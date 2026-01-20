HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cồn cát lạ xuất hiện ở cửa biển Nha Trang thu hút du khách tham quan

Tin, ảnh, clip: Kỳ Nam

(NLĐO) - Sau đợt mưa lũ lịch sử đầu tháng 1, tại khu vực cửa biển Nha Trang bất ngờ hình thành một cồn cát lớn thu hút nhiều người đến chụp ảnh

Cồn cát kéo dài hơn 100 m và rộng khoảng 50 m, thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, chụp hình.

Theo ghi nhận, dải cát đã xuất hiện từ nhiều ngày trước nhưng chỉ mới lộ rõ gần đây khi thời tiết ổn định và thủy triều rút. Người dân địa phương cho biết đây là lần đầu tiên khu vực trung tâm biển Nha Trang xuất hiện cồn cát lớn như vậy. Các năm trước cũng từng có bãi bồi nhỏ nhưng nhanh chóng bị sóng biển đánh tan.

Cồn cát lạ xuất hiện ở cửa biển Nha Trang thu hút du khách tham quan - Ảnh 1.

Cồn cát xuất hiện ở cửa biển Nha Trang

Cồn cát lạ xuất hiện ở cửa biển Nha Trang thu hút du khách tham quan - Ảnh 2.

Cồn cát lạ xuất hiện ở cửa biển Nha Trang thu hút du khách tham quan - Ảnh 3.

Cồn cát lạ xuất hiện ở cửa biển Nha Trang thu hút du khách tham quan - Ảnh 4.

Cồn cát xuất hiện ở cửa biển Nha Trang

Ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho hay cồn cát được tạo ra bởi lượng đất, cát từ thượng nguồn sông Cái chảy về sau mưa lũ, kết hợp sóng gió đánh bồi vào khu vực giao thoa giữa sông và biển.

Ban Quản lý đang theo dõi diễn biến để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Hiện tượng lạ thu hút nhiều người đến trải nghiệm, trở thành điểm "check-in" tạm thời ngay giữa trung tâm thành phố du lịch.

Tuy nhiên, việc xuất hiện bãi cát lớn ở khu vực cửa sông có thể gây khó khăn cho tàu thuyền qua lại, nhất là khi chưa có đánh giá cuối cùng từ cơ quan chức năng.

Clip Nha Trang xuất hiện cồn cát ở cửa biển

Nha Trang Khánh Hòa vịnh Nha Trang cồn cát
