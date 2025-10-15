Cơ quan đề cử nhân sự chất lượng được thưởng 1 tháng lương như chuyên gia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Cơ quan đề cử nhân sự chất lượng được thưởng 1 tháng lương như chuyên gia

Huỳnh Như

(NLĐO) – Các cơ chế, chính sách mới là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ chuyên gia chất lượng cao phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 249/2025/NĐ-CP ngày 19-9-2025 quy định cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

Bổ sung nhiều quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm  

Nghị định này đưa ra quy định cụ thể về tiêu chí tuyển chọn, quy trình tuyển dụng, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, đánh giá cũng như chính sách đãi ngộ đối với chuyên gia tham gia các chương trình, dự án khoa học – công nghệ của Việt Nam.

Chính sách được áp dụng cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đáp ứng tiêu chí chuyên gia; đồng thời áp dụng với các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp được giao chủ trì thực hiện chương trình, nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thêm nhiều cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Ảnh 1.

Nghị định 249/2025/NĐ-CP khuyến khích thu hút nhân tài trong các ngành công nghệ chiến lược của quốc gia

Theo Nghị định, chuyên gia là người có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn, có đóng góp thiết thực cho sự phát triển quốc gia, khu vực hoặc quốc tế trong các lĩnh vực nêu trên; đồng thời có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt và mong muốn cống hiến cho Việt Nam. 

Bên cạnh quyền và nghĩa vụ theo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyên gia được chủ động quyết định các vấn đề kỹ thuật, công nghệ trong phạm vi nhiệm vụ. Họ được đề xuất nhân lực, tổ chức khoa học tham gia dự án, quyết định việc sử dụng kinh phí và nguồn lực, kể cả mua công nghệ hoặc thiết bị nước ngoài cần thiết. 

Chuyên gia cũng được hỗ trợ kinh phí khảo sát, trao đổi khoa học quốc tế. Đồng thời, họ có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, bảo mật thông tin, tôn trọng văn hóa, phong tục, và bảo đảm đạo đức nghề nghiệp, tính trung thực và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Đãi ngộ hấp dẫn và cơ hội gắn bó lâu dài

Về chế độ đãi ngộ, tiền lương của chuyên gia được thỏa thuận trong hợp đồng, bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ và phù hợp mặt bằng thị trường. 

Tiền thưởng hằng năm tối đa 4 tháng lương, căn cứ kết quả công việc. Nhà nước hỗ trợ 1 tháng lương để ổn định chỗ ở, di chuyển, mua sắm thiết yếu; hỗ trợ thuê nhà, phương tiện đi lại hoặc bố trí căn hộ tiêu chuẩn; chi trả kinh phí cho các chuyến công tác, nghiên cứu ở nước ngoài theo yêu cầu nhiệm vụ. 

Ngoài ra, chuyên gia được hưởng gói chăm sóc sức khỏe không quá 1% tổng lương năm, nghỉ dưỡng 7 ngày/năm trong nước, được hỗ trợ tối đa 1 tháng lương cho bản thân và gia đình (vợ/chồng, con dưới 18 tuổi), và được chi trả vé máy bay khứ hồi 1 lần/năm để về nước.

Thêm nhiều cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Ảnh 3.

Những chính sách đãi ngộ mới được kỳ vọng tạo môi trường làm việc hấp dẫn cho nhân tài Việt Nam ở nước ngoài trở về cống hiến

Chuyên gia hoàn thành nhiệm vụ sẽ được tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, được gặp gỡ lãnh đạo cấp cao, tham gia diễn đàn, hội nghị khoa học trong và ngoài nước. 

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, chuyên gia nước ngoài có thể được giảm điều kiện khi xét nhập quốc tịch Việt Nam, còn chuyên gia người Việt Nam có thể được xem xét tiếp nhận vào làm công chức, viên chức hoặc bổ nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý, không bắt buộc tuân theo các quy định về độ tuổi, chức danh quy hoạch hay trình độ lý luận chính trị.

Đối với thành viên gia đình chuyên gia, bao gồm vợ/chồng và con dưới 18 tuổi, Nghị định quy định được hỗ trợ tìm trường học, học phí tại cơ sở công lập, được cấp thị thực nhiều lần, thẻ tạm trú theo thời gian làm việc của chuyên gia, đồng thời hưởng gói chăm sóc sức khỏe tương tự. 

Ngoài ra, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề cử chuyên gia sẽ được thưởng 1 tháng lương như chuyên gia nếu sau 12 tháng, chuyên gia hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nghị định số 249/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 19-9-2025, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thu hút và trọng dụng nhân tài, đặc biệt là chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phục vụ sự phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Đề xuất lương chuyên gia tư vấn không quá 80 triệu đồng/tháng

Đề xuất lương chuyên gia tư vấn không quá 80 triệu đồng/tháng

(NLĐO) - Việc trả lương cho chuyên gia tư vấn được căn cứ theo hợp đồng tư vấn đã ký kết giữa chuyên gia tư vấn và nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Thu hút chuyên gia Việt Nam về nước làm việc: Bài toán nan giải

(NLĐO) - Nhiều lao động trình độ cao rời Việt Nam để tìm kiếm cơ hội học tập và làm việc tốt hơn vì nhiều lý do.

Hơn 800 vị trí việc làm, thu nhập hấp dẫn cần tuyển chuyên gia, lao động kỹ thuật

(NĐLO) – Nhiều vị trí việc làm với mức thu nhập hấp dẫn lên đến hàng trăm triệu đồng đang cần tuyển chuyên gia, lao động kỹ thuật được đang đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM

khoa học công nghệ chuyển đổi số đổi mới sáng tạo chuyên gia thu hút chuyên gia Nghị định số 249/2025/NĐ-CP
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo