COFIDEC mở rộng thị trường, tăng tốc xanh và số hóa

Giữ vững vai trò đầu tàu trong lĩnh vực chế biến thực phẩm xuất khẩu, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025, bất chấp nhiều thách thức từ thương mại toàn cầu. Nhiều đơn vị thành viên, đặc biệt là Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (COFIDEC), tiếp tục khẳng định vị thế thông qua việc duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, mở rộng tiêu thụ trong nước và tiên phong trong chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh và số hóa.

Giữ vững đà tăng xuất khẩu lẫn nội địa hóa

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy tổng doanh thu toàn hệ thống SATRA đạt tương đương 50,1% kế hoạch năm tương ứng lợi nhuận đạt 49,6% kế hoạch năm.

Đóng góp vào kết quả chung này, COFIDEC ghi nhận doanh thu đạt 58,6% kế hoạch năm và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận vượt 24% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, hoạt động xuất khẩu tiếp tục giữ vai trò chủ lực với kim ngạch xuất khẩu tương đương 54,3% mục tiêu cả năm 2025.

COFIDEC duy trì ổn định đơn hàng sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và Australia. Ảnh: SATRA

Bối cảnh giá nguyên liệu và chi phí logistics có nhiều biến động đã tạo áp lực lên hoạt động sản xuất, nhưng COFIDEC vẫn duy trì ổn định đơn hàng sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và Australia. Các mặt hàng chiến lược như chả giò, rau củ cấp đông, thủy sản tẩm bột… tiếp tục được tiêu thụ đều đặn.

Đặc biệt, một chiến lược mới đang được COFIDEC đẩy mạnh là phát triển thị trường nội địa. Các dòng sản phẩm chế biến sẵn, sơ chế nhanh mang thương hiệu COFIDEC FOODS đã có mặt tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn tại nhiều địa phương, trong đó có hệ thống bán lẻ SATRA (bao gồm các siêu thị tự chọn Satramart và chuỗi hơn 180 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods). Theo ông Đoàn Văn Nam, Giám đốc COFIDEC, đây là bước đi quan trọng để doanh nghiệp giữ sản lượng, giảm tồn kho theo mùa vụ và củng cố thương hiệu trong nước.

Thương hiệu COFIDEC FOODS đã có mặt tại hệ thống bán lẻ SATRA Ảnh: SATRA

Ngoài kênh phân phối hiện đại, COFIDEC còn triển khai nhiều hoạt động tiếp thị như khuyến mãi tại điểm bán, chương trình dùng thử, tham gia hội chợ hàng Việt nhằm tăng độ phủ thương hiệu, đẩy mạnh sức mua nội địa – trụ cột được xác định sẽ song hành cùng xuất khẩu trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và mô hình sản xuất xanh

Song song với phát triển thị trường, COFIDEC đang đầu tư mạnh cho chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh hóa và ứng dụng công nghệ. Theo chỉ đạo của lãnh đạo SATRA, đây là bước chuẩn bị cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn ESG – đang trở thành điều kiện tiên quyết tại nhiều thị trường cao cấp. "COFIDEC cần chủ động chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động điều hành, sản xuất và tiêu thụ. Đầu tư vào sản phẩm xanh, quy trình sạch và vùng nguyên liệu bền vững là hướng đi tất yếu để doanh nghiệp bắt kịp xu thế thương mại toàn cầu" - ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SATRA nêu.

Định hướng phát triển bền vững của COFIDEC đang được cụ thể hóa bằng các kế hoạch đầu tư vào nhà xưởng, công nghệ và vùng nguyên liệu. Trong năm 2025, công ty sẽ nâng cấp kho lạnh, cải tạo nhà máy tại Xí nghiệp Chế biến thực phẩm Việt Nhật và đồng thời xây dựng vùng nguyên liệu sạch tại Đồng bằng sông Cửu Long đạt chuẩn Global G.A.P – chuẩn mực quan trọng để đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn ESG của thị trường xuất khẩu cao cấp.

Đầu tư vào sản phẩm xanh, quy trình sạch và vùng nguyên liệu bền vững là hướng đi tất yếu để doanh nghiệp bắt kịp xu thế thương mại toàn cầu. Ảnh: SATRA

Song song đó, COFIDEC phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin của SATRA triển khai hệ thống ERP, kết nối và đồng bộ các dữ liệu sản xuất, chất lượng, kho vận, đơn hàng theo thời gian thực. Việc đầu tư vào nền tảng số không chỉ giúp tiết kiệm nhân lực và chi phí mà còn nâng cao năng lực quản trị, khả năng thích ứng với biến động thị trường.

Lãnh đạo SATRA cho biết, COFIDEC đang là một trong những đơn vị tiên phong trong hệ thống thực hiện chuyển đổi số và sản xuất xanh. Doanh nghiệp này cũng từng được vinh danh là "Doanh nghiệp xanh tiêu biểu TP HCM" năm 2024 nhờ loạt sáng kiến như tiết kiệm năng lượng, tuần hoàn nước thải, tái chế phụ phẩm, đồng thời nghiên cứu phát triển các dòng thực phẩm thân thiện môi trường.

Với nền tảng tài chính vững vàng, chiến lược sản phẩm rõ ràng và sự dẫn dắt từ SATRA, COFIDEC đang khẳng định vai trò là doanh nghiệp mũi nhọn trong lĩnh vực chế biến thực phẩm xuất khẩu. 6 tháng cuối năm, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu và hoàn thiện mô hình sản xuất hiện đại – xanh và số hóa – để bắt kịp xu hướng tiêu dùng toàn cầu. "Sự chỉ đạo sát sao từ SATRA, tinh thần đổi mới, sáng tạo và đoàn kết của đội ngũ người lao động sẽ là nền tảng vững chắc để COFIDEC tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của TP HCM, nâng tầm thương hiệu thực phẩm Việt" – ông Đoàn Văn Nam khẳng định.



