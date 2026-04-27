Thể thao

Ba cơ thủ pool Việt Nam bỏ giải billiards ở Trung Quốc, không nhượng bộ ban tổ chức

Đông Linh

(NLĐO) - Ba cơ thủ Dương Quốc Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung đã rời Peri Laili Cup 2026 ở Trung Quốc vì phát hiện hình ảnh vi phạm chủ quyền Việt Nam.

Giải billiards pool 9 bi Peri Laili Cup 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 30-4 tại Hải Nam, do Liên đoàn billiards và snooker Trung Quốc (CBSA) tổ chức. Giải đấu quy tụ nhiều cơ thủ pool hàng đầu châu Á với tổng giải thưởng 822.000 nhân dân tệ (khoảng 3 tỉ đồng).

Cơ thủ pool Việt Nam bỏ giải billiards ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Peri Laili Cup 2026 quy tụ các cơ thủ hàng đầu châu Á

Ba cơ thủ pool hàng đầu Việt Nam dự giải gồm Dương Quốc Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung, cùng ra quân trong ngày 26-4. Tuy nhiên, trong trận mở màn, Dương Quốc Hoàng - được biết nhiều với biệt danh Hoàng "Sao" – nhận thấy logo CBSA sử dụng tại giải và những đoạn livestream trận đấu có gắn logo của CBSA đều mang hình ảnh bản đồ Trung Quốc bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Cơ thủ pool Việt Nam bỏ giải billiards ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Lịch tranh tài ngày 26-4 của các cơ thủ Việt Nam

Liên tưởng ngay đến câu chuyện của đồng nghiệp Trần Quyết Chiến từng đối mặt tại giải giao hữu ở Thượng Hải năm 2023, với ý thức của công dân một quốc gia có chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, Dương Quốc Hoàng quyết định bỏ trận đấu và rời giải. Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung cũng làm điều tương tự khi đang thi đấu với các cơ thủ chủ nhà Trung Quốc.

Trên trang chủ Peri Vietnam Tea, CLB quản lý Anh Tuấn và Quang Trung xác nhận sự việc. "Tuy tất cả đã bỏ nhiều công sức, nhưng đây là vấn đề cực kỳ nhức nhối, không thể nhượng bộ. Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam", thông cáo nhấn mạnh.

Trung Quốc từng tự vạch ra "đường lưỡi bò" - hay còn gọi là "đường đứt đoạn" - để đòi chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế. Điều này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển được xác định theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).


Cơ thủ pool Việt Nam bỏ giải billiards ở Trung Quốc - Ảnh 4.

Hình ảnh livestream các trận đấu có sử dụng logo của CBSA

Tối 26-4, các cơ thủ đã về đến Việt Nam. Chúng tôi đang liên hệ để có câu trả lời từ các cơ quan hữu quan, nhất là Liên đoàn Billards & Snooker Việt Nam, đơn vị đã từng gửi văn bản chính thức yêu cầu CBSA giải thích sự việc hồi năm 2023 tại Thượng Hải.

Cơ thủ Trần Quyết Chiến bỏ giải ở Trung Quốc vì hình ảnh vi phạm chủ quyền Việt Nam

(NLĐO) - Là khách mời của giải đấu giao hữu kỷ niệm dịp thành lập Hiệp hội Billiards & Snooker Trung Quốc (CBSA) tổ chức tại TP Thượng Hải, thế nhưng cơ thủ số 5 thế giới Trần Quyết Chiến đã phải lập tức quay về nước ngay trong ngày 23-9.

VBSF gửi văn bản phản hồi Liên đoàn Billiards thế giới việc Trần Quyết Chiến bỏ giao lưu tại Trung Quốc

(NLĐO) - Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam (VBSF) xác nhận đã gửi văn bản đến Liên đoàn Billiards thế giới (UMB) phản hồi việc cơ thủ Trần Quyết Chiến bỏ dở sự kiện giao lưu tại Trung Quốc.

HLV của cơ thủ Trần Quyết Chiến nói về vụ bỏ giải đấu ở Trung Quốc do vi phạm chủ quyền Việt Nam

(NLĐO) - Quyết định nhanh việc yêu cầu cơ thủ Trần Quyết Chiến bỏ giải mời ở Trung Quốc để về nước, HLV trưởng tuyển quốc gia Nguyễn Việt Hòa tin đó là điều ông và học trò phải làm với tư cách công dân Việt Nam.

Nguyễn Anh Tuấn bỏ giải Dương Quốc Hoàng Peri Laili Cup 2026 Liên đoàn billiards và snooker Trung Quốc Lê Quang Trung
