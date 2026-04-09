Cơ quan thuế nêu vụ Bảo Tín Minh Châu gây thiệt hại 150 tỉ đồng tiền thuế

Chiều 9-4, tại họp báo quý I/2026 của Bộ Tài chính, ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, khẳng định việc doanh nghiệp sử dụng song song hai hệ thống sổ kế toán, một để theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh và một để cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước, là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhằm gian lận thuế hoặc gian lận trong lập, phát hành báo cáo tài chính.

Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), trả lời báo chí. Ảnh: VGP

Lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh, hành vi này không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh. Đáng chú ý, việc lập hai hệ thống sổ kế toán có thể được thực hiện có hệ thống, khó phát hiện nếu không có nghiệp vụ thanh tra hoặc điều tra chuyên sâu.

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện một số vụ việc như vụ Công ty Hoàng Long lập hai sổ kế toán để che giấu doanh thu, gây thiệt hại hơn 241 tỉ đồng tiền thuế; vụ việc tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai thuế, gây thiệt hại khoảng 150 tỉ đồng. Những vụ việc này cho thấy quy mô và mức độ của hành vi vi phạm có xu hướng gia tăng.

Ông Lê Long nêu rõ nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ ý thức tuân thủ pháp luật và đạo đức kinh doanh còn hạn chế, cùng với động cơ tối đa hóa lợi nhuận và giảm nghĩa vụ thuế. Một số doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ rủi ro pháp lý hoặc cho rằng hành vi có thể che giấu.

Trước tình hình đó, cơ quan thuế đã yêu cầu các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử lập danh sách khách hàng sử dụng phần mềm kế toán đến hết ngày 31-3, gửi về trước ngày 8-4, đồng thời cập nhật danh sách hàng tháng. Việc này giúp cơ quan thuế nắm được số lượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh sử dụng phần mềm kế toán, từ đó triển khai giải pháp hỗ trợ kê khai, nộp thuế và quản lý nghĩa vụ thuế.

Đến ngày 7-4, cơ quan thuế đã nhận được danh sách từ 42 tổ chức với 12.809 khách hàng đang sử dụng phần mềm kế toán. Dữ liệu tiếp tục được tổng hợp trên phạm vi cả nước. Trên cơ sở dữ liệu thu thập, cơ quan thuế sẽ rà soát, đưa ra cảnh báo đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có dấu hiệu sử dụng nhiều sổ kế toán từ tháng 4-2026 để phục vụ quản lý thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát hành vi vi phạm. Trong đó, tăng kiểm soát dòng tiền, hạn chế giao dịch tiền mặt và tăng kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế với hệ thống ngân hàng, kiểm soát giao dịch có giá trị lớn qua tài khoản.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết thêm, việc quản lý hóa đơn điện tử và phần mềm kế toán cũng được tăng cường, trong đó yêu cầu kết nối dữ liệu bán hàng với cơ quan thuế theo thời gian thực đối với một số lĩnh vực. Đồng thời, các đơn vị cung cấp phần mềm phải cung cấp danh sách khách hàng để phục vụ kiểm soát.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng phối hợp với cơ quan chức năng trong điều tra và xử lý hình sự đối với các trường hợp có dấu hiệu gian lận thuế. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan công an.