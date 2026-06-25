HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

"Cởi trói" viện phí trái tuyến

NGỌC DUNG

Người tham gia BHYT đón tin vui khi nhiều quyền lợi được mở rộng, giúp tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, chi phí giảm đáng kể

Hàng loạt chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7. Sự điều chỉnh mang tính bước ngoặt này hứa hẹn tạo ra một "lá chắn" y tế vững chắc và bao phủ tốt hơn cho mọi người dân.

Mở rộng quyền lợi

Đáng chú ý, người khám ngoại trú trái tuyến tại một số cơ sở y tế sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng, thay vì phải tự chi trả toàn bộ chi phí như trước đây. Theo Bộ Y tế, đây là điểm mới rất quan trọng nhằm mở rộng quyền lợi cho người tham gia.

Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ BHYT - Bộ Y tế, cho biết quy định này áp dụng khi khám tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản đạt trên 50 điểm, cơ sở tạm xếp cấp cơ bản hoặc cơ sở cấp chuyên sâu mà trước ngày 1-1-2025 được xếp tuyến tỉnh. Đồng thời, cũng áp dụng đối với người khám ngoại trú tại cơ sở cấp cơ bản mà trước ngày 1-1-2025 là tuyến trung ương hoặc tương đương tuyến trung ương.

Mức thanh toán bằng chi phí khám nhân với mức hưởng BHYT rồi nhân 50%. Ví dụ, người có mức hưởng 80%, chi phí khám 1 triệu đồng sẽ được quỹ trả 400.000 đồng. Người dân có thể tra cứu thông tin cấp chuyên môn kỹ thuật và điểm đánh giá của cơ sở khám trên cổng thông tin của Bộ Y tế, sở y tế địa phương hoặc tại các bệnh viện.

Nhiều chế độ BHYT khác cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7. Quỹ BHYT thanh toán 100% nếu tổng chi phí một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở (379.500 đồng). Người tham gia đủ 5 năm liên tục trở lên được thanh toán 100% chi phí trong phạm vi quyền lợi khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt 6 lần mức lương cơ sở (15,18 triệu đồng). Ngoài ra, quỹ thanh toán chi phí thiết bị y tế tối đa bằng 45 tháng lương cơ sở (113,85 triệu đồng).

Mức đóng BHYT hộ gia đình cũng được tính toán lại. Theo đó, người thứ nhất đóng khoảng 1,37 triệu đồng/năm, người thứ 2 đóng 956.340 đồng/năm và giảm dần cho các thành viên tiếp theo. Các chuyên gia an sinh xã hội đánh giá những điều chỉnh này giúp giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh và tăng cường khả năng tiếp cận y tế của người dân.

"Cởi trói" viện phí trái tuyến - Ảnh 1.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân ung thư tái khám tại Bệnh viện K (TP Hà Nội)Ảnh: THÁI HÀ

Điểm tựa lúc ngặt nghèo

Theo BHXH Việt Nam, việc mở rộng phạm vi thanh toán khi khám ngoại trú trái tuyến giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao và giảm bớt chi phí tự chi trả. Thực tế, BHYT đang là điểm tựa của hàng triệu người bệnh. Mỗi năm, cả nước có khoảng 164,7 triệu lượt khám chữa bệnh bằng BHYT, tổng quỹ chi trả hơn 101.000 tỉ đồng. Riêng năm 2025, số lượt khám chữa bệnh BHYT tăng lên 195,1 triệu lượt, tổng chi phí đề nghị thanh toán đạt 166.400 tỉ đồng.

Qua đó, hàng triệu người bệnh đã được hỗ trợ chi phí điều trị khi ốm đau. Nhiều trường hợp mắc bệnh nặng, hiếm gặp có chi phí điều trị lên tới hàng tỉ đồng vẫn được quỹ BHYT chi trả phần lớn. Theo BHXH Việt Nam, có trường hợp được quỹ thanh toán gần 6,7 tỉ đồng; nhiều trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo cũng được hỗ trợ kinh phí duy trì sự sống. Ngoài ý nghĩa chia sẻ chi phí, BHYT còn góp phần bảo đảm cơ hội tiếp cận y tế cho mọi người dân, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người sống tại vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Mới đây, câu chuyện về 2 mẹ con từ Cao Bằng xuống Hà Nội mưu sinh nhận được nhiều sự đồng cảm. Người mẹ không may bị viêm phổi nặng, phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Do thuộc nhóm người dân sinh sống tại vùng khó khăn, người bệnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị gần 10 triệu đồng. Gia đình chỉ phải chi trả hơn 600.000 đồng cho một số dịch vụ ngoài phạm vi được hưởng.

Dưới bài đăng, nhiều người cũng kể lại trải nghiệm tương tự. Có người cho biết mẹ từng điều trị tại khoa hồi sức tích cực với tổng chi phí hơn 60 triệu đồng nhưng gia đình chỉ phải thanh toán khoảng 1,5 triệu đồng. Một trường hợp khác thực hiện can thiệp đặt stent tim chi phí gần 70 triệu đồng, song số tiền thực trả chỉ hơn 5 triệu đồng sau khi BHYT hỗ trợ. Một bệnh nhân chia sẻ hình ảnh hóa đơn điều trị với tổng chi phí hơn 103 triệu đồng, trong đó quỹ BHYT thanh toán khoảng 79 triệu đồng, được xem như minh chứng rõ nét cho vai trò của BHYT trong việc hỗ trợ người bệnh lúc ốm đau.

Theo BHXH Việt Nam, mỗi năm quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh cho hàng trăm triệu lượt người dân. Việc mở rộng quyền lợi từ ngày 1-7 được kỳ vọng sẽ giúp người tham gia BHYT tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, đồng thời giảm bớt gánh nặng áp lực chi phí điều trị cho nhiều gia đình. 

Siết chất lượng, nâng y đức

Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các địa phương và cơ sở y tế tăng cường chất lượng khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.

Theo đó, các bệnh viện phải nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Bộ Y tế cũng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về kê đơn, chỉ định thuốc, dịch vụ kỹ thuật và vật tư y tế nhằm phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; bảo đảm đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ điều trị.

Bên cạnh đó, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai sổ sức khỏe điện tử, kết nối dữ liệu khám chữa bệnh với cơ quan BHXH, hoàn thành bệnh án điện tử trước ngày 1-1-2027; mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, đăng ký khám trực tuyến và trả kết quả điện tử. Công văn cũng yêu cầu tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công khai giá dịch vụ, danh mục thuốc, vật tư y tế và nâng cao y đức, tinh thần phục vụ người bệnh.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo