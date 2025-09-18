Cơn địa chấn tại Lisbon

Giải đấu danh giá Champions League vẫn luôn là nơi tạo ra những điều kỳ lạ, sau chiến tích của Sheriff Tiraspol (Moldova) quật ngã Real Madrid năm 2021 hay trước đó APOEL (Cyprus) từng lọt vào đến tứ kết năm 2012, giờ đây, Qarabag sẵn sàng tiếp nối chuỗi câu chuyện truyền cảm hứng ấy.

Hành quân đến sân vận động Ánh sáng ở Lisbon, Qarabag không mơ giành được bất kỳ điểm số nào trước chủ nhà Benfica, một trong 10 đội bóng hàng đầu châu Âu hiện tại. Cục diện trận đấu sau 16 phút hoàn toàn chống lại Qarabag khi 2 chân sút Enzo Barrenechea và Vangelis Pavlidis thay nhau ghi bàn cho Benfica.

Qarabag là điểm sáng của loạt trận mở màn vòng phân hạng Champions League (Ảnh: UEFA)

Nhiều người đã nghĩ đến một thảm bại cho thầy trò HLV Gurban Gurbanov nhưng Qarabag đã vùng dậy hết sức mạnh mẽ. Bàn gỡ 1-2 của Leandro Andrade cuối hiệp 1 khởi đầu cho một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Camilo Duran san bằng cách biệt đầu hiệp 2 trước khi Oleksiy Kashchuk ghi bàn ấn định tỉ số 3-2 ở phút 86 cho đội bóng Azerbaijan. Cả cầu trường Lisbon chết lặng trước tinh thần chiến đấu ngoan cường của một tập thể đến từ nền bóng đá nhỏ bé phía Đông châu Âu.

Trong lịch sử bóng đá Azerbaijan, cái tên Qarabag luôn được nhắc đến như biểu tượng tiên phong của sự bền bỉ và khát vọng vươn lên. Trưởng thành từ vùng đất Nagorno-Karabakh bị chiến tranh tàn phá, Qarabag đã trở thành niềm tự hào của bóng đá Azerbaijan khi là đội đầu tiên và duy nhất tham dự đầy đủ các giải cúp trong hệ thống bóng đá châu Âu, bao gồm cả việc là đội đầu tiên giành quyền góp mặt tại vòng bảng Champions League.

Nếu cách đây 8 năm, Qarabag chỉ được xem là "đội lót đường" khi chạm trán những đội bóng lớn như Chelsea, Roma hay Atlético Madrid và rời vòng bảng Champions League (thể thức cũ) mà không có nổi một chiến thắng thì lần này, đại diện Azerbaijan đã tạo nên cơn địa chấn thực sự.

Xét về đội hình, Qarabag chỉ sở hữu lực lượng trong khoảng mức giá 24 triệu euro, quá nhỏ bé khi đặt cạnh Benfica có tổng giá trị khoảng 335 triệu euro. Thứ hạng 55 của Qarabag cũng không thể so với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng UEFA của Benfica. Mọi so sánh càng khiên cưỡng bao nhiêu, chiến thắng của Qarabag càng có ý nghĩa bấy nhiêu, nhất là khi với việc quật ngã "gã khổng lồ" của bóng đá Bồ Đào Nha, đội bóng này nhận thêm 2 triệu euro tiền thưởng từ UEFA (kèm 18 triệu euro cho việc được tham dự vòng phân hạng).

Con đường đến với vòng phân hạng của Qarabag cũng đầy gian nan. Họ phải bắt đầu từ vòng sơ loại thứ hai, lần lượt vượt qua Shelbourne (CH Ireland), Shkendija (Bắc Macedonia) rồi Ferencvaros (Hungary) ở vòng play-off. Trong hành trình ấy, Qarabag ghi đến 13 bàn thắng, sở hữu tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình 62% và đứng đầu nhiều chỉ số chuyên môn. Tất cả chứng minh Qarabag không dựa vào may mắn mà tranh đua bằng thực lực và lối chơi kỷ luật.

Những ngày tháng thăng hoa của Qarabag gắn liền với HLV Gurban Gurbanov, cựu tiền đạo xuất sắc nhất Azerbaijan và dẫn dắt CLB từ năm 2008. Ông biến Qarabag thành thế lực hàng đầu với 12 lần vô địch Azerbaijan. Với triết lý tổ chức chặt chẽ, phòng ngự kỷ luật kết hợp phản công tốc độ, Qarabag luôn biết cách gây khó chịu cho những đối thủ lớn. Họ không sở hữu ngôi sao nổi bật nhưng tinh thần đồng đội và sự gắn kết mới chính là vũ khí lợi hại.

Chiến thắng trước Benfica không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là niềm tự hào cho người dân Azerbaijan. Phía trước "The Horsemen" (biệt danh của Qarabag) là loạt thử thách mang tên Copenhagen, Bilbao, Chelsea, Napoli, Ajax, Frankfurt và Liverpool, những đối thủ sừng sỏ của bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, sau màn trình diễn quả cảm trước Benfica, người hâm mộ có lý do để tin Qarabag sẽ còn tiếp tục gây bất ngờ.