Hộ kinh doanh có nhiều địa điểm bán hàng phải hết sức lưu ý quy định mới này

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Một trong những điểm mới đáng chú ý của nghị định này là quy định cụ thể hơn về trụ sở và địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh.

Theo đó, trụ sở hộ kinh doanh là nơi diễn ra hoạt động kinh doanh và cũng là địa chỉ liên lạc do chủ hộ đăng ký để cơ quan quản lý nhà nước làm việc khi cần thiết. Tuy nhiên, hộ kinh doanh vẫn có thể thực hiện hoạt động kinh doanh tại các địa điểm khác ngoài trụ sở.

Địa điểm kinh doanh được hiểu là nơi hộ kinh doanh tiến hành hoạt động ngoài trụ sở chính. Một hộ kinh doanh có thể mở nhiều địa điểm kinh doanh tại các địa phương khác nhau trên cả nước. Tuy nhiên, khi mở thêm địa điểm kinh doanh, chủ hộ phải thông báo cho cơ quan thuế và cơ quan quản lý thị trường nơi đặt địa điểm đó.

Trong trường hợp hộ kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định, chủ hộ cần lựa chọn một địa chỉ để đăng ký làm trụ sở và khai báo rõ là không hoạt động kinh doanh tại địa điểm này.

Sau khi thành lập, nếu hộ kinh doanh phát sinh hoạt động tại một địa điểm kinh doanh cố định, chủ hộ phải thực hiện đăng ký trụ sở tại nơi diễn ra hoạt động kinh doanh đó.

Khi phát sinh địa điểm kinh doanh mới (ngoài trụ sở) hộ kinh doanh không cần làm thủ tục bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký)

Theo một số cán bộ thuế tại TPHCM, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, thông tin về trụ sở sẽ tự động được chuyển sang hệ thống của cơ quan thuế để cấp mã số thuế. Mã số này chính là số định danh cá nhân của chủ hộ và được sử dụng cho toàn bộ hoạt động kinh doanh.

Khi phát sinh thêm địa điểm kinh doanh mới ngoài trụ sở, hộ kinh doanh không cần thực hiện thủ tục bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chủ hộ phải thông báo với cơ quan thuế và cơ quan quản lý thị trường tại địa phương nơi đặt địa điểm mới.

Việc thông báo được thực hiện bằng cách kê khai thông tin địa điểm kinh doanh trong tờ khai thuế của kỳ tính thuế đầu tiên phát sinh hoạt động tại địa điểm đó, như mẫu 01/CNKD hoặc mẫu 01/TTS đối với hoạt động cho thuê tài sản.

Theo quy định, cơ quan thuế quản lý trụ sở chính vẫn là nơi hộ kinh doanh thực hiện kê khai và nộp thuế tổng thể, bao gồm toàn bộ doanh thu từ các địa điểm kinh doanh. Mã số thuế duy nhất của hộ kinh doanh vẫn là số định danh cá nhân của chủ hộ.