Con gái cố minh tinh Choi Jin-sil gây sốc với thân hình "da bọc xương"

Choi Jun-hee mới đây đã đăng tải loạt ảnh lên trang cá nhân với dòng chú thích: "Một loạt ảnh từ phía sau sân khấu dài tít tắp".

Trong ảnh, cô sải bước trên sàn diễn thời trang với tư cách người mẫu. Choi Jun-hee thu hút với mái tóc vuốt ngược, làn da trắng, trang phục đen nổi bật.

Choi Jun-hee gầy ốm

Cô làm người mẫu

thân hình gây sốc của Choi Jun-hee

Tuy nhiên, cô gây chú ý khi duy trì cân nặng 41kg. Nhìn tổng thể, cô gầy gò, như "da bọc xương" trước ống kính máy ảnh.

Trước đây, Choi Jun-hee từng nặng đến 96kg do tác dụng phụ của thuốc trong quá trình điều trị bệnh lupus ban đỏ. Sau đó, cô giảm cân nhờ điều trị, ăn kiêng và tập thể dục đều đặn.

Nhiều cư dân mạng bình luận rằng Choi Jun-hee quá ốm và họ thấy sợ khi nhìn thấy các bức ảnh của cô.

Choi Jun-hee hiện hoạt động làng giải trí với vai trò người mẫu, blogger làm đẹp.

Choi Jin-sil đã tự tử tại nhà riêng năm 2008, cô để lại hai con. Choi Jin-sil rất quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các phim: "Ước mơ vươn tới ngôi sao", "Hoa hồng và giá", "Con đường đã qua"... Bộ phim truyền hình cuối cùng cô đóng là "The Last Scandal of My Life".

Nếu như trong sự nghiệp nữ diễn viên tài năng này rất thành công thì ngoài đời cuộc sống riêng của cô gặp khá nhiều lận đận. không bao lâu sau khi kết hôn với cầu thủ bóng rổ Choi Sung-min, Choi Jin-sil đã ly dị vì không chịu nổi tính vũ phu. Sau khi chia tay, cô một mình nuôi hai con nhỏ.