Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Ninh Bình khởi tố 1 bị can

Cơ quan An ninh điều tra (Phòng An ninh điều tra) Công an tỉnh Ninh Bình ngày 9-3 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đại (SN 1992, ngụ xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình) về hành vi phạm tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Lê Văn Đại và tang vật là khẩu súng quân dụng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Công an xã Gia Vân phát hiện Lê Văn Đại có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc cất giữ vũ khí trái phép.

Tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh tại phòng trọ của đối tượng tại thôn Lãng Ngoại (xã Gia Vân), công an phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng nén hơi và 413 viên đạn chì.

Vụ việc sau đó được Công an xã Gia Vân bàn giao tang vật cùng đối tượng cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp nhận, điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả trưng cầu giám định hình sự xác định khẩu súng Lê Văn Đại tàng trữ trái phép thuộc danh mục vũ khí quân dụng theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.