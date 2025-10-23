Công an TP HCM bắt Tổng Giám đốc Công ty Cáp treo Vũng Tàu

Ngày 23-10, Công an TP HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường" và khởi tố bị can đối với Đậu Thế Anh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu) cùng 2 nhân viên là Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp.

Clip Công an TP HCM đọc lệnh khởi tố bị can

Công an TP HCM đã áp dụng biện pháp ngăn chặn "tạm giam" đối với Đậu Thế Anh và Nguyễn Duy Quốc Hùng, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Ngọc Hiệp.

Tháng 7-2025, báo chí đã có bài phản án liên quan đến quá trình thi công Dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu do Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Với vai trò Tổng giám đốc công ty, Đậu Thế Anh đã trực tiếp chỉ đạo, phê duyệt, quản lý việc mua và tiếp nhận hơn 15.062 tấn chất thải xây dựng thông thường để đổ, san lấp trên diện tích hơn 4.400 m² tại khu vực dự án Thủy cung Hòn Ngưu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Việc sử dụng chất thải này không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, gây tác động xấu đến môi trường và hệ sinh thái biển.

Hai nhân viên Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp đã giúp sức trong việc kiểm tra, kiểm đếm vật tư đầu vào và thực hiện nhiệm vụ chỉ huy công trình, liên quan đến khối lượng chất thải nêu trên.