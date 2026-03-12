Cố tình băng qua barie đường sắt, tài xế ở TPHCM bị xử lý

Ngày 12-3, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết đã xử lý tài xế ô tô cố tình vi phạm an toàn giao thông đường sắt.

Tài xế bị xử lý khi cố tình vi phạm giao thông đường sắt.

Trước đó, tối 7-3, camera ở hẻm 120 đường Thích Quảng Đức, phường Đức Nhuận ghi lại một ô tô không chấp hành đèn tín hiệu báo đèn đỏ, cố tình lao qua barie tự động đường sắt.

Vụ việc dù không gây thiệt hại về người nhưng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, khiến tài xế và đoàn tàu vào tình huống nguy hiểm.

Đội CSGT Hàng Xanh vào cuộc phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 6, Phòng 6 (Cục CSGT) trích xuất hệ thống camera giám sát tại khu vực đường ngang. Qua hình ảnh ghi nhận, các thông tin liên quan đến phương tiện và người điều khiển cũng nhanh chóng được làm rõ.

Sau khi mời tài xế lên làm việc, người điều khiển thừa nhận hành vi vượt rào chắn tại đường ngang đường sắt có barie tự động. CSGT sau đó lập biên bản tài xế lỗi "điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển", phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Ô tô cố tình băng qua đường sắt khi đèn đang đỏ.

Tại hẻm 120 đường Thích Quảng Đức, từ ngày 1-3 đến nay, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 20 trường hợp cố tình vi phạm tại khu vực đường ngang đường sắt.

CSGT khuyến cáo người dân nâng cao ý khi lưu thông qua các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Khi đèn đỏ bật sáng, chuông cảnh báo kêu hoặc barie bắt đầu hạ xuống, người điều khiển phương tiện bắt buộc phải dừng lại trước vạch dừng, tuyệt đối không được cố tình vượt qua.



