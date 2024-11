"Cô tiên" Trúc Phương bị thu hồi Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp"

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) ngày 14-11 đã ra quyết định thu hồi Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2020 đối với Nguyễn Đỗ Trúc Phương (thường được gọi là "cô tiên" Trúc Phương). Việc này nhằm bảo vệ uy tín và giá trị của giải thưởng sau khi Nguyễn Đỗ Trúc Phương có hành vi vi phạm pháp luật.

"Cô tiên" Trúc Phương bị thu hồi bằng khen

Trước đó, vào ngày 11-10-2020 tại Hà Nội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2020 cho 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, thể hiện tinh thần sống đẹp, cống hiến cho xã hội. Trong số 27 gương mặt trẻ này, Nguyễn Đỗ Trúc Phương được trao giải thưởng dựa trên những đóng góp trong các hoạt động xã hội mà chị đã tham gia.

Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" là sự công nhận của Trung ương Hội LHTN Việt Nam đối với những cá nhân có đóng góp tích cực, có tầm ảnh hưởng và lan tỏa lối sống đẹp trong cộng đồng, từ đó thúc đẩy giá trị sống tích cực, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương giữa người với người.

Tuy nhiên, Quy chế cũng quy định về việc thu hồi Giải thưởng nếu xảy ra các trường hợp như kê khai thành tích gian dối, sử dụng sai mục đích giải thưởng, hoặc cá nhân được nhận giải có hành vi vi phạm pháp luật.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương (SN 1994) là con nhà giàu với cuộc sống khiến nhiều người mơ ước. Xinh đẹp, từng du học 9 năm và quản lý khách sạn gia đình ở trung tâm TP. Trên trang cá nhân của mình, Trúc Phương thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và kêu gọi từ thiện.

Ngày 14-11, Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đỗ Trúc Phương về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Ngoài ra, công an cũng bắt Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân, SN 1989), Nguyễn Thị An (tức người mẫu, diễn viên Andrea Aybar hay An Tây, SN 1995) về tội "Sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo Công an TP HCM, việc bắt ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Trúc Phương là từ việc mở rộng chuyên án vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất.