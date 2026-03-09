HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Có tình trạng sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt để chống thất thu thuế.

Ngày 9-3, Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã có công điện số 01 về tăng cường phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế năm 2026.

Có tình trạng sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế - Ảnh 1.

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt để chống thất thu thuế (Ảnh minh hoạ). Ảnh: Linh Anh

Công điện nêu rõ, thời gian qua, khi chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai, cơ bản hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người dân đều đã chấp hành các quy định, chính sách về thuế, hóa đơn, chứng từ.

Tuy nhiên, tại một số địa bàn, ngành nghề, khu vực kinh tế vẫn còn một số trường hợp lợi dụng thanh toán tiền mặt hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước và để xảy ra một số vụ việc trốn thuế đã được cơ quan thuế phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, khởi tố.

Để triển khai tốt hơn nữa công tác quản lý thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường tuyên truyền, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh, qua đó tiết kiệm nguồn lực, phòng chống thất thu thuế và tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo Công điện 124 của Thủ tướng.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo Công điện 88 của Thủ tướng.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đề nghị tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi, khi xóa bỏ thuế khoán chuyển sang phương pháp kê khai. Cùng với đó, có biện pháp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về thuế, hóa đơn, chứng từ để kịp thời phát hiện các rủi ro tuân thủ và hành vi vi phạm, không làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.

Từ 1-1-2026, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sẽ chuyển từ thuế khoán sang phương pháp kê khai. Các quy định về thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng có nhiều thay đổi từ đầu năm 2026.

Theo Nghị định 68 của Chính phủ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh từ 500 triệu đồng/năm trở xuống sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Trường hợp doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu, với tỉ lệ phần trăm áp dụng theo quy định của Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn. Đối với thuế TNCN, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của Luật Thuế TNCN.

Trước khi tính thuế, hộ kinh doanh, cá nhân được trừ mức doanh thu 500 triệu đồng/năm. Trường hợp có nhiều ngành nghề hoặc nhiều địa điểm kinh doanh, khoản trừ này có thể được phân bổ cho một hoặc nhiều hoạt động theo phương án có lợi nhất, nhưng tổng mức trừ không vượt quá 500 triệu đồng/năm.

Tin liên quan

Hộ kinh doanh có nhiều địa điểm bán hàng phải hết sức lưu ý quy định mới này

Hộ kinh doanh có nhiều địa điểm bán hàng phải hết sức lưu ý quy định mới này

(NLĐO) - Trụ sở hộ kinh doanh là nơi diễn ra hoạt động kinh doanh và cũng là địa chỉ liên lạc do chủ hộ đăng ký để cơ quan quản lý làm việc khi cần thiết

Những sai sót hộ kinh doanh thường gặp khi thực hiện quy định mới về thuế

(NLĐO)- Không ít hộ kinh doanh chưa quen với việc quản lý dữ liệu và chứng từ điện tử, đặc biệt khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử hoặc phần mềm bán hàng.

Hộ kinh doanh thu trên 500 triệu đồng/năm mới phải nộp thuế

Những thay đổi mới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hàng triệu hộ kinh doanh

