Người lao động News

Đời sống

Con giáp Mùi, Thân, Dậu "phất lên như diều gặp gió", tiền bạc ùn ùn kéo về đón Tết!

Huệ Bình tổng hợp (theo CTWANT)

(NLĐO) – Tháng 10 âm lịch mang đến cơ hội về tiền bạc cho nhiều con giáp. Tuổi Mùi, Thân, Dậu là những con giáp có tài vận rực rỡ nhất và được quý nhân giúp đỡ.

Hãy cùng trang CTWANT chiêm nghiệm vận mệnh của 12 con giáp trong tháng 10 Âm lịch.

Tuổi Tý

Trong tháng 10 Âm lịch, tuổi Tý có nhiều tâm sự và dễ cảm thấy bị xao động, có thể do các vấn đề vụn vặt trong gia đình, các mối quan hệ hay công việc.

Lời khuyên dành cho tuổi Tý là đừng vội vàng nhận trách nhiệm hay cố gắng giải quyết mọi vấn đề cho người khác. Khi đối diện với hiểu lầm hoặc tranh chấp, hãy bình tĩnh quan sát và tránh phản ứng ngay lập tức.

Tuổi Sửu

Tháng 10 âm lịch mang đến năng lượng tích cực, mọi nỗ lực của người tuổi Sửu sẽ được đền đáp. Con giáp này sẽ thấy cuộc sống ổn định hơn dự kiến.

Tháng này thích hợp cho việc sắp xếp lại môi trường sống, điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt và nghỉ ngơi đầy đủ.

Tuổi Dần

Tháng 10 âm lịch là tháng may mắn nhất của tuổi Dần. Vận may và quý nhân sẽ tìm đến, con giáp này sẽ nhận được nhiều tin tốt lành. Những rắc rối, bế tắc trước đây dần được gỡ bỏ.

Đây là thời điểm vàng để tuổi Dần mở rộng quan hệ, bàn bạc hợp tác hoặc mạnh dạn triển khai ý tưởng mới. Cơ hội thăng tiến tăng vọt.

Con giáp Mùi, Thân, Dậu “phất lên như diều gặp gió”, tiền bạc ùn ùn kéo về đón Tết! - Ảnh 1.

Tuổi Mùi, Thân, Dậu là các con giáp có tài vận rực rỡ nhất tháng 10 Âm lịch. Ảnh: 699pic.com

Tuổi Mão

Vận may của tuổi Mão giống như một con dao hai lưỡi, có cả tin vui và thử thách đi kèm. Tin tốt là con giáp này vẫn nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân và sự động viên về mặt tình cảm.

Tuy nhiên, tuổi Mão dễ bị xúc động mạnh và mất tập trung vì những chuyện nhỏ nhặt.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn đầy năng lượng và có cơ hội phát triển mạnh mẽ trên mọi mặt (công việc, gia đình, mục tiêu cá nhân). Con giáp này được hỗ trợ để "chạy nước rút" và dễ dàng được mọi người công nhận năng lực.

Tuổi Thìn cần phải cẩn thận với văn bản pháp lý, tiền bạc và các hợp đồng hợp tác. Đừng lơ là mà gây ra tổn thất.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được khuyên nên chậm lại trong tháng 10 Âm lịch. Bởi lẽ con giáp này dễ cáu gắt, gặp trục trặc nhỏ về tiền bạc, giao thông hoặc sức khỏe. Tuổi Tỵ càng nôn nóng, càng hành động mạo hiểm thì càng dễ mắc lỗi.

Chỉ cần chậm lại, tuổi Tỵ sẽ tránh được nhiều rắc rối và nhanh chóng trở lại trạng thái ổn định.

Tuổi Ngọ

Trong tháng 10 Âm lịch, Tuổi Ngọ vô cùng may mắn và được quý nhân giúp đỡ. Đây là thời điểm tuyệt vời để thể hiện bản thân, giành lấy cơ hội và đẩy mạnh các kế hoạch quan trọng.

Tuổi Mùi

Đây là tháng rất tốt với tuổi Mùi, con giáp này sẽ cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Tuổi Mùi dễ dàng nhận được sự khẳng định năng lực và sự giúp đỡ từ quý nhân. Mọi việc đều tiến triển từ từ nhưng rất chắc chắn.

Điểm cộng lớn là tài chính có cơ hội tăng trưởng.

Tuổi Thân

Tháng 10 Âm lịch được ví von như là thời điểm "nhìn thấy ánh rạng đông" của tuổi Thân. Những vấn đề làm con giáp này đau đầu trước đây sẽ dần dần được giải quyết, các mối quan hệ cũng trở nên hòa hợp trở lại.

Tuổi Thân có cơ hội kiếm thêm thu nhập nhờ các mối quan hệ, cơ hội mới hoặc những ý tưởng bất chợt.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu tháng này vận đỏ như son. Con giáp này không chỉ khí chất tươi tắn mà còn có rất nhiều quý nhân sẵn lòng giúp đỡ. Công việc và cuộc sống đều có dấu hiệu phát triển tốt, ổn định và tiến bộ.

Vận tiền bạc cũng rất nổi bật, thích hợp để tuổi Dậu lên kế hoạch dài hạn hoặc xử lý các dự án quan trọng.

Tuổi Tuất

Tháng này, tuổi Tuất sẽ cảm thấy như được "bật đèn xanh". Hầu hết mọi chuyện đều trở nên thuận lợi hơn, những vấn đề khó khăn trước đây bỗng dưng tìm được cách giải quyết.

Lưu ý là con giáp này cần cực kỳ cẩn thận với mọi giấy tờ, hợp đồng hoặc thủ tục pháp lý.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi cần đặc biệt chú ý đến tiền bạc, sức khỏe và sự lên xuống của cảm xúc. Con giáp này dễ cảm thấy áp lực do những thay đổi từ môi trường hoặc người khác.

Do đó, hãy coi tháng 10 Âm lịch là thời gian hồi phục, tránh xa tranh cãi và tập trung điều chỉnh lại cơ thể, tinh thần.

Khám phá thời cơ vàng của con giáp Sửu, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất

Khám phá thời cơ vàng của con giáp Sửu, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất

(NLĐO) – 6 con giáp Sửu, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất tuy vất vả lúc đầu nhưng sẽ phất lên cực thịnh sau tuổi 30, 40.

Con giáp “vàng” trong làng hôn nhân

(NLĐO) - Gia đình nào có con giáp nữ tuổi Tỵ, Mão, Dậu là có phúc lớn.

Các con giáp dễ “trắng tay” lúc này

(NLĐO) – 5 con giáp Tý, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất có nguy cơ hao tài lớn nhất đang đối mặt với thử thách tài chính khắc nghiệt nhất năm.

