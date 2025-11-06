HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

Các con giáp dễ “trắng tay” lúc này

Huệ Bình tổng hợp (theo CTI News)

(NLĐO) – 5 con giáp Tý, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất có nguy cơ hao tài lớn nhất đang đối mặt với thử thách tài chính khắc nghiệt nhất năm.

Theo kênh CTI News, chìa khóa để các con giáp Tý, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất sống sót qua cơn bão tài chính này là tập trung gia cố những gì đang có.

Tuổi Tý

Từ nay đến giữa tháng 11, tiền bạc của tuổi Tý bị thất thoát chủ yếu qua các mối quan hệ cá nhân (bạn bè, đồng nghiệp). Con giáp này dễ bị nhờ vay mượn hoặc bị rủ góp vốn vào các kế hoạch không đáng tin, dẫn đến mất tiền vì tình cảm.

Lời khuyên:

Tuổi Tý cần đặt ra ranh giới rõ ràng giữa tình cảm và tiền bạc. Tuyệt đối không nên cho vay hoặc hợp tác vội vàng chỉ vì nể nang.

Con giáp này cũng nên học cách từ chối một cách dứt khoát. Đây là cơ hội để tuổi Tý nhìn rõ ai là bạn bè thực sự và trưởng thành hơn trong các mối quan hệ hợp tác.

Các con giáp dễ “trắng tay” lúc này - Ảnh 1.

Con giáp Tý dễ bị liên lụy vào các tranh chấp tiền bạc, bị nhờ vay mượn hoặc góp vốn vào các dự án không chắc chắn. Ảnh: Pexels

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được cho là thích mạo hiểm và quá tự tin vào bản thân. Từ nay đến giữa tháng 11, tuổi Thìn dễ mất tiền do các quyết định vội vã và đầu tư bốc đồng, không có kế hoạch rõ ràng.

Lời khuyên:

Hãy học hỏi quản lý tài chính một cách lý trí. Mọi quyết định tài chính phải suy nghĩ thật kỹ và hạ cái tôi xuống để lắng nghe ý kiến người khác, bình tĩnh điều chỉnh chiến lược đầu tư.

Tập trung vào việc giữ chắc tiền bạc và hợp đồng hiện có, không nên vội vàng tìm kiếm cơ hội mới.

Tuổi Ngọ

Từ nay đến giữa tháng 11 là thời gian vận trình tuổi Ngọ hung cát đan xen, có cơ hội phát triển nhưng tiềm ẩn nguy cơ phá tài lớn.

Con giáp này vốn là người năng động, thích phiêu lưu và dễ hành động theo cảm xúc. Chính sự nóng nảy, bướng bỉnh và thói quen chi tiêu không kiểm soát (mua sắm, sự kiện ngoài kế hoạch) sẽ dẫn đến hao hụt tài chính nghiêm trọng.

Lời khuyên:

Tuổi Ngọ cần giữ cái đầu lạnh, tuyệt đối tránh các quyết định đầu tư lớn hoặc mạo hiểm trong thời điểm này.

Hãy lắng nghe lời khuyên từ người có kinh nghiệm, tránh xung đột nơi làm việc.

Thêm nữa, con giáp này nên tập trung vào việc tiết kiệm, tích lũy và hoàn thành các dự án còn dang dở.

Tuổi Thân

Từ nay đến giữa tháng 11, người tuổi Thân có thể mất tiền vì quá tin người và lơ là các giấy tờ quan trọng. Những lỗi nhỏ như bỏ qua điều khoản hợp đồng, thuế má, hoặc cho người khác mượn tiền dễ gây hậu quả lớn.

Lời khuyên:

Con giáp này nên kiểm tra từng chi tiết nhỏ trong mọi giấy tờ, đặc biệt là các hợp đồng, văn bản vay mượn.

Đây là lúc để rà soát lại toàn bộ hệ thống tài chính và thuế của mình. Đừng ngại tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp (luật sư/kế toán) để rà soát lại mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc.

Tóm lại, tuổi Thân cần cẩn thận từng ly từng tí để biến rủi ro thành cơ hội thiết lập một nền tảng tiền bạc an toàn và vững chắc hơn.

Tuổi Tuất

Công việc và tài chính của tuổi Tuất dễ gặp bế tắc, trục trặc giữa chừng, khiến công sức trước đó có nguy cơ "đổ sông đổ bể". Tuổi Tuất có thể cảm thấy nản lòng, dễ bị tiểu nhân lợi dụng qua những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn.

Lời khuyên:

Tuổi Tuất không nên bắt tay vào dự án mới hoặc mở rộng kinh doanh.

Con giáp này cũng nên hạn chế tiêu xài lãng phí và phải cực kỳ cẩn thận khi ký kết giấy tờ, hợp đồng để tránh rắc rối pháp lý hoặc mất tiền oan.

