Cơ quan đề cử nhân sự chất lượng được thưởng 1 tháng lương như chuyên gia

Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 249/2025/NĐ-CP ngày 19-9-2025 quy định cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bổ sung nhiều quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm

Nghị định này đưa ra quy định cụ thể về tiêu chí tuyển chọn, quy trình tuyển dụng, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, đánh giá cũng như chính sách đãi ngộ đối với chuyên gia tham gia các chương trình, dự án khoa học – công nghệ của Việt Nam.

Chính sách được áp dụng cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đáp ứng tiêu chí chuyên gia; đồng thời áp dụng với các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp được giao chủ trì thực hiện chương trình, nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nghị định 249/2025/NĐ-CP khuyến khích thu hút nhân tài trong các ngành công nghệ chiến lược của quốc gia

Theo Nghị định, chuyên gia là người có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn, có đóng góp thiết thực cho sự phát triển quốc gia, khu vực hoặc quốc tế trong các lĩnh vực nêu trên; đồng thời có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt và mong muốn cống hiến cho Việt Nam.

Bên cạnh quyền và nghĩa vụ theo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyên gia được chủ động quyết định các vấn đề kỹ thuật, công nghệ trong phạm vi nhiệm vụ. Họ được đề xuất nhân lực, tổ chức khoa học tham gia dự án, quyết định việc sử dụng kinh phí và nguồn lực, kể cả mua công nghệ hoặc thiết bị nước ngoài cần thiết.

Chuyên gia cũng được hỗ trợ kinh phí khảo sát, trao đổi khoa học quốc tế. Đồng thời, họ có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, bảo mật thông tin, tôn trọng văn hóa, phong tục, và bảo đảm đạo đức nghề nghiệp, tính trung thực và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Đãi ngộ hấp dẫn và cơ hội gắn bó lâu dài

Về chế độ đãi ngộ, tiền lương của chuyên gia được thỏa thuận trong hợp đồng, bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ và phù hợp mặt bằng thị trường.

Tiền thưởng hằng năm tối đa 4 tháng lương, căn cứ kết quả công việc. Nhà nước hỗ trợ 1 tháng lương để ổn định chỗ ở, di chuyển, mua sắm thiết yếu; hỗ trợ thuê nhà, phương tiện đi lại hoặc bố trí căn hộ tiêu chuẩn; chi trả kinh phí cho các chuyến công tác, nghiên cứu ở nước ngoài theo yêu cầu nhiệm vụ.

Ngoài ra, chuyên gia được hưởng gói chăm sóc sức khỏe không quá 1% tổng lương năm, nghỉ dưỡng 7 ngày/năm trong nước, được hỗ trợ tối đa 1 tháng lương cho bản thân và gia đình (vợ/chồng, con dưới 18 tuổi), và được chi trả vé máy bay khứ hồi 1 lần/năm để về nước.

Những chính sách đãi ngộ mới được kỳ vọng tạo môi trường làm việc hấp dẫn cho nhân tài Việt Nam ở nước ngoài trở về cống hiến

Chuyên gia hoàn thành nhiệm vụ sẽ được tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, được gặp gỡ lãnh đạo cấp cao, tham gia diễn đàn, hội nghị khoa học trong và ngoài nước.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, chuyên gia nước ngoài có thể được giảm điều kiện khi xét nhập quốc tịch Việt Nam, còn chuyên gia người Việt Nam có thể được xem xét tiếp nhận vào làm công chức, viên chức hoặc bổ nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý, không bắt buộc tuân theo các quy định về độ tuổi, chức danh quy hoạch hay trình độ lý luận chính trị.

Đối với thành viên gia đình chuyên gia, bao gồm vợ/chồng và con dưới 18 tuổi, Nghị định quy định được hỗ trợ tìm trường học, học phí tại cơ sở công lập, được cấp thị thực nhiều lần, thẻ tạm trú theo thời gian làm việc của chuyên gia, đồng thời hưởng gói chăm sóc sức khỏe tương tự.

Ngoài ra, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề cử chuyên gia sẽ được thưởng 1 tháng lương như chuyên gia nếu sau 12 tháng, chuyên gia hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nghị định số 249/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 19-9-2025, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thu hút và trọng dụng nhân tài, đặc biệt là chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phục vụ sự phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới.