các hộ kinh doanh, cơ sở y tế trong lĩnh vực thẩm mỹ – làm đẹp phải nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật; mọi hành vi vượt quá phạm vi được cấp phép đều sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM thông báo những khách hàng là bị hại của cơ sở AC International cần đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM (Địa chỉ: 243 Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh; Số điện thoại 0693188504) để trình báo và phối hợp giải quyết.



