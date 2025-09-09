Sách "Con đường tương lai" lan tỏa tri thức doanh nghiệp"

Ngày 9-9, trong khuôn khổ Hội nghị chiến lược cấp cao "Go Global 2025 - Khai mở vận hội ngàn năm" do Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 tổ chức, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp cùng Công ty Cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam đã giới thiệu cuốn sách "Con đường tương lai" của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn.

Công trình nghiên cứu gần 1.000 trang được ví như "kim chỉ nam" cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình hội nhập toàn cầu. Nội dung sách đi sâu phân tích thực trạng và gợi mở giải pháp phát triển cho kinh tế hộ cá thể, hợp tác xã và khu vực tư nhân, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, minh bạch hóa quản trị và hội nhập chuỗi giá trị quốc tế.

Sách "Con đường tương lai"

Đáng chú ý, tác giả đề xuất mô hình "Liên đoàn Hợp tác xã điện tử" như một giải pháp trung gian hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ lẻ tiếp cận công nghệ, tài chính và thị trường toàn cầu. Sách cũng nhấn mạnh ba vai trò cốt lõi của Liên đoàn: hỗ trợ pháp lý - chính sách, trung tâm tài chính - công nghệ, và liên kết thị trường - quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Khương, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, khẳng định: "Con đường tương lai không chỉ là cuốn sách, mà là công cụ để doanh nhân và nhà hoạch định chính sách hình thành tư duy phát triển bền vững".

Nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn (phải) chia sẻ tại buổi giao lưu ra mắt sách vào tháng 4-2025. Ảnh: NLĐ Online

Với sự tham dự của hơn 1.000 khách mời, hội nghị Go Global 2025 không chỉ là diễn đàn trao đổi các xu hướng kinh tế - tài chính, công nghệ, ESG, mà còn đánh dấu sự kết nối giữa tri thức và hành động.

Việc giới thiệu cuốn sách "Con đường tương lai" góp phần khẳng định vai trò của tri thức trong nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp doanh nghiệp Việt Nam vững bước trên hành trình hội nhập toàn cầu, định vị vị thế trong kỷ nguyên mới.