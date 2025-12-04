HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Có thể bị phạt 5-10 triệu đồng nếu hét vào mặt vợ

Anh Vũ

(NLĐO) - Từ ngày 15-12, Nghị định 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực, hành vi chồng (hoặc vợ) chửi, hét vào mặt vợ (hoặc chồng) có thể bị xử phạt

Bạn đọc Nguyễn Thanh Hoài (phường Xóm Chiếu) hỏi: Theo quy định mới về phòng, chống bạo lực gia đình thì chửi, hét vào mặt vợ giữa đám đông có bị xử phạt không?

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hằng, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, trả lời:

Đối với hành vi chửi, hét vào mặt vợ (hoặc chồng) giữa đám đông, một việc lâu nay vẫn diễn ra trong thực tế và nhiều người xem là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, nếu việc làm này kèm sự lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác như xúc phạm danh dự, nhân phẩm thì đây lại bị xem là một hành vi bạo lực gia đình theo điểm b khoản 1 điều 3 Luật Phòng chống bạo lực gia đình.

img

Ảnh minh họa AI.

Do đó, nếu chửi, hét vào mặt vợ giữa đám đông bảo đảm yếu tố trên thì căn cứ theo điều 39 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, chồng (hoặc vợ) có thể bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng do lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.

Ngoài ra, nếu hành vi dẫn đến việc gây mất trật tự công cộng, cơ quan có thẩm quyền hoàn toàn có thể xem xét xử phạt theo khoản 1 điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP đối với hành vi "Gây mất trật tự công cộng" với mức phạt có thể từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Như vậy, hành động chửi, hét vào mặt vợ (hoặc chồng) giữa đám đông có thể bị xử phạt 5-10 triệu đồng.

hành vi bạo lực bạo lực gia đình chống bạo lực phạt vợ chồng hét vào mặt vợ
