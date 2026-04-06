Pháp luật

Công an Hà Nội nói về quyền lợi người dân mua vàng bằng giấy hẹn trong vụ Bảo Tín Minh Châu

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Theo Công an Hà Nội, trong vụ án Bảo Tín Minh Châu, việc mua vàng bằng giấy hẹn là giao dịch dân sự của người dân và doanh nghiệp.

Tại hội nghị thông tin báo chí chiều 6-4, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) kiêm Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, đã thông tin về việc mua vàng bằng giấy hẹn.

Công an Hà Nội nói về mua vàng bằng giấy hẹn trong vụ Bảo Tín Minh Châu - Ảnh 1.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

Theo Đại tá Chu An Thanh, trong quá trình điều tra vụ Bảo Tín Minh Châu, Cơ quan Công an đã thu giữ rất nhiều sổ sách, giấy tờ có liên quan. Trong đó, cảnh sát cũng xác định doanh nghiệp có bán hàng cho người dân bằng hình thức giấy hẹn.

"Hiện nay, các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu vẫn đang hoạt động bình thường, chúng tôi cũng tạo điều kiện doanh nghiệp hoạt động bình thường để đảm bảo lợi ích của người dân. Hiện tại cũng chưa có ý kiến nào của người dân về việc mua vàng bằng giấy hẹn với cơ quan điều tra"- Đại tá Chu An Thanh cho biết.

Theo Đại tá Chu An Thanh, việc mua vàng bằng giấy hẹn là giao dịch dân sự giữa người dân và doanh nghiệp. Trong trường hợp sau này doanh nghiệp không trả được, người dân có yêu cầu, khiếu nại, tố giác với cơ quan công an thì lực lượng chức năng sẽ vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật. Từ ngày 28-10-2024 đến nay, Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh (chung sống với ông Châu như vợ chồng).

Công an Hà Nội nói về mua vàng bằng giấy hẹn trong vụ Bảo Tín Minh Châu - Ảnh 2.

Bị can Vũ Minh Châu làm việc tại cơ quan công an

Trong quá điều điều tra, ban đầu, Công an TP Hà Nội xác định trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của Cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Exel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu, Cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỉ đồng, chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỉ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỉ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỉ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, và con trai là Vũ Minh Tú, Trưởng ban trợ lý độc lập; cùng 2 nhân viên kế toán công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

