Con gái cố minh tinh Choi Jin-sil gây sốc với thân hình "da bọc xương"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Con gái cố minh tinh Choi Jin-sil gây sốc với thân hình "da bọc xương"

Minh Khuê

(NLĐO) - Người mẫu Choi Jun-hee, con gái cố minh tinh Choi Jin-sil, gây sốc với công chúng khi khoe thân hình cân cao 1m7, cân nặng 41kg.

Choi Jun-hee mới đây đã đăng tải loạt ảnh lên trang cá nhân với dòng chú thích: "Một loạt ảnh từ phía sau sân khấu dài tít tắp".

Trong ảnh, cô sải bước trên sàn diễn thời trang với tư cách người mẫu. Choi Jun-hee thu hút với mái tóc vuốt ngược, làn da trắng, trang phục đen nổi bật.

Con gái cố minh tinh Choi Jin-sil gây sốc với thân hình "da bọc xương" - Ảnh 1.

Choi Jun-hee gầy ốm

Con gái cố minh tinh Choi Jin-sil gây sốc với thân hình "da bọc xương" - Ảnh 2.

Cô làm người mẫu

Con gái cố minh tinh Choi Jin-sil gây sốc với thân hình "da bọc xương" - Ảnh 3.

thân hình gây sốc của Choi Jun-hee

Tuy nhiên, cô gây chú ý khi duy trì cân nặng 41kg. Nhìn tổng thể, cô gầy gò, như "da bọc xương" trước ống kính máy ảnh.

Trước đây, Choi Jun-hee từng nặng đến 96kg do tác dụng phụ của thuốc trong quá trình điều trị bệnh lupus ban đỏ. Sau đó, cô giảm cân nhờ điều trị, ăn kiêng và tập thể dục đều đặn.

Nhiều cư dân mạng bình luận rằng Choi Jun-hee quá ốm và họ thấy sợ khi nhìn thấy các bức ảnh của cô.

Choi Jun-hee hiện hoạt động làng giải trí với vai trò người mẫu, blogger làm đẹp.

Choi Jin-sil đã tự tử tại nhà riêng năm 2008, cô để lại hai con. Choi Jin-sil rất quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các phim: "Ước mơ vươn tới ngôi sao", "Hoa hồng và giá", "Con đường đã qua"... Bộ phim truyền hình cuối cùng cô đóng là "The Last Scandal of My Life".

Nếu như trong sự nghiệp nữ diễn viên tài năng này rất thành công thì ngoài đời cuộc sống riêng của cô gặp khá nhiều lận đận. không bao lâu sau khi kết hôn với cầu thủ bóng rổ Choi Sung-min, Choi Jin-sil đã ly dị vì không chịu nổi tính vũ phu. Sau khi chia tay, cô một mình nuôi hai con nhỏ.

Tin liên quan

Hé lộ nhật ký đẫm lệ của Choi Jin Sil

Hé lộ nhật ký đẫm lệ của Choi Jin Sil

(NLĐO) - Những năm tháng cuối cùng, trước khi tìm đến cái chết, cố diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Choi Jin Sil chìm đắm trong trầm cảm và thường nói về cái chết.

Cựu quản lý của Choi Jin Sil chết, nghi tự tử

(NLĐO) - Cựu quản lý họ Park của nữ diễn viên tài hoa nhưng bạc mệnh Choi Jin Sil được phát hiện chết trong nhà nghỉ vào ngày 27-11. Theo cảnh sát, nguyên nhân có thể do tự tử.

Chồng cũ Choi Jin Sil để toàn bộ tài sản cho chị gái

(NLĐO) - Jo Sung Min - chồng cũ cố diễn viên Choi Jin Sil đã để lại toàn bộ tài sản cho chị gái. Di chúc của anh được gia đình tìm thấy và công bố ngày 14-1.

Choi Jun-hee Cố minh tinh Choi Jin-sil ốm "da bọc xương" sợ hãi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo