Thể thao

Thú vị với "ngựa ô" Kosovo

Đông Linh

Đội tuyển non trẻ Kosovo vừa quật ngã "ông lớn" Thụy Điển với tỉ số 2-0, gây chấn động không kém chiến thắng của Slovakia trước Đức.

Trên bản đồ bóng đá thế giới, Kosovo là đội tuyển còn rất non trẻ với vỏn vẹn 9 năm tuổi kể từ khi chính thức gia nhập FIFA và UEFA năm 2016. "Tí hon" Kosovo dù vậy vẫn kịp để lại dấu ấn bằng những cột mốc đáng nhớ.

Cột mốc Nations League

Năm 2019, Kosovo lần đầu tiên gây tiếng vang lớn khi đứng nhất một bảng đấu League D trong khuôn khổ Nations League. Thành tích ấy đưa họ đến vòng play-off tranh vé vớt dự Euro 2020 và chỉ chịu dừng bước khi thua Bắc Macedonia 1-2. Giấc mơ dự một giải đấu lớn tan vỡ nhưng Kosovo chứng minh rằng họ không chỉ là "tân binh học việc" mà đủ sức cạnh tranh với các đối thủ đàn anh.

Thú vị với "ngựa ô" Kosovo- Ảnh 1.

Kosovo nổi lên như một hiện tượng thú vị của vòng loại World Cup khu vực châu Âu (Ảnh: UEFA)

Không thành công ở vòng loại Euro 2024 khi rơi vào bảng đấu gồm nhiều gương mặt tiếng tăm ở cựu lục địa, Kosovo vẫn có được sự tiến bộ nhất định với phân nửa số trận đạt kết quả hòa. Hành trình ấy tiếp thêm niềm tin rằng Kosovo đã thật sự trưởng thành, đủ sức thách thức những nền bóng đá lâu đời hơn.

Cơ hội mới tại vòng loại World Cup

World Cup 2026 mở rộng số đội tham dự, mang đến cơ hội lớn cho các đội tuyển trẻ. Kosovo bước vào chiến dịch này với sự tự tin rõ rệt. Sau chiến thắng tưng bừng 5-2 trước Armenia hồi tháng 6-2025, Kosovo tiếp tục gây chấn động khi đánh bại Thụy Điển trên sân nhà Prishtina rạng sáng 9-9.

Ghi 2 bàn và vô hiệu hóa hàng công trị giá trên dưới 200 triệu bảng với những cái tên đang rất "hot" của bóng đá châu Âu như Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyokeres (Arsenal) và Alexander Isak (Liverpool), Kosovo chạm tay đến lịch sử. Họ thắng một đối thủ từng nhiều lần dự World Cup, Euro và thành quả không chỉ là 3 điểm. Đó chính là lời khẳng định: Kosovo giờ đã đủ bản lĩnh để mơ về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những cái tên như Vedat Muriqi, Milot Rashica hay Arber Zeneli là nòng cốt tạo nên lối chơi tốc độ, trực diện, giàu năng lượng. Tuyển Kosovo đã chứng minh rằng bóng đá không chỉ thuộc về những ông lớn giàu truyền thống nếu biết phòng ngự tốt và chắt chiu cơ hội.

Trong bối cảnh châu Âu chỉ có 12 suất trực tiếp dự World Cup cộng thêm 4 suất vé vớt, cơ hội của những đội bóng tầm trung chắc chắn không dễ dàng khi phải cạnh tranh với các "cường quốc" như Pháp, Đức, Bồ Đào Nha hay Anh. Chính vì thế, vị trí nhì bảng để tranh play-off là mục tiêu khả dĩ với Kosovo và nhiều đội bóng "ngựa ô" khác.

Kosovo là đội bóng đặc biệt bởi đội hình phần lớn là những cầu thủ sinh ra và trưởng thành ở Thụy Sĩ, Đức, Thụy Điển hay Anh nhưng vẫn chọn khoác áo quê hương. Họ mang đến sự hòa quyện giữa bóng đá châu Âu hiện đại và tình yêu dân tộc, biến Kosovo thành "đội bóng của những cuộc trở về".


Kosovo Slovakia Thụy Điển Nations League World Cup 2026
