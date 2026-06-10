"Con đường tương lai" được giới thiệu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Bản tiếng Anh cuốn sách "Con đường tương lai" của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, với tên gọi "The Path to the Future", đã được giới thiệu tới một số nhà lãnh đạo, nhà ngoại giao và đại biểu quốc tế trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tổ chức tại Hà Nội.

"The Path to the Future" được nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn trao tặng Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão bên lề Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tại Hà Nội



Hình ảnh cuốn sách "The Path to the Future" đã được trao tặng tới Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão, Tổng Thư ký ASEAN Dr. Kao Kim Hourn, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel và đại diện ngoại giao Mỹ tại Việt Nam đã tạo nên các khoảnh khắc giàu ý nghĩa trong không gian đối thoại khu vực về hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm.

"Con đường tương lai" là công trình được nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn dành nhiều tâm huyết, đề cập đến những vấn đề lớn của thời đại như văn hóa, giáo dục, quản trị, kinh tế, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển bền vững và vai trò trung tâm của con người trong mọi mô hình phát triển. Khi được chuyển ngữ sang tiếng Anh, cuốn sách mang theo khát vọng đối thoại rộng hơn với thế giới về một tương lai hòa bình, nhân văn và bền vững.

Cuốn sách được giới thiệu tới Tổng Thư ký ASEAN Dr. Kao Kim Hourn

Sự hiện diện của "The Path to the Future" tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 còn là dịp để một góc nhìn tư tưởng từ Việt Nam được giới thiệu tới bạn bè khu vực và thế giới. Đó là những suy tư về con đường phát triển lấy con người làm trung tâm, về sự hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, giữa công nghệ và nhân văn, giữa lợi ích quốc gia và trách nhiệm chung đối với hòa bình, thịnh vượng của nhân loại.

Tác giả Nguyễn Xuân Tuấn chia sẻ việc xuất bản bản tiếng Anh là bước khởi đầu trong kế hoạch đưa "Con đường tương lai" ra nhiều quốc gia, góp phần lan tỏa tư tưởng Việt Nam và đóng góp vào đối thoại tri thức toàn cầu. Theo ông, một cuốn sách chỉ thực sự có đời sống khi nó vượt ra khỏi trang giấy, bước vào đối thoại xã hội và góp phần khơi gợi suy nghĩ tích cực về tương lai.

Sách được giới thiệu tới Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel

Sự chuyển mình của Việt Nam kể từ công cuộc Đổi mới năm 1986 cũng được tác giả nhìn nhận như một minh chứng sống động cho khả năng cân bằng giữa đổi mới kinh tế, ổn định xã hội, gìn giữ bản sắc văn hóa và khát vọng hội nhập. Từ thực tiễn Việt Nam, "Con đường tương lai" gợi mở một mô hình phát triển trong đó tăng trưởng kinh tế cần đi cùng tiến bộ xã hội, công nghệ cần song hành với đạo đức, hội nhập cần gắn với bản sắc dân tộc.

Đại diện ngoại giao Mỹ tại Việt Nam nhận cuốn sách từ tác giả

Học thuyết Bốn bàn tay và những suy tư về mô hình phát triển của Việt Nam có thể trở thành một tham chiếu có giá trị cho các quốc gia đang phát triển trong quá trình tìm kiếm sự cân bằng giữa thị trường và Nhà nước, giữa cộng đồng và cá nhân, giữa sáng tạo công nghệ và nền tảng nhân văn.