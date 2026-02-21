HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cơ quan thuế thông báo khẩn thời hạn nộp thuế

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Trước khi người nộp thuế trở lại làm việc vào ngày 23-2 (mùng 7 Tết), cơ quan thuế TP HCM đã có thông báo về thời hạn chót nộp thuế

Thuế TP HCM thông báo khẩn thời hạn nộp thuế - Ảnh 1.

Người dân giao dịch tại trụ sở Thuế TPHCM

Cụ thể, Thuế TPHCM cho biết người nộp thuế có phát sinh kê khai và nộp thuế theo từng tháng, thì theo quy định tại Điều 86 Thông tư số 80/2021/TT-BTC, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế của tháng 1-2026 là ngày 20-2.

Tuy nhiên, do thời gian nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài đến ngày 22-2 nên theo quy định của pháp luật, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày 22-2. Nghĩa là thời hạn chót nộp thuế tháng 1-2026 là ngày 23-2 (mùng 7 Tết)

Thời hạn này áp dụng đối với các loại thuế kê khai và nộp theo tháng gồm: thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường.

Cơ quan Thuế TP HCM đề nghị người nộp thuế chủ động rà soát nghĩa vụ, hoàn thành kê khai và nộp thuế đúng thời hạn nhằm tránh phát sinh tiền chậm nộp hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp có vướng mắc, người nộp thuế có thể liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Tin liên quan

Cục Thuế yêu cầu luân chuyển cán bộ thuế phụ trách mảng nhà đất, vàng bạc trước ngày 28-2

Cục Thuế yêu cầu luân chuyển cán bộ thuế phụ trách mảng nhà đất, vàng bạc trước ngày 28-2

(NLĐO)- Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành luân chuyển cán bộ thuế tại 2 lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực là nhà đất và vàng bạc trước ngày 28-2.

Quy định mới về nơi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực từ hôm nay 14-2

(NLĐO)- Cá nhân thu nhập từ 2 nơi trở lên chỉ cần nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả khoản thu nhập cao nhất.

Định danh tài sản số qua mức thuế 0,1%

Áp thuế mức 0,1% được xem là bước ngoặt để đưa tài sản mã hóa thoát "vùng xám", hướng tới thị trường minh bạch và bền vững

hộ kinh doanh thuế giá trị gia tăng người nộp thuế thuế thu nhập cá nhân thuế TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo