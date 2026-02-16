Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có công văn gửi Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương trong công tác bố trí, sắp xếp nhân sự tại các khâu nghiệp vụ nhạy cảm.

Ngành Thuế luân chuyển cán bộ tại hai lĩnh vực đất và vàng trước 28-2 (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, qua công tác giám sát, Cục Thuế xác định bộ phận thuế trước bạ nhà đất và bộ phận quản lý người nộp thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc là những "điểm nóng" tiềm ẩn rủi ro, dễ phát sinh hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Do đó, Cục Thuế yêu cầu lãnh đạo Thuế các địa phương khẩn trương rà soát và thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức đang làm việc tại hai bộ phận này.

Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, phải điều động toàn bộ sang bộ phận khác. Trường hợp duy nhất được xem xét giữ lại là những công chức mới được bố trí từ ngày 1-7-2025 đến nay, với điều kiện không có vi phạm, không phát sinh đơn thư tố cáo hoặc dấu hiệu rủi ro.

Về nhân sự thay thế, Cục Thuế yêu cầu ưu tiên lựa chọn công chức có năng lực chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và thành thạo công nghệ, bảo đảm đáp ứng ngay yêu cầu công việc, không gây ách tắc thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với công chức lãnh đạo phụ trách các bộ phận nêu trên, nếu thời gian đảm nhiệm đã vượt quá quy định hoặc để xảy ra khuyết điểm, phát sinh đơn thư phản ánh, Thuế tỉnh phải xem xét chuyển đổi lĩnh vực hoặc địa bàn phụ trách theo đúng quy định.

Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Cục Thuế về tiến độ và chất lượng nhân sự sau sắp xếp. Thời hạn hoàn thành đợt luân chuyển này là trước ngày 28-2.