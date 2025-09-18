HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Cơn địa chấn tại Lisbon

Đông Linh

Không ai tin một trong những đội bóng bị đánh giá thấp nhất vòng phân hạng Champions League là Qarabag lại hạ gục "đại gia" Benfica ngay tại sân Lisbon

Giải đấu danh giá Champions League vẫn luôn là nơi tạo ra những điều kỳ lạ, sau chiến tích của Sheriff Tiraspol (Moldova) quật ngã Real Madrid năm 2021 hay trước đó APOEL (Cyprus) từng lọt vào đến tứ kết năm 2012, giờ đây, Qarabag sẵn sàng tiếp nối chuỗi câu chuyện truyền cảm hứng ấy.

Hành quân đến sân vận động Ánh sáng ở Lisbon, Qarabag không mơ giành được bất kỳ điểm số nào trước chủ nhà Benfica, một trong 10 đội bóng hàng đầu châu Âu hiện tại. Cục diện trận đấu sau 16 phút hoàn toàn chống lại Qarabag khi 2 chân sút Enzo Barrenechea và Vangelis Pavlidis thay nhau ghi bàn cho Benfica.

Cơn địa chấn tại Lisbon - Ảnh 1.

Qarabag là điểm sáng của loạt trận mở màn vòng phân hạng Champions League (Ảnh: UEFA)

Nhiều người đã nghĩ đến một thảm bại cho thầy trò HLV Gurban Gurbanov nhưng Qarabag đã vùng dậy hết sức mạnh mẽ. Bàn gỡ 1-2 của Leandro Andrade cuối hiệp 1 khởi đầu cho một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Camilo Duran san bằng cách biệt đầu hiệp 2 trước khi Oleksiy Kashchuk ghi bàn ấn định tỉ số 3-2 ở phút 86 cho đội bóng Azerbaijan. Cả cầu trường Lisbon chết lặng trước tinh thần chiến đấu ngoan cường của một tập thể đến từ nền bóng đá nhỏ bé phía Đông châu Âu.

Trong lịch sử bóng đá Azerbaijan, cái tên Qarabag luôn được nhắc đến như biểu tượng tiên phong của sự bền bỉ và khát vọng vươn lên. Trưởng thành từ vùng đất Nagorno-Karabakh bị chiến tranh tàn phá, Qarabag đã trở thành niềm tự hào của bóng đá Azerbaijan khi là đội đầu tiên và duy nhất tham dự đầy đủ các giải cúp trong hệ thống bóng đá châu Âu, bao gồm cả việc là đội đầu tiên giành quyền góp mặt tại vòng bảng Champions League.

TIN LIÊN QUAN

Nếu cách đây 8 năm, Qarabag chỉ được xem là "đội lót đường" khi chạm trán những đội bóng lớn như Chelsea, Roma hay Atlético Madrid và rời vòng bảng Champions League (thể thức cũ) mà không có nổi một chiến thắng thì lần này, đại diện Azerbaijan đã tạo nên cơn địa chấn thực sự.

Xét về đội hình, Qarabag chỉ sở hữu lực lượng trong khoảng mức giá 24 triệu euro, quá nhỏ bé khi đặt cạnh Benfica có tổng giá trị khoảng 335 triệu euro. Thứ hạng 55 của Qarabag cũng không thể so với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng UEFA của Benfica. Mọi so sánh càng khiên cưỡng bao nhiêu, chiến thắng của Qarabag càng có ý nghĩa bấy nhiêu, nhất là khi với việc quật ngã "gã khổng lồ" của bóng đá Bồ Đào Nha, đội bóng này nhận thêm 2 triệu euro tiền thưởng từ UEFA (kèm 18 triệu euro cho việc được tham dự vòng phân hạng).

Con đường đến với vòng phân hạng của Qarabag cũng đầy gian nan. Họ phải bắt đầu từ vòng sơ loại thứ hai, lần lượt vượt qua Shelbourne (CH Ireland), Shkendija (Bắc Macedonia) rồi Ferencvaros (Hungary) ở vòng play-off. Trong hành trình ấy, Qarabag ghi đến 13 bàn thắng, sở hữu tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình 62% và đứng đầu nhiều chỉ số chuyên môn. Tất cả chứng minh Qarabag không dựa vào may mắn mà tranh đua bằng thực lực và lối chơi kỷ luật.

Những ngày tháng thăng hoa của Qarabag gắn liền với HLV Gurban Gurbanov, cựu tiền đạo xuất sắc nhất Azerbaijan và dẫn dắt CLB từ năm 2008. Ông biến Qarabag thành thế lực hàng đầu với 12 lần vô địch Azerbaijan. Với triết lý tổ chức chặt chẽ, phòng ngự kỷ luật kết hợp phản công tốc độ, Qarabag luôn biết cách gây khó chịu cho những đối thủ lớn. Họ không sở hữu ngôi sao nổi bật nhưng tinh thần đồng đội và sự gắn kết mới chính là vũ khí lợi hại.

Chiến thắng trước Benfica không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là niềm tự hào cho người dân Azerbaijan. Phía trước "The Horsemen" (biệt danh của Qarabag) là loạt thử thách mang tên Copenhagen, Bilbao, Chelsea, Napoli, Ajax, Frankfurt và Liverpool, những đối thủ sừng sỏ của bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, sau màn trình diễn quả cảm trước Benfica, người hâm mộ có lý do để tin Qarabag sẽ còn tiếp tục gây bất ngờ. 

Cơn địa chấn tại Lisbon - Ảnh 2.

 

Tin liên quan

Qarabag ngược dòng hạ Benfica, "tân binh" Union Saint-Gilloise tạo địa chấn Champions League

Qarabag ngược dòng hạ Benfica, "tân binh" Union Saint-Gilloise tạo địa chấn Champions League

(NLĐO) – Hai đội bóng chỉ thuộc dạng trung bình ở châu Âu bỗng trở nên nổi tiếng sau khi xuất sắc quật ngã các đại diện hàng đầu ở đấu trường Champions League.

"Người hùng" Mabppe lập kỳ tích, Real Madrid thoát hiểm tại Bernabeu

(NLĐO) – Real Madrid đã phải ngược dòng vất vả trên sân nhà trước Marseille với Kylian Mbappe là tác giả của cả 2 bàn thắng đều trên chấm phạt đền.

Siêu dự bị lập công, Arsenal đại thắng Bilbao vòng mở màn Champions League

(NLĐO) – Hai nhân vật ngỡ ít được nhắc đến đã trở thành người hùng của Arsenal khi cùng kiến tạo lẫn lập công trong chiến thắng 2-0 trên sân của Athletic Bilbao

Lisbon Champions League Qarabag Benfica HLV Gurban Gurbanov
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo