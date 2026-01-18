Clip: Hỗn chiến gây náo loạn trung tâm Nha Trang

Ngày 18-1, Công an phường Nha Trang (Khánh Hòa) đã tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ việc hai nhóm thanh, thiếu niên sử dụng vật dụng nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn ngay tại khu vực Tháp Trầm Hương – nơi tập trung đông du khách và người dân vào buổi tối.

Theo thông tin ban đầu, tối 17-1, khoảng 6 thanh, thiếu niên đi trên 2 xe máy có dấu hiệu độ chế đã chạy đến sát khu vực chợ đêm Nha Trang để "nói chuyện mâu thuẫn". Trong nhóm này, một số đối tượng mang theo vật giống kiếm, gây nguy hiểm cho người xung quanh.

Ngay sau đó, một nhóm khác cầm ghế nhựa đuổi theo và ném vào xe máy của nhóm đối diện. Vụ việc diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đủ để khiến khu vực trở nên náo loạn. Nhiều người dân và du khách hoảng sợ bỏ chạy, tìm cách tránh xa hiện trường.

Clip: Hai nhóm thanh niên náo loạn giữa trung tâm Nha Trang

Nhân chứng cho biết các đối tượng di chuyển tốc độ cao, có biểu hiện manh động, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cũng như đe dọa an ninh trật tự khu vực trung tâm Khánh Hòa.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đang rà soát, xác minh các đối tượng, làm rõ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, hành vi mang theo vật giống hung khí... để xử lý theo quy định pháp luật.